Олимпиада-2022, прыжки с трамплина: расписание соревнований

Прыгуны с трамплина разыграют пять золотых медалей Олимпийских игр-2022

Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по прыжкам с трамплина.

Состав сборной ОКР на Олимпиаде: Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Александра Кустова, Ирма Махиня; Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков, Михаил Назаров.

5 февраля, суббота

Мужчины. К-98. Личные соревнования, квалификация. 09:20

Женщины. К-98. Личные соревнования, 1-я попытка. 13:45

Женщины. К-98. Личные соревнования. Финал. 16:00

6 февраля, воскресенье

Мужчины. К-98. Личные соревнования, 1-я попытка. 14:00

Мужчины. К-98. Личные соревнования. Финал. 17:00

7 февраля, понедельник

Микст. Смешанные командные соревнования. Финал. 14:45

11 февраля, пятница

Мужчины. К-125. Личные соревнования, квалификация. 14:00

12 февраля, суббота

Мужчины. К-125. Личные соревнования, 1-я попытка. 14:00

Мужчины. К-125. Личные соревнования. Финал. 17:00

14 февраля, понедельник

Мужчины. Командные соревнования, 1-я попытка. 14:00

Мужчины. Командные соревнования. Финал. 17:00