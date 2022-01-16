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Сегодня, 19:40

Форвард «Ак Барса» Галимов отказался от участия в Олимпиаде в Пекине

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Артем Галимов.
Фото ХК «Ак Барс».

Как стало известно «СЭ», форвард «Ак Барса» Артем Галимов отказался от участия в сборе в национальной команды перед Олимпиадой в Пекине. По данным «СЭ», нападающий попал в список 36 хоккеистов, попавших в расширенный состав сборной.

В нынешнем сезоне Галимов провел в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Ак Барса» 47 матчей, в которых набрал 22 (7+15) очка.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

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