Появились очертания состава сборной России на Олимпиаде. Кого взяли, кого не хватает, есть ли неожиданности?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Сборная: кого нет

Официально расширенный состав олимпийской сборной России будет опубликован 17 января. Но уже за три дня до важный даты хоккеистам стали звонить, присылать письма в клубы, так что в тайне сохранить тренерский выбор было невозможно. У нас вечная привычка скрывать новости, лишь бы «враги» не узнали, хотя тут речь не о национальной безопасности. Да и в современном спортивном мире ничего утаить нельзя. Правда, пока информация неофициальная, так что по каким-то кандидатам все может измениться, но вряд ли кардинально.

Главная сенсация — в сборную не приглашен Сергей Толчинский. Нет ни одного разумного аргумента в пользу этого решения. Ясно, что хоккеист страдает только из-за того, что после победы «Авангарда» на улице с болельщиками прокричал неприличную кричалку про ЦСКА, а советник Алексея Жамнова Игорь Есмантович очень сильно влияет на состав. И хотя Толчинский уже несколько раз извинился, его не простили. Подобная злопамятность не имеет отношения к спорту, да и страдает команда, так как Сергей — сильный, умный, техничный крайний, который вполне бы мог усилить сборную.

Нет в списке вызванных и Артема Анисимова. Вроде бы потому, что опытный центральный сейчас болеет, но это слабый аргумент. В списке точно есть один хоккеист, который находится на больничном, причем, с симптомами.

Странно, что не позвали защитника Игоря Ожиганова. В обороне достаточно неожиданностей. Помимо Ожиганова, пригодившегося бы в большинстве, нет очень надежного Алексея Марченко и его одноклубника Рушана Рафикова. И если последний, возможно, нестабилен, то отказ от Алексея и Игоря трудно понять. Кому они уступают из конкурентов?

Есть неожиданность в списке вратарей. Кроме Ивана Федотова, Тимура Билялова и Александра Самонова вызван почему-то Ярослав Аскаров, а не Иван Бочаров. Понятно, что поедет три голкипера, а четвертый будет работать в Новогорске до момента, когда заявка будет оформлена официально. Но лучше иметь на замене динамовца, чем нестабильного молодого хоккеиста.

Сборная: кто есть

Неожиданных имен в национальной команде тоже предостаточно. Взять того же вратаря Ярослава Аскарова. После возвращения из Канады он в одиночку проиграл матч в ВХЛ, и победил «Сочи» в КХЛ, но в последней игре гости были далеко не в оптимальном составе. В линию обороны приглашен Шакир Мухамадулин из «Салавата Юлаева». Безусловно, талантливый хоккеист, который, правда, нынешний сезон не может занести себе в актив. Прямо сейчас он не совсем здоров, но, может быть, за три дня вылечится. Только Шакир даже не может похвастаться своим выступлением на молодежном чемпионате мира. Да, сыграно всего два матча, но в них он не убедил.

Решено все-таки взять в команду пару форвардов из Казани — Дмитрия Воронкова и Артема Галимова. Последний вчера прилично смотрелся в игре чемпионата ВХЛ против воронежского «Бурана» (22 место в лиге), но ведь это совсем другой уровень. Сезон у хоккеиста плохой, и пусть в последних матчах нападающий потихоньку набирает форму, даже на фоне российских игроков «Ак Барса» Галимов не выделяется. У Воронкова была травма головы, однако, и до нее был существенный спад в качестве игры. Он отличный парень, безусловно, один из самых интересных форвардов КХЛ, но это если судить по прошлому сезону. А сейчас все не так.

Полного списка форвардов пока нет, но и приглашение Артура Каюмова, по меньшей мере, неожиданное. Откуда взялась уверенность, что в сборной он точно будет лучше смотреться, чем в «Локомотиве», а нападающие ярославского клуба далеки от пика формы? Ни один из топ-форвардов КХЛ не обделен вниманием. Сергей Андронов и Павел Карнаухов — это оборонительная линия, тут тоже все понятно. Отмечен и прогресс защитника Сергея Телегина из «Трактора». Правда, ему еще требуется попасть в окончательную заявку, но в Новогорске он точно задержится надолго, даже если не улетит в Пекин.

Протоколы меняются чуть ли не ежедневно, но пока правила таковы: до восьмого февраля еще можно делать замены в случае болезни. Только в Китай можно прилететь после изоляции, вот запасные и будут работать в Подмосковье пока им не разрешат уйти. Сколько человек будет в запасе — пока неизвестно. Не исключено, что и много.

Доигровка

Представители российских клубов в недоумении. Турнир-то остановили, но после этого сотрудники лиги не выходят с ними на связь. Офис на изоляции, к кому обращаться по поводу новостей — непонятно. Вроде бы, все-таки кое-какое видеосовещание по доигровке сезона проведут только в середине следующей недели. Но было бы правильно обсуждать варианты постоянно. Тем более, нет никаких реальных планов. Все, появлявшиеся в СМИ, только догадки, ни на чем не основанные. Никто из КХЛ не подтверждал (в том числе и клубам), что существует какой-то главный путь, который прямо сейчас дорабатывают.

А тут еще и «Йокерит» выступил. Представители финского клуба заявили, что у них нет возможности проводить отложенные матчи в олимпийскую паузу. И это правда. Если рижане, оказавшиеся в подобной ситуации, еще могут выкрутиться с помощью команды МХЛ, то у финнов нет ни молодежки, ни команды в Высшей хоккейной лиги. На Олимпиаду они делегируют примерно 15 игроков, а Хельсинки останется 5-7 человек. Максимум, 10, что тоже мало. Уверен, что возникнут серьезные сложности и с «Куньлунем», но китайцам хоть с чистой совестью можно засчитать технические поражения. Они и в оптимальном составе очки не набирали, однако, финны претендуют на победу в конференции и если им везде засчитают поражения, то это скажется на положении перед плей-офф, что не соответствует спортивному принципу. Какой выход? Пока никакого, а клубы бы как раз хотели узнать об этом, чтобы поспорить и внести свои предложения. Но обращаться не к кому.