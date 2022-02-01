В сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина не выявлены случаи заражения коронавирусом
Главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов рассказал о результатах тестов на коронавирус у спортсменов по прилете в Пекин.
«Все тесты отрицательные, с завтрашнего дня готовы приступить к тренировкам», — приводит слова Плехова ТАСС.
Мужская и женская сборные по прыжкам на лыжах прибыли в Китай во вторник утром, 1 февраля 2022 года.
В состав олимпийской команды входят 9 спортсменов.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина стартуют 5 янвраля. В этом виде спорта будет разыграно пять комплектов медалей.
Источник: https://tass.ru/sport/13582597
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