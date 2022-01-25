В нашей олимпийской команде — 212 спортсменов, хотя заявки будут уточняться еще не меньше недели.

Олимпийский комитет России опубликовал окончательную заявку на Игры-2022, которые стартуют 4 февраля в Пекине. Изменения в делегации еще теоретически возможны, но на данный момент в составе российской сборной — 212 спортсменов, 103 женщины и 109 мужчин. С учетом тренеров, персонала, врачей и функционеров мы везем в Китай 461 человека. Некоторые из них уже на месте, а в среду из аэропорта Шереметьево отправятся первые спортсмены — команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку.

Наша спортивная заявка — вторая по численности среди всех стран — участниц Олимпиады-2022. Больше (223 спортсмена) только у сборной США. Правда, в процессе уточнения квот нас теоретически еще могут обойти канадцы, но вряд ли это такой уж принципиальный момент. На конкурентоспособность сборной численный состав влияет очень опосредованно. Например, главные фавориты медального зачета на пекинских Играх — норвежцы — по размеру своей заявки не входят даже в топ-10. В составе сборной Норвегии — 82 спортсмена. Тем не менее ожидается, что они завоюют не менее 40 наград, в том числе более 20 золотых.

Хоккей как доминант

Россияне, напомню, в общей сложности претендуют только на 30 наград и третье место в общем зачете. Но объясняется этот парадокс достаточно просто. На нынешнюю Олимпиаду норвежцы не отобрались в самом многочисленном виде спорта — хоккее. При этом две хоккейные команды (мужская и женская) — это 48 игроков в заявке (и еще 27 человек официальной делегации), в нашем случае — почти четверть всего списка спортсменов. При этом хоккеисты претендуют только на две медали, тогда как те же норвежские лыжники или биатлонисты теоретически способны завоевать в Пекине по пять-шесть медалей каждый.

К примеру, у Дании, командировавшей на Олимпийские игры-2022 и мужскую, и женскую хоккейные сборные, делегация больше, чем у Великобритании. В заявке датчан 48 хоккеистов, 10 керлингистов и всего 4 представителя других видов спорта. А британцы выступят в 11 видах из 15 возможных (кроме хоккея, биатлона, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья). По сравнению с прошлыми зимними Играми на численность делегаций традиционно повлиял «домашний фактор» — китайцы увеличили своей состав примерно на 100 спортсменов, и примерно столько же потеряла команда Южной Кореи.

Десант экзотов

По сравнению с Пхенчханом в Пекине будет на 7 медальных розыгрышей больше. Но на общее количество участников Игр это почти не повлияет — в олимпийский стартах должны выступить около 3000 спортсменов примерно из 90 стран. Из необычных для зимнего спорта гостей ожидаются: горнолыжники из Восточного Тимора, Эритреи и Мадагаскара, скелетонист из Американского Самоа, бобслеисты из Тринидада и Тобаго, лыжники из Нигерии и Таиланда. Шансов на медали и даже на место в первой десятке у них нет никаких. Тем не менее для МОК по-прежнему важна глобальность, поэтому принцип «не победа, а участие» остается актуальным. Хотя хочется верить, что это больше про Самоа и Нигерию, чем про нас.

Важный момент — помимо врачей, специализирующихся на конкретных видах спорта, в Пекине будет работать медицинский центр ОКР из 16 сотрудников. В разгар пандемии это точно нелишняя предусмотрительность. Из 11 руководителей наших федераций по зимним видам спорта в Китай едут только шестеро. Пятеро предпочли либо передать бразды оперативного правления своим заместителям, либо уступить квоту сервисменам. Среди тех, кто так поступил, — глава Федерации лыжных гонок России и главный тренер нашей сборной Елена Вяльбе. В интервью ТАСС она заявила, что готова была, как в Пхенчхане, прибыть на соревнования в качестве зрителя, однако это вряд ли позволят антиковидные меры. Иностранных болельщиков на Играх-2022 не будет.

Представительство на ОИ-2022 и ОИ-2018. Фото «СЭ»

Россия в Пекине-2022. Фото «СЭ»

Заявка сборной ОКР на Олимпиаду-2022: все 212 имен плюс запасные — на этой странице