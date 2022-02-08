Прыгунья с трамплина Аввакумова не смогла подобрать слов после серебряной медали на Олимпиаде

Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова, завоевавшая серебро Олимпиады в Пекине в смешанном командном многоборье, поблагодарила команду и поделилась эмоциями.

«Наверное нужно что-то сказать, но пока только эмоции. Спасибо команда, спасибо всем причастным», — написала Аввакумова в Instagram.

Сборная России, набравшая в сумме 890,3 балла, уступила только команде Словении (1001,5) балла. Третье место заняла Канада (844,6).

Россия еще никогда не завоевывала медали на Олимпийских играх. Последний раз это сделал только советский спортсмен — Владимир Белоусов выиграл золото Олимпиады-1968 в Гренобле.

30-летняя Аввакумова — чемпионка зимней Универсиады 2013 года, многократная чемпионка России, а также призер и победитель этапов Кубка мира.