Ирина Аввакумова: «Чувствую себя как призер Олимпиады»

Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова рассказала, как она себя чувствует после возвращения с Олимпиады в Пекине.

— Серебряная медаль — это очень круто! Как вы чувствуете себя сейчас?

— Как призер Олимпиады. Сейчас я устала: очень долгий перелет, сбор, все это нервно. Сейчас хочется немного отдохнуть.

— Была странная история с костюмами. Объясните, что произошло, мы не понимаем.

— У нас есть правила. Если обхват руки 18 сантиметров, то комбинезон может быть максимум 22 сантиметра. Если он больше, это нарушает правила. Каждый сантиметр — примерно 3 метра длины. Комбинезон, как парашют, купол надувается. Это как допинг.

— Это страшное слово.

— По сути получается, что ты выступаешь на соревнованиях нечестно.

— Как психологически преодолеть, когда такие обвинения сыпятся?

— На нас то не сыпались, у нас было все хорошо. Я немножко запереживала, когда говорили о дисквалификации. Но потом поняла, что мне переживать, у меня же все хорошо.

30-летняя Ирина Аввакумова — серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях. Игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.