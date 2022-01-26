«За своих надо бороться до конца, а не оставлять в неведении». Крик души Никиты Трегубова

Одного из героев Игр в Пхенчхане хотят заменить в олимпийской заявке из-за положительного теста на ковид. Хотя у него есть две недели на лечение и восстановление.

Странная история происходит с российским скелетонистом Никитой Трегубовым. Напомним, что перед прошлыми Олимпийскими играми комиссия по допуску МОК во главе с Валери Фурнейрон «вычистила» всех наших лидеров в бобслее и скелетоне, но и здесь оставался лучик надежды в лице тогда 22-летнего Трегубова. Уроженец Красноярска приехал в Пхенчхан без личного тренера, сервисменов и в одиночку взял серебряную медаль. Уступив только хозяину трассы корейцу Юн Сун Бину.

В Пекине Никита также намерен взять медаль. На олимпийском треке у него лучший результат из наших спортсменов. При этом недавно Никита сдал положительный тест на коронавирус. Казалось бы, еще есть время на восстановление. Но дальше начинается странная цепочка событий. С выселением спортсмена с базы в Сочи, предложением поехать в ковидный госпиталь и заменой спортсмена, которая уже сделана, по словам доктора федерации. Хотя тренировочные заезды в Пекине начнутся только 7 февраля. То есть у спортсмена есть почти две недели, чтобы поправиться.

Доктор федерации сказала, что меня заменяют

— Как сейчас ваше самочувствие? — вопрос Никите.

— Чувствую себя хорошо, болезнь проходит бессимптомно. Настрой у меня боевой, сдаваться я точно не собираюсь.

— Кто-то из федерации поддерживает с вами связь?

— Сегодня мне никто не звонил. Накануне общались с доктором команды. Она сказала, что меня заменяют. Тренеры пока не располагают информацией. Евгений (Рукосуев. — Прим. «СЭ»), который должен меня заменить, уже в Новогорске.

— Можете рассказать, как развивалась ситуация с самого начала?

— Я сдал первый положительный тест на базе «Юг спорт» в Сочи. После этого меня и бобслеиста Алексея Пушкарева перевели в другой корпус базы, чтобы там продолжить лечение. Там мы сдали второй положительный тест. Вечером в тот же день нас попросили покинуть базу. Мол, это общественное место, нам надо уехать. Так как в Сочи прописки у нас нет, единственный вариант — это больница. Написали отказ. На следующее утро попросили покинуть базу уже в приказном порядке.

На улицу с положительным тестом я выйти не могу, чтобы не перезаражать всех подряд. На машине скорой помощи поехали в больницу. Сдали еще один положительный ПЦР-тест. Врач нас проверил, послушал легкие, померил температуру. Сказал, что болезнь проходит бессимптомно, и предложил лечь в общую палату. Там лежит дедушка с температурой 39,5. Решили, что там оставаться не вариант. Написали отказ. В этот момент со мной связывается доктор федерации и сообщает, что надо сдать еще два теста. После этого мы сняли по квартире и каждый день сдаем тесты. Пока они положительные. Сдали еще раз вчера, ждем результата. Сегодня тоже пройдем тестирование.

Мне нужно два отрицательных теста. Когда это случится, я вылечу в Москву, чтобы пройти тестирование в одной из клиник, у которой есть лицензия от оргкомитета Олимпиады. При отрицательном тесте я получу допуск. При этом из федерации мне никто не говорит об этих действиях. Я узнаю все сам.

— А когда вылет сборной в Пекин?

— Вылет 31 января. Но тренировочные заезды на олимпийской трассе начинаются 7 февраля. Говорю это к тому, что я могу полететь и позже. Не с командой. Успеть варианты есть, было бы желание.

Для меня действия федерации тоже загадка

— Очень странно, что у руководства сборной нет желания, учитывая ваши последние результаты…

— Я был пятым на тестовых стартах на олимпийской трассе в Китае. В общем зачете Кубка мира иду четвертым. На чемпионате Европы в Швейцарии стал четвертым.

— В чем тогда мотивация вас заменять? У вас есть понимание?

— Это уже не ко мне вопрос. Для меня это тоже загадка. Возможно, боятся, что я всех заражу, что сдам положительный тест по прилете в Пекин.

— Как-то удается поддерживать форму?

— Стараюсь заниматься в комнате. Скакалка, резинка, отжимания… Буду бороться, ничего не остается. Еще обидно, что последние два года я постоянно выезжал на соревнования и все тесты у меня были отрицательными. Понятно, что сейчас идет волна омикрон-штамма. Очень многие заражаются. Никто не застрахован. Но за своих надо бороться до конца, а не оставлять в неведении.

— Слова поддержки вам написал Дмитрий Губерниев. Кто-то еще из известных личностей?

— Сложно сказать. Сейчас телефон разрывается от сообщений, не успеваю все проверить.

Окончательный состав до 30 января не объявят

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина в разговоре с «СЭ» заявила, что пока не готова комментировать ситуацию по Трегубову.

— По составу сборной я сейчас комментариев не даю. Пока идет тестирование сборной, и нет окончательных списков. Раньше 30 января ответов на эти вопросы не будет», — сказала Аникина «СЭ».