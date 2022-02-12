Олимпиада
Пекин-2022
Прыжки с трамплина
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Прыжки с трамплина

Сегодня, 21:45

Ирина Аввакумова: «Чувствую себя как призер Олимпиады»

Артем Бухаев
,  
Антон Иванов

Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова рассказала, как она себя чувствует после возвращения с Олимпиады в Пекине.

— Серебряная медаль — это очень круто! Как вы чувствуете себя сейчас?

— Как призер Олимпиады. Сейчас я устала: очень долгий перелет, сбор, все это нервно. Сейчас хочется немного отдохнуть.

— Была странная история с костюмами. Объясните, что произошло, мы не понимаем.

— У нас есть правила. Если обхват руки 18 сантиметров, то комбинезон может быть максимум 22 сантиметра. Если он больше, это нарушает правила. Каждый сантиметр — примерно 3 метра длины. Комбинезон, как парашют, купол надувается. Это как допинг.

— Это страшное слово.

— По сути получается, что ты выступаешь на соревнованиях нечестно.

— Как психологически преодолеть, когда такие обвинения сыпятся?
— На нас то не сыпались, у нас было все хорошо. Я немножко запереживала, когда говорили о дисквалификации. Но потом поняла, что мне переживать, у меня же все хорошо.

30-летняя Ирина Аввакумова — серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях. Игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Ирина Аввакумова
0
Читайте также
«Мы просто на дне! Не буду выступать за сборную». Новый скандал со скелетонисткой Никитиной
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Марк Кондратюк не прилетел из Пекина вместе с фигуристами
Ирина Аввакумова: «Все вместе должны быть, приехали делать одно дело»
Первые призеры Олимпиады в Пекине вернулись в Москву
Олимпиада 2022: эстафета лыжников и гонки преследования в биатлоне. Онлайн-трансляция 13 февраля
«В рыболовство переходить не собираемся». Что сказали наши танцоры в Пекине — о переносе награждения, ковиде и другом
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 13 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниил Садрев: «Доволен собой процентов на 60-70»

Ирина Аввакумова: «Все вместе должны быть, приехали делать одно дело»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости