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Сегодня, 21:55

Ирина Аввакумова: «Все вместе должны быть, приехали делать одно дело»

Артем Бухаев
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Антон Иванов

Россиянка Ирина Аввакумова, которая завоевала серебро в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаде в Пекине, прокомментировала свои слова про сборную России по хоккею, которые она сказала перед Олимпийскими играми.

— Перед Олимпиадой ваши слова про отдельный самолет для хоккеистов взорвали медиа.

— Это неправильно. Все вместе должны быть, приехали делать одно дело. После стартов сидели пять дней в Пекине, мы же не просили отдельный самолет. Так неправильно.

— До Олимпиады вы могли представить, что вернетесь с серебряной медалью?

— Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Конечно, мы работали над тем, чтобы взять медали.

— В целом как оцените для себя Игры?

— На отлично.

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр в прыжках с трамплина.

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Олимпиада
Сборная России по хоккею
Ирина Аввакумова
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