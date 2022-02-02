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Сегодня, 20:45

Олимпиада-2022, прыжки с трамплина: расписание соревнований

Прыгуны с трамплина разыграют пять золотых медалей Олимпийских игр-2022
Комплекс для прыжков с трамплина.
Фото Getty Images

Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по прыжкам с трамплина.

Состав сборной ОКР на Олимпиаде: Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Александра Кустова, Ирма Махиня; Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков, Михаил Назаров.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпийские игры-2022. Прыжки с трампилина (время начала — московское)

5 февраля, суббота

Мужчины. К-98. Личные соревнования, квалификация. 09:20

Женщины. К-98. Личные соревнования, 1-я попытка. 13:45

Женщины. К-98. Личные соревнования. Финал. 16:00

6 февраля, воскресенье

Мужчины. К-98. Личные соревнования, 1-я попытка. 14:00

Мужчины. К-98. Личные соревнования. Финал. 17:00

7 февраля, понедельник

Микст. Смешанные командные соревнования. Финал. 14:45

11 февраля, пятница

Мужчины. К-125. Личные соревнования, квалификация. 14:00

12 февраля, суббота

Мужчины. К-125. Личные соревнования, 1-я попытка. 14:00

Мужчины. К-125. Личные соревнования. Финал. 17:00

14 февраля, понедельник

Мужчины. Командные соревнования, 1-я попытка. 14:00

Мужчины. Командные соревнования. Финал. 17:00

Источник: https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/ski-jumping/
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