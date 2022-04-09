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Сегодня, 14:24

Аввакумова: «Отсутствие автомобилей? Не вижу абсолютно никакой проблемы»

Аввакумова отреагировала на решение заменить автомобили на денежные гранты
Артем Бухаев
Корреспондент
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Призер Олимпийских игр в Пекине-2022 Ирина Аввакумова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Фонда поддержки олимпийцев России заменить автомобили на денежные гранты. Как ранее заявили в пресс-службе ФПОР, размеры денежных грантов сопоставимы с выплатами по линии государства.

«Я же не ради автомобилей прыгаю на лыжах с трамплина. Ничего страшного, это же не главная цель и задача в моей жизни. Ситуация такая, окей. Нет машин и нет, ничего страшного. У меня, вроде, есть машина. Не вижу абсолютно никакой проблемы», — сказала Аввакумова «СЭ».

В феврале правительство России приняло решение о том, что спортсмены, завоевавшие золотые медали на Олимпиаде в Пекине, получат 4 миллиона рублей. Серебряные призеры получат 2,5 миллиона рублей, а бронзовые — 1,7 миллиона.

На Играх в Китае, которые проходили с 4 по 20 февраля, сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

Олимпиада
Ирина Аввакумова
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