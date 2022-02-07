Матыцин поздравил российских прыгунов с трамплина с «серебром» Олимпиады в Пекине

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских прыгунов с трамплина Ирму Махиню, Ирину Аввакумову, Данила Садреева и Евгения Климова с завоеванием серебряных медалей в смешанных командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

«Поздравляю нашу великолепную четверку прыгунов с трамплина с завоеванием серебряных олимпийских медалей! Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов добились исторического результата — они первые в истории России выиграли награды Олимпийских игр в прыжках с трамплина. В отечественной истории только Владимир Белоусов смог завоевать медаль — на Играх 1968 года в Гренобле он стал олимпийским чемпионом.

Отмечу, что наши прыгуны вошли в число первых в истории призеров Игр в командном миксте. В Пекине дисциплина впервые представлена в программе Олимпийских игр. В таких драматичных по накалу соревнованиях российские летающие лыжники справились с волнением и показали волю к победе, не без толики удачи. Нет сомнений, что для истории нашей страны это «серебро» — с золотым отливом. Уверен, успех на Играх в Пекине станет отличным импульсом для привлечения наших мальчишек и девчонок к занятиям прыжками на лыжах с трамплина. Поздравляю с первой в новейшей истории олимпийской медалью тренеров нашей сборной, а также Федерацию прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, ее президента Дмитрия Дубровского и вице-президента Владимира Славского! Желаю российским прыгунам удачи в будущих соревнованиях на Играх", — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Сборная России завоевала первую с 1968 года медаль Олимпиады по прыжкам на лыжах с трамплина.