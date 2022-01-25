Чемпионка мира с трудом ходит после полученной в ноябре травмы, но сумела взять олимпийскую лицензию и едет в Пекин.

В конце ноября на олимпийской трассе в Пекине Иванова сильно упала. Диагноз был неутешительный — повреждение связок и трещина в таранной кости. Больше месяца на ногу нельзя было даже наступать. В любых других обстоятельствах это означало бы пропущенный сезон. Но только не когда речь идет об Олимпиаде!

У Ивановой сложная история с Олимпийскими играми. В Сочи-2014 она выиграла серебро в эстафете, что для 22-летней дебютантки было суперкруто. Но спустя три года, в 2017-м, фамилия Ивановой оказалась в списке обвиняемых со слов бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Татьяна боролась за свое честное имя в Спортивном арбитражном суде и победила — все обвинения были сняты!

Но слишком поздно: на Игры-2018 в Пхенчхане ее не пригласили. Хотя Иванова на тот момент уже была одним из лидеров общего зачета Кубка мира и точно боролась бы за победу. Так Татьяна осталась на еще одно четырехлетие, стала чемпионкой мира, и тут — травма...

В это не верили даже врачи, но уже спустя месяц после травмы Иванова вернулась на этапы Кубка мира! Она передвигалась на костылях, не снимала с ноги ортеза, но упорно садилась в сани и выступала. А недавно в Сигулде выиграла золото и бронзу Кубка мира, окончательно сняв вопросы по своей готовности выступать на Олимпиаде.

На онлайн-встрече с президентом были жесткие ограничения

— Вы только что участвовали в онлайн-встрече с президентом страны. Собрать людей из разных видов спорта в одной комнате — это хорошая идея? — вопрос Ивановой.

- Мы не были все в одной комнате. Хоккеисты сидели в отдельном зале. В нашем были шорт-трекисты, хоккеистки и немного бобслея. Даже наша команда была не вся. Там были жесткие ограничения по численности присутствующих. В принципе все нормально, ничего страшного.

— Как ваша нога?

— Спасибо, уже гораздо лучше. На встрече была без ортеза, ногу просто замотали тейпом. Но лететь в Пекин решила все-таки с ортезом. Долгий, тяжелый перелет, нужно подстраховаться...

— Ходить вы по крайней мере можете?

— Конечно. По номеру хожу даже без ортеза, потихоньку разрабатываю ногу и учусь ставить ее на полную стопу.

— Взрыв мозга: вы с трудом ходите даже по номеру и при этом выигрываете медали Кубка мира.

— Честно вам скажу, если бы это был не олимпийский сезон, я бы, скорее всего, взяла паузу и полностью восстановилась. Но я понимала, что до Олимпийских игр остается всего два месяца. Это моя долгожданная Олимпиада, я ждала ее целых восемь лет. Как я могла отказаться от этой мечты, даже не попробовав прокатиться? Еще четыре года без Игр я бы просто не выдержала. Как я шучу, у всех Олимпиады раз в четыре года, а у меня — раз в восемь лет (Иванову не пригласили для участия в Играх-2018 в Пхенчхане из-за санкций МОК. — Прим. «СЭ»).

— Страшно было спускаться со скоростью 200 км/ч с травмированной ногой?

— Конечно. Мы с тренерами сделали специальную защиту для ноги. На тренировках я надевала ее на обувь, на соревнованиях убирала внутрь — чтобы не портить аэродинамику, у нас счет идет на тысячные секунды. Но все равно было страшно и волнительно оттого, что непонятно, что может произойти. Будет больно или нет, а что будет, если ударю ногу?.. В принципе у меня был похожий опыт. В 2012-м я сломала палец, тоже пропустила всего неделю Кубка мира и сразу начала кататься.

— Нога сейчас сильно мешает именно при спуске?

— Есть дискомфорт на старте, потому что мы выталкиваем себя ногами, а руки и спина подключаются уже потом. У меня в ноге подвижность не совсем восстановилась, поэтому немного неудобно. Но ничего, стартовать можно и ехать, самое главное, тоже.

На церемонию открытия не пойду — слишком долго ехать

— Вы получили травму как раз на олимпийской трассе. Она настолько сложная?

— Мы приехали туда и две с половиной недели только катались. Я так не люблю, мне нравится чуть покататься, потом уехать, чтобы голова лучше понимала, что нужно делать, и настраивалась на эту работу. Сама трасса интересная, не похожая ни на какую другую, очень красивая снаружи.

— Вы любите выступать в мороз. Значит, в Китае вам по идее должно быть комфортно?

— Я люблю, когда холодно, но солнышко, и нет ветра. А иногда даже ноль градусов может ощущаться как -10. Когда сидишь на старте, ветер сильно продувает, и это некомфортно.

— Сейчас чуть не каждый день поступают новости о том, что кто-то из спортсменов сдал положительный тест на коронавирус. Вас это пугает?

— Мы все сдали тесты, живем на базе в Новогорске по одному. Стараемся контактировать только со своей командой, минимум передвижений по базе... В общем, делаем все возможное.

— Американцы советуют своим спортсменам не брать на Олимпиаду личные гаджеты. Вы как активный пользователь Instagram телефон берете?

— Я беру с собой все — и телефон, и компьютер! Считаю, что кому надо, тот и так давно мог все у меня взломать и перекачать. Таскать с собой древний кнопочный телефон — это не мое. Как я буду тогда фотографировать, глазами? А показывать потом эти фотографии? Это же память на всю жизнь.

— На церемонию открытия пойдете?

— Теоретически можно было. Открытие 4 февраля, а соревнования у нас начинаются 6-го. Но смущает дорога — минимум два с половиной часа до Пекина, плюс ждать, пока там все соберутся, плюс еще часа три-четыре само открытие... Слишком долго и эмоционально тяжело. Лучше поберегу силы до старта.