Вместо призера ОИ в Пекин едет скелетонист, не выступавший на Кубке мира. Ужасная замена из-за ковида

Спортивные карьеры трещат на глазах из-за положительных тестов на коронавирус

Даниилу Романову в марте исполнится 28 лет. Он отнюдь не плохой спортсмен. Но еще два дня назад об Олимпийских играх даже не мечтал. Куда там! У нас в составе чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков и серебряный призер Пхенчхана-2018 Никита Трегубов. А Даниил даже на Кубке мира в этом сезоне ни разу не выступал. Да и на Интеркубке (аналоге биатлонного Кубка IBU) не сказать, чтобы жег, — лишь одно призовое место за всю зиму. Какой тут Пекин-2022?

Спортивная драма

Но прямо сейчас Романов, к полнейшему для себя шоку, собирает вещи в Пекин. И это не новогоднее чудо (хотя в Китае Новый год как раз сегодня). Это — положительные тесты на коронавирус. Которые сдали сначала Требугов, а потом и третий номер сборной Владислав Семенов. Времени осталось в обрез. Тут либо никто, либо ребята со скамейки запасных. Решили правильно — в Пекин отправляются Евгений Рукосуев и Даниил Романов. Едут они, понятно, не за медалями. Просто бонус для парней. Пусть они хотя бы из этой ситуации извлекут что-то позитивное. Тот же опыт. Память на всю жизнь.

А вот для двух выбывших это драма. Особенно для Трегубова. Для него Пекин-2022 был целью, ради которой он пахал четыре года. Никита проводит не самый выдающийся сезон, но на главные старты собираться умеет как никто другой. Четыре года назад он из-за санкций отправился в Корею один. Без тренеров и механиков. Сам вечерами возился со скелетоном, настройками. На соперников работали целые команды. И Трегубов в безнадежной, казалось бы, ситуации стал вторым, проиграв лишь хозяину трассы.

Теперь — новый удар. Можно только представить, что происходит у человека внутри. Он сверхмотивирован, чувствует себя отлично, если бы не обязательное тестирование — даже не узнал бы, что чем-то там болен. Если это можно назвать «болен». Но вынужден смотреть, как его мечту сжигают заживо у него на глазах. И поделать с этим ничего нельзя.

Ставка на одного Третьякова

Помимо удара по амбициям, недопуск в Пекин — удар и по карьере. Скелетон — нишевый вид спорта. Большие деньги здесь отродясь не крутились. Олимпийские игры — чуть ли не единственный шанс хорошо заработать. Засветиться перед спонсорами. Напомнить о себе стране. И для этого всего еще нужно попасть на пьедестал. Поди попробуй! Но у Никиты отобрали даже возможность попытаться. Примерно то же четыре года назад пережил его старший товарищ Александр Третьяков, которого не пустили в Пхенчхан. За что парням это все?

Трегубову остается пожелать брать пример с Третьякова. Который после своей драмы не развалился, а вернулся — и всем все доказал. В прошлом году он выиграл чемпионат Европы, стал вторым на «мире» и сейчас в числе главных соискателей на призы китайской Олимпиады. И ему скоро — 37.

Требугову всего 26. В плане возраста никаких преград в Милане-2026 перед ним не стоит. Вопрос в том, хватит ли Никите мотивации безоглядно пахать еще четыре года, осознавая, как легко тебя в самый последний момент могут отцепить даже от участия. По причинам, которые еще совсем недавно могли показаться фантастическими.