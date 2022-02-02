Олимпиада-2022, прыжки с трамплина: расписание соревнований
Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по прыжкам с трамплина.
Состав сборной ОКР на Олимпиаде: Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Александра Кустова, Ирма Махиня; Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков, Михаил Назаров.
Олимпийские игры-2022. Прыжки с трампилина (время начала — московское)
5 февраля, суббота
Мужчины. К-98. Личные соревнования, квалификация. 09:20
Женщины. К-98. Личные соревнования, 1-я попытка. 13:45
Женщины. К-98. Личные соревнования. Финал. 16:00
6 февраля, воскресенье
Мужчины. К-98. Личные соревнования, 1-я попытка. 14:00
Мужчины. К-98. Личные соревнования. Финал. 17:00
7 февраля, понедельник
Микст. Смешанные командные соревнования. Финал. 14:45
11 февраля, пятница
Мужчины. К-125. Личные соревнования, квалификация. 14:00
12 февраля, суббота
Мужчины. К-125. Личные соревнования, 1-я попытка. 14:00
Мужчины. К-125. Личные соревнования. Финал. 17:00
14 февраля, понедельник
Мужчины. Командные соревнования, 1-я попытка. 14:00
Мужчины. Командные соревнования. Финал. 17:00