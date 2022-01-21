Австралия, Болгария, Бельгия и Венгрия тоже играли в хоккей на зимних Играх.

Аутсайдер Олимпиады

Отказ НХЛ от Олимпиады обрадовал сборную Китая. Хозяева Игр-2022, участие которых ставил под сомнение новый президент ИИХФ Люк Тардиф, в группе встретились бы с двумя гигантами — Канадой и США. Никакое гостеприимство не спасло бы Поднебесную от сокрушительных разгромов. Команды Сидни Кросби и Патрика Кейна накидали бы китайцам целую авоську — это неоспоримый факт. Третий соперник команды Айвана Занатты — крепкие немцы с порослью молодых звезд под предводительством конкурента Александра Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ Леона Драйзайтля. Сомневаюсь, что против них у хозяев больше шансов на сенсацию.

Подготовка Китая к домашней Олимпиаде — целая эпопея, по которой уместно снять многосерийную драму. Создание политпроекта «Куньлунь», разлад между руководством клуба и местной федерацией хоккея, переезд за 5000 километров от китайской границы в Мытищи и попытка натурализации хоккеистов для сборной. Сюжет мог закончиться печально, если бы ИИХФ настояла на отчислении Китая с домашнего турнира. Уровень их хоккеистов не соответствует остальным командам — в мировом рейтинге Поднебесная только на 32-м месте. Тардиф беспокоился, что двузначный счет в матчах негативно скажется на Олимпиаде, куда планировали приехать сильнейших игроки планеты.

Задача китайцев, которых ИИХФ оставила на Играх, облегчилась, когда Гэри Беттмэн объявил об отказе НХЛ от Олимпиады. У интернациональной солянки Занатты больше шансов навязать борьбу тем же канадцам, американцам и немцам. На «европейской» Олимпиаде Китай точно избежит статуса слабейшей команды в истории Игр. Большинство хоккеистов, которые выступают за «Куньлунь» и поедут на Олимпиаду, прошли КХЛ, а некоторые небезуспешно пылили в АХЛ. Больших опасений за результат удастся избежать.

Удивительные участники Олимпиад

Больше полувека назад на Олимпиаду приезжали сборные, которые не ассоциируются с хоккеем от слова «совсем». Премьера «шайбы» состоялась на Играх-1920 — первый турнир провели на летней Олимпиаде в Бельгии. Выиграли его, разумеется, канадцы, чья гегемония продлилась до 1956 года, пока на мировую арену не зашли советские игроки. Единственная осечка случилась на Играх-1936, когда золото взяла Великобритания.

Разрыв в классе между североамериканцами и остальными командами был невероятным. Двузначный счет и матчи, напоминающие избиение младенцев, воспринимались как данность. Доминирование культивирующих хоккей канадцев остановила только советская сборная. А доставалось соперникам от «Кленовых» неслабо. На Олимпиаде-1920 они отгрузили 15 безответных шайб чехам, а в финале разбили шведов (12:1). На следующих Играх унижения продолжились, а больше остальных пострадала Швейцария. Поражение 0:33 сейчас не укладывается в рамки здравого смысла. Несладко пришлось бельгийцам и французам — на двоих от американцев они получили 41 шайбу (0:19 и 0:22). Сложно объективно оценивать уровень сборных на первых Олимпиадах.

Игры-1960 вошли в историю благодаря дебюту сборной Австралии. «Островитяне» заняли закономерное последнее (9-е) место, уступив во всех матчах с чудовищной разницей шайб (10-87). Австралийцы больше никогда не поднимались до элитного дивизиона. Рекорд по голам (4) и очкам (6) нападающего Дэвида Каннингема остается недосягаемым для соотечественников.

На разных Олимпиадах отличались антирекордами Венгрия и Австрия. На Играх-1980 участвовали даже Нидерланды. Парадокс: они не стали последними, а взяли почетное 8-е (из 12) место. И даже выиграли у поляков (5:3). Приближенный к нынешнему состав участников Олимпиады формировался ближе к концу прошлого века. Постепенно отсеивались нехоккейные страны, а те, кто инвестировал в «шайбу» и развитие молодых игроков, развивались и вступали в борьбу за медали.

Худшие сборные на Олимпиадах до 1992 года.

Подкрепление из НХЛ

Привычные очертания олимпийский турнир принял с 1976 года. Дважды — в 1998-м и 2002-м — квоту расширяли до 14 сборных за счет квалификационного турнира. На остальных играли по 12 команд. Олимпиада-1992 — победная для российской сборной, которая тогда выступала под олимпийским флагом из-за распада СССР. Хозяева Игр — французы — запрыгнули на восьмую строчку, оставив позади норвежцев и швейцарцев.

Через два года в Лиллехаммере в низшей группе шла не менее плотная борьба за места. Беспросветного разрыва, как на турнирах 15-20 лет назад, не было. Худшими оказались австрийцы. Они выиграли в группе у Норвегии, но это не помогло в классификации за 9-12-е места. Сначала команда уступила по буллитам французам (4:5 Б), а затем хозяева взяли реванш (1:3). В 1998 году НХЛ впервые взяла паузу в своем календаре и отпустила игроков на Олимпиаду. Пять шайб в одном матче от Павла Буре, невероятные пируэты Доминика Гашека и европейский пьедестал — все это хоккейный мир увидел в Нагано, где собрались звезды НХЛ. Хозяева Игр на их фоне смотрелись группой студентов-практикантов, которых впервые привезли на предприятие. Разумеется, о проходе в финальный раунд речь не шла. За подвиг на родине приняли бы даже одну победу. Ее японцы одержали в самом важном матче турнира — за 13-е место по буллитам над Австрией (4:3 Б).

НХЛ участвовала в Олимпиадах до 2018 года, пока не произошел финансовый конфликт с МОК. От него выиграли хозяева — сборная Кореи. Их дебют на Олимпиаде мог закончиться полным фиаско, если бы прилетели сильнейшие хоккеисты. Еще до турнира россияне сыграли контрольный матч с корейцами и показали им, что такое большой хоккей. Хозяева сопротивлялись в первом периоде, несколько раз зажимали нашу команду в зоне, но превосходство будущих чемпионов все-таки сказалось. Корейцев хватило только на один гол Василию Кошечкину против восьми точных бросков россиян.

При этом Олег Знарок назвал Корею тем соперником, который может показать твои слабые стороны. «Быстрая команда, накрывают, быстро двигаются», — оценил оппонента тренер. Позднее в этом убедились чехи, которые сенсационно обыграли хозяев в группе с минимальной разницей (2:1). Со швейцарцами и канадцами рассчитывать на подобную щедрость не пришлось — корейцы получили 0:8 и 0:4.

Корейцы, как и китайцы, подсуетились с документами и выдали паспорта нескольким североамериканцам. Главная звезда — вратарь Мэтт Далтон, который прошел АХЛ и засветился в КХЛ за «Витязь» и «Нефтехимик». Однако легионеры лишь точечно усилили костяк местных хоккеистов, которые преимущественно выступают в Азиатской лиге.

Ставить на поток натурализацию — оперативная мера, чтобы не опозориться на домашних Играх, а не дальновидные инвестиции в развитие спорта. Корейцы, японцы и китайцы прошли на Олимпиады без отбора — как страны-организаторы. К примеру, хоккеисты из Поднебесной, занимающие 32-е место в рейтинге ИИХФ, никогда бы не пробились на ОИ. Автоматическое участие — подарок от МОК за проведение Олимпиады.