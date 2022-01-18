Дикий старт сборной: главный тренер слег с ковидом, команда — не в полном составе

Хоккеисты собрались в отеле, но не все.

17 января сборная России представила расширенный состав для подготовки к Олимпиаде. День официальной публикации 37 хоккеистов подарил немало мощных инфоповодов помимо самого списка игроков. На финишной прямой перед Олимпиадой сборная столкнулась с новыми трудностями.

Метания Галимова

Появление в расширенном списке сборной форварда Артема Галимова было как минимум неожиданным. Нападающий «Ак Барса» перестал прогрессировать в клубе и в лучшем случае стагнировал по сравнению с прошлым сезоном. Его включение в число кандидатов на Олимпиаду казалось авансом от тренеров. С другой стороны, Алексей Жамнов на Кубке Первого канала дал понять, что готов использовать схему со сдвоенными центрами в тройке. Галимов знаком тренерскому штабу, его проверили на домашнем этапе Евротура, а в клубе он второй по проценту выигранных вбрасываний.

Объявлен расширенный состав для подготовки к Олимпийским играм. Изучаем и готовимся болеть за наших!

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?Первый матч на Играх наша сборная сыграет 9 февраля — против команды Швейцарии. В прямом эфире игры сборной покажут Первый канал и https://t.co/hVuJjUTdIJ#россиявмоемсердце pic.twitter.com/FXqn0ojnUP — Хоккей России (@russiahockey) January 17, 2022

Однако вечером 16 января коллега Алексей Шевченко выдал неожиданный инсайд: Галимов отказался от участия в Олимпиаде. Классическая формулировка «семейные обстоятельства» называлась одной из причин решения хоккеиста. Ее в скором времени «Ак Барс» подтвердил РИА «Новости». Позже выяснилось, что Артем не отказывался от вызова — об этом сообщили Алексей Жамнов, агент форварда Александр Черных и пресс-служба казанцев. Запутанная история, вопросов в которой больше, чем ответов.

Метания Галимова напоминают плохо продуманный план по побегу из сборной. Если разобраться, ничего криминального в этом нет. Например, у финнов отказался Юха Метсола, а у датчан — Филип Ларсен. Никто не призывает посадить их на кол и выставить предателями родины. На решение Артема действительно повлияли семейные обстоятельства, но в итоге хоккеиста уговорили передумать.

Собрались не в полном составе

Не все вызванные в расширенный список игроки прибыли в Москву в понедельник. Не доехали до сборной три хоккеиста СКА: вратарь Александр Самонов и нападающие Кирилл Марченко и Андрей Кузьменко. В то время как их одноклубники Ярослав Аскаров, Даниил Пыленков, Антон Бурдасов и Никита Гусев присоединились к сборной.

Комичная история приключилась с Артемом Анисимовым. Изначально форварда «Локомотива» не включили в расширенный состав. Но в последний момент тренеры дозаявили вернувшегося по ходу сезона из НХЛ нападающего. Оказалось, это только начало. Официальный сайт ФХР и аккаунт организации в Instagram опубликовали два разных расширенных состава. Точнее, несовпадение было только одно: Анисимов вошел в список по версии дизайнера соцсетей, но на сайте его фамилии не было. Без бутылки и не разберешься, какой вариант правильный. Как выяснилось, Артема на самом деле включили в состав, но на сбор он не прибыл из-за коронавируса. Как и защитник Шакир Мухамадуллин. Они прилетят после выздоровления и положенного карантина.

Пострадал от ковидных проделок и главный тренер Алексей Жамнов. Один из двух последних тестов на «корону», которые он сдавал с незначительной разницей во времени, оказался положительным. По рекомендации медицинского штаба Жамнов остался дома — врачи будут следить за его состоянием. Пресс-служба сборной сообщила, что Алексей Юрьевич чувствует себя великолепно, никаких симптомов у него нет. Тренер присоединится к команде на сборах, когда точно определят, что нет предпосылок к заболеванию — не важно, ковид это или сезонные грипп или ОРВИ. Пока же Жамнов руководит командой по видеосвязи.

Почему заселились в московский отель?

Ранний сбор россиян — часть плана по противодействию ковиду. Предполагалось, что команда соберется в Новогорске, где сможет избежать лишних контактов с внешним миром. Чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом перед Олимпиадой. Из-за этого решение заехать в один из московских отелей, где помимо сборной проживает немало туристов, не укладывалось в голове. Почему же команда специально заехала в отель перед сборами в Новогорске?

Без паники — встреча в гостинице входила в план сборной. 17 января хоккеисты сдали дополнительный тест на ковид, а завтра не будут появляться на людях. Строгая изоляция. Завтрак и обед им принесут в номера. Те, кому придут отрицательные ответы, на следующий день отправятся в Новогорск, где их ждет следующая проверка на прочность. Два дня хоккеистам предстоит скучать в номерах в ожидании двух отрицательных тестов на коронавирус. Чтобы попасть в окончательный список из 25 счастливчиков, каждому кандидату необходимо не только быть в отличной форме, но и не попасться в ковидную ловушку и справиться с суровыми условиями проживания и подготовки к Олимпиаде.