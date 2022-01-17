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Сегодня, 11:15

В сборной России появился первый отказник. Форвард «Ак Барса» не захотел приезжать на сбор, но быстро передумал

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Артем Галимов.
Фото ФХР
Обзор дня Алексея Шевченко.

Метания

В воскресенье нападающий Артем Галимов едва не стал первым игроком, который отказался от поездки на Олимпиаду. Сначала он решил не ехать в Новогорск, потом, правда, передумал и заявил, что прилетит на сбор. Но уже было поздно. Сам хоккеист, к сожалению, не умеет разговаривать, так что дождаться от него внятного объяснения нереально. Но источники, близкие к Галимову, отметают все криминальные причины. Никакого допинга, никаких запрещенных веществ. Артем посчитал, что условия для подготовки к турниру слишком жесткие, а он показывает не такой уж и крутой хоккей, чтобы реально претендовать на поездку в Пекин. Парень не захотел сидеть запертым на базе, затем, если все будет удачно, перемещаться в китайский концлагерь или (в случае провала) до 8 февраля тренироваться в Подмосковье. Ради чего? Турнира, который из-за отказа ведущих хоккеистов потерял всю ценность?

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Справедливо применяю жесткое слово, описывая условия на Олимпиаде. Всех участников сажают в тюрьму, и это никакое не преувеличение. Если в исправительном учреждении ежедневные поверки, то на Олимпиаде — тестирование. И пропускать нельзя. В обоих случаях накажут изоляцией. Ты не свободен, не можешь покинуть закрытую зону, проводить спортивные соревнования в таких условиях категорически нельзя, но МОК думает о деньгах, а хозяева закусились, «чтобы было не хуже, чем в Японии». Три недели ужаса.

Но почему же Галимов все-таки поехал? Говорят, что ему пригрозили дисквалификацией. Немотивированный отказ от появления в сборной до сих пор наказывается. Правда, страдают от него только хоккеисты, выступающие в КХЛ. Те, кто играет в Северной Америке, ничем не рискуют. Но Галимов или любой другой хоккеист имеют полное право не играть за сборную без объяснения причин. Правда, в нашей стране требуется лучше продумывать отказ. А то могут и сожрать.

Плей-офф

Пока клубы КХЛ в панике, не знают, как именно будут доигрывать турнир, в ВХЛ определились уже три участника плей-офф. Тут пока без сенсаций. «Рубин», «Югра» и «СКА-Нева» вполне справедливо забронировали себе право сыграть во втором этапе. В ближайшую неделю еще несколько фаворитов официально оформят путевки.

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Несмотря на то что «вышка» считается непредсказуемым и ровным турниром, двухкруговая система, где каждый встречается с каждым, практически исключает глобальные сенсации. В одной игре фаворит может проиграть аутсайдеру, но долгие серии практически исключены. Отчасти и потому, что выезд у клубов состоит из четырех игр, а команды перемещаются между стадионами на автобусах или (если повезет) на поездах. К третьему матчу гостевая команда чаще всего вымотана.

Впрочем, каждый сезон появляется коллектив, который либо сильно взлетает, либо сильно проваливается. В этот раз болельщики с удивлением наблюдают за крахом «Звезды». Фарм-клуб ЦСКА при Егоре Михайлове играет просто ужасно, сейчас команда на 16-м месте, формально в зоне плей-офф, но ситуация может ухудшиться. Такой провал связан прежде всего с фигурой главного тренера. После того как Владимира Чебатуркина перевели в первую команду, коллектив высшей лиги отдали человеку, который к такой работе не готов. Ни идей, ни понимания игры, ни умения развивать игроков у нового тренера нет, зато есть правильная фамилия, защищающая от отставки. В нижней части таблицы и развернется самая интересная борьба. На пятки наступает «Челмет», АКМ, «Южный Урал», да и «Омские крылья» внезапно ожили. Клубам осталось провести по 10-12 матчей, так что будет на что посмотреть, пока в КХЛ собираются с мыслями. Есть версия, что никакого регулярного чемпионата в главной лиге больше и не будет, сразу начнут с плей-офф.

Сборная

Несмотря на то что расширенный состав олимпийской сборной России планировалось объявить сегодня, уже накануне Алексей Жамнов объявил фамилии хоккеистов, которые приедут в Новогорск. Отметим, что у этой национальной команды все как-то вкривь и вкось. Изначально планировалось, что хоккеисты встретятся друг с другом 20 января. Какой смысл собирать хоккеистов еще раньше запланированного срока? Ради здоровья? Еще бы была уверенность, что в Новогорск вирус никак не проникнет.

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Отменились два матча перед отъездом в Пекин. Но эти планы изначально были обречены на провал. Дело в том, что попасть на территорию базы можно только после изоляции, простые тесты не подойдут, а все команды благодаря руководству сборной распущены по домам, причем неизвестно, когда выйдут из отпуска. Собирать условный «Спартак» или «Динамо» ради того, чтобы сыграть со сборной, нет никакой возможности. У клубов ВХЛ свои планы, а привозить молодежку бессмысленно. Выезжать куда-то — огромный риск, ведь вирус незаметен и напасть может, когда угодно.

В итоге решено сыграть только в Пекине со сборной Латвии. Напомним, что несколько человек из сборной будут наблюдать за игрой из Новогорска. До 8 февраля хоккеисты, приглашенные в национальную команду, но не попавшие в заявку (ее объявят 23 января), будут сидеть на базе и готовиться заменить травмированных или заболевших. В каком состоянии запасные вернутся в клубы — никого не волнует.

Хоккей
КХЛ
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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