Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина считает, что команда справилась с задачей на Олимпиаде-2022

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский подвел итоги выступления прыгунов с трамплина на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Конечно, серебряная медаль придала соответствующий эмоциональный фон и ребятам, и нам. Вчера в командных соревнованиях на большом трамплине немножко не хватило того запала, который был на малом трамплине и командном миксте. Были достаточно жесткие ветровые условия, но мы имели шанс побороться с поляками за шестое место.

В целом, считаю, мы справились с задачей и даже ее перевыполнили. Медаль в прыжках войдет в историю, мы это прекрасно понимаем. Да, получилось ее завоевать не без удачи и везения. Но мы должны воспользоваться этой возможностью с точки зрения развития прыжков с трамплина в стране, подготовки резерва. Конечно, есть надежда, что мы сможем привлечь детей, вывести работу с подрастающим поколением на качественно новый уровень. Тем более трамплины у нас есть, в стране появилось три полноценных комплекса мирового уровня, на которых мы проводим международные старты самого высокого ранга.

Прекрасно понимаю, что многое на заключительном этапе подготовки нам давалось авансом. И в плане финансирования, и удовлетворения каких-то наших запросов. Министерство спорта и Олимпийский комитет все наши заявки выполнили. И то, что мы оправдали надежды и доверие, очень важно. Без такой поддержки этой медали бы не было», — приводит слова Дубровского ОКР.

Сборная России 7 февраля завоевала серебряную медаль в прыжках с трамплина в смешанных командах.