Норвежец Линдвик завоевал золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине, лучший из россиян стал 16-м
Норвежец Мариус Линдвик завоевал золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине.
23-летний спортсмен показал лучший результат по итогам двух попыток в дисциплине К-125. Линдвик впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.
Серебряным призером стал японец Рею Кобаяси, бронза — у немца Карла Гайгера.
Лучше всех из россиян выступил Данил Садреев, который занял 16-е место. Евгений Климов стал 18-м, Роман Трофимов — 23-м.
Прыжки с трамплина
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
К-125. Личные соревнования
Финал
1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 296,1
2. Рею Кобаяси (Япония) — 292,8
3. Карл Гайгер (Германия) — 281,3
4. Камил Стох (Польша) — 277,2
5. Маркус Айзенбихлер (Германия) — 275,7
6. Тими Зайц (Словения) — 273,2
7. Мануэль Феттнер (Австрия) — 272,7
8. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 271,4
9. Ян Херль (Австрия) — 270,9
10. Цене Превц (Словения) — 268,7
16. Данил Садреев (Россия) — 259,7
18. Евгений Климов (Россия) — 255,5
23. Роман Трофимов (Россия) — 253,9