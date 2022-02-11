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Прыжки с трамплина

Сегодня, 15:02

Все российские прыгуны с трамплина вышли в финал Олимпиады в Пекине

Российские прыгуны с трамплина Даниил Садреев, Евгений Климов, Роман Трофимов и Михаил Назаров преодолели квалификацию Олимпиады в Пекине на большом трамплине.

Садреев показал пятый результат, а Климов -13-й, Трофимов стал 16-м, а Назаров 21-м.

Лучшим по итогам квалификации стал норвежец Мариус Линнвик.

Прыжки с трамплина

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

К-125. Личные соревнования

Квалификация

1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 136,4
2. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 131,6
3. Петер Превц (Словения) — 128,3
4. Штефан Крафт (Австрия) — 127,6
5. Данил Садреев (Россия) — 127,3
6. Маркус Айзенбихлер (Германия) — 123,3
7. Антти Аалто (Финляндия) — 123,0
8. Камил Стох (Польша) — 122,5
9. Рею Кобаяси (Япония) — 121,3
10. Домен Превц (Словения) — 121,1

13. Евгений Климов (Россия) — 119,5
16. Роман Трофимов (Россия) — 116,0
21. Михаил Назаров (Россия) — 112,6

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