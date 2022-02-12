Олимпиада
Пекин-2022
Прыжки с трамплина
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Прыжки с трамплина

Сегодня, 15:45

Норвежец Линдвик завоевал золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине, лучший из россиян стал 16-м

Норвежец Линдвик завоевал золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент

Норвежец Мариус Линдвик завоевал золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине.

23-летний спортсмен показал лучший результат по итогам двух попыток в дисциплине К-125. Линдвик впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Серебряным призером стал японец Рею Кобаяси, бронза — у немца Карла Гайгера.

Лучше всех из россиян выступил Данил Садреев, который занял 16-е место. Евгений Климов стал 18-м, Роман Трофимов — 23-м.

Прыжки с трамплина

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

К-125. Личные соревнования

Финал

1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 296,1

2. Рею Кобаяси (Япония) — 292,8

3. Карл Гайгер (Германия) — 281,3

4. Камил Стох (Польша) — 277,2

5. Маркус Айзенбихлер (Германия) — 275,7

6. Тими Зайц (Словения) — 273,2

7. Мануэль Феттнер (Австрия) — 272,7

8. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 271,4

9. Ян Херль (Австрия) — 270,9

10. Цене Превц (Словения) — 268,7

16. Данил Садреев (Россия) — 259,7

18. Евгений Климов (Россия) — 255,5

23. Роман Трофимов (Россия) — 253,9

Олимпиада-2022: Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов. Олимпиада 2022: лыжницы взяли золото в эстафете! Цветков опять обидно без медали и старт танцоров. Онлайн-трансляция 12 февраля

Олимпиада
1
0
Читайте также
Россия ждала этого чуда на Олимпиаде 12 лет! Лыжницы одержали эмоциональную победу в эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн ритм-танцев дуэтов в личном турнире
Россиянка Канакина занимает 13-е место после третьего заезда скелетонисток на Олимпиаде в Пекине
Россия — Чехия: наши выиграют третий матч подряд? Онлайн-трансляция игры Олимпиады-2022
Камилу нельзя лишать олимпийского шанса. В деле Валиевой слишком много чрезвычайного
Евгений Климов: «После Пекина появилось еще больше желания прыгать. Поэтому до следующей Олимпиады буду продолжать»
«Еще 300 метров — и мы бы выиграли». Что думают скандинавы о золоте наших девушек в лыжной эстафете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022, прыжки с трамплина: расписание соревнований

Евгений Климов: «После Пекина появилось еще больше желания прыгать. Поэтому до следующей Олимпиады буду продолжать»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости