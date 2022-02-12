Норвежец Линдвик завоевал золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине, лучший из россиян стал 16-м

Норвежец Линдвик завоевал золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине

Норвежец Мариус Линдвик завоевал золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине.

23-летний спортсмен показал лучший результат по итогам двух попыток в дисциплине К-125. Линдвик впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Серебряным призером стал японец Рею Кобаяси, бронза — у немца Карла Гайгера.

Лучше всех из россиян выступил Данил Садреев, который занял 16-е место. Евгений Климов стал 18-м, Роман Трофимов — 23-м.

Прыжки с трамплина

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

К-125. Личные соревнования

Финал

1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 296,1

2. Рею Кобаяси (Япония) — 292,8

3. Карл Гайгер (Германия) — 281,3

4. Камил Стох (Польша) — 277,2

5. Маркус Айзенбихлер (Германия) — 275,7

6. Тими Зайц (Словения) — 273,2

7. Мануэль Феттнер (Австрия) — 272,7

8. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 271,4

9. Ян Херль (Австрия) — 270,9

10. Цене Превц (Словения) — 268,7

16. Данил Садреев (Россия) — 259,7

18. Евгений Климов (Россия) — 255,5

23. Роман Трофимов (Россия) — 253,9