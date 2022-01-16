Форвард «Ак Барса» Галимов отказался от участия в Олимпиаде в Пекине

Как стало известно «СЭ», форвард «Ак Барса» Артем Галимов отказался от участия в сборе в национальной команды перед Олимпиадой в Пекине. По данным «СЭ», нападающий попал в список 36 хоккеистов, попавших в расширенный состав сборной.

В нынешнем сезоне Галимов провел в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Ак Барса» 47 матчей, в которых набрал 22 (7+15) очка.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.