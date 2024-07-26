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Сегодня, 15:00

Кто выиграет премьерное дерби сезона? Реабилитируется ли «Спартак» без Соболева? «Зенит» улетит в космос? Интриги 2-го тура РПЛ

«Динамо» сыграет с «Локо» во 2-м туре РПЛ, а «Спартак» — с «Химками»
Гоша Чернов
Корреспондент
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Марцел Личка, Деян Станкович и Сергей Семак
Марцел Личка, Деян Станкович и Сергей Семак.
Фото «СЭ»
Форвард «Спартака» Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов.
Фото Федор Успенкий, «СЭ»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/5
Главные вопросы ближайшего уик-энда.

Первый топ-матч чемпионата

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив

«Динамо» и «Локомотив» в стартовом туре одержали домашние победы над номинальными аутсайдерами, забив по три мяча. Но по содержанию эти игры отличались друг от друга. Если бело-голубые решили исход встречи с «Факелом» за полчаса и даже в меньшинстве не давали повода усомниться в своем успехе, то железнодорожники устроили перестрелку с «Акроном» и вполне могли проиграть при небольшом отклонении от сценария.

Эсекиэль Барко, Клаудиньо и&nbsp;Иван Илич. Трансферы РПЛ: в «Спартак» едет аргентинец, «Зенит» ждет Илича, а Клаудиньо может уехать

Поэтому в первом дерби сезона фаворит есть — это «Динамо», которое еще и принимает «Локомотив» у себя. Математика проста: у бело-голубых в строю почти все лидеры прошлого сезона, а «Локомотив» только учится жить без Глушенкова и Миранчука. Кроме того, красно-зеленые в первом матче сильно разочаровали игрой в обороне, а Тюкавин во встрече с «Факелом» забить не сумел и наверняка понесется в атаку с удвоенной энергией.

Форвард «Спартака» Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вторая попытка Станковича — с другим форвардом

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Спартак

Первая сенсация сезона грянула в Оренбурге — «Спартак» по делу проиграл местному клубу, оказался в зоне вылета, а Деян Станкович после матча уже породил мем фразой: «Длинные забросы «Оренбурга» в первом тайме в свободные зоны нас удивили». Хотя, по данным Рустата, команда Давида Деограсии в прошлом чемпионате совершила больше всех навесов, и в такой игре уральцев нет ничего поразительного для постоянных зрителей РПЛ.

А вот «Спартак» удивил аномально высокой линией обороны, которая уже на 2-й минуте едва не стоила гостям пропущенного мяча, а также проваленной серединой поля и разрозненной атакой. Очевидно, что перед игрой с «Химками» Станковичу придется что-то менять, и одна перестановка известна уже сейчас: если не последует амнистии, то Соболев в ближайшем туре не сыграет.

Александр Соболев. Зачем вообще Соболев «Зениту»? Разбираем все варианты

«Спартак» не указывал конкретных причин отстранения нападающего — спортивный директор Томаш Амарал лишь сказал, что Соболев «отстранен от тренировок по решению клуба». Слухи шепчут, что во всем виноват «Зенит» — якобы Александр не может сосредоточиться на красно-белых из-за сине-бело-голубых. Теперь Станковичу придется решать, кого бросать в бой на «Химки» — миниатюрного и незабивного Угальде или тяжелого Виллиана Жозе, который даже не летал в Оренбург.

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Рахимов попытается остановить чемпиона

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Зенит

Есть известный мем, на котором изображен стучащийся в дверь палач, а рядом нарисованы другие двери, окровавленные, откуда этот душегуб с косой только что вышел. В роли этого палача сейчас выступает Максим Глушенков — его дубли в ворота «Краснодара» и «Крыльев Советов» приговорили соперников к чувствительным поражениям. А по соцсетям тут же понеслись ахи и вздохи на тему того, что вопрос с золотой интригой уже решен.

Максим Глушенков (&laquo;Зенит&raquo;). Глушенков и Вендел разрывают на старте сезона. «Рубин» не удержит лидеров «Зенита»

Следующая дверь, в которую стучатся Глушенков и «Зенит», — казанская. «Рубин» в первом туре тоже забил четыре мяча в гостях, хотя и провел в Нижнем Новгороде не такой цельный матч, как «Зенит» в Самаре. Однако команда Рашида Рахимова показала, что готова в этом сезоне прыгнуть выше прошлогоднего восьмого места, а у албанца Даку с сербскими одноклубниками нет никаких проблем после скандала на Евро-2024. Смогут ли Мирлинд, Вада и другие казанские футболисты сдержать «Зенит» дома?

Нападающий ЦСКА Федор Чалов.
Фото Федор Успенкий, «СЭ»

ЦСКА: начинается жизнь без Чалова?

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 15:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
ЦСКА

За последние годы мы привыкли, что первые нулевые ничьи приходят в чемпионат России достаточно поздно, но в этом сезоне безголевой матч случился в первый же день: «Ростов» и ЦСКА разделили очки.

«Пари НН», напротив, играл с «Рубином» открыто, хоть и уступил. Поэтому предсказать сценарий матча волжан с армейцами сложно. Скорее всего, команда Саши Илича перестроится, потому что план на встречу с казанцами оказался слишком уж авантюрным.

Федор Чалов. Чалов едет в ПАОК. В чем логика перехода в более слабый чемпионат?

ЦСКА тоже может поменяться. Но это не точно. Еще на прошлой неделе ПАОК заявил, что переговоры по трансферу Федора Чалова находятся в продвинутой стадии, и все российские инсайдеры наперебой стали провожать мечтающего о Европе форварда в Грецию. Но, если верить последним данным, сам нападающий взял паузу на размышления, хотя уже должен был находиться в Салониках. Сложно поверить, что в таких обстоятельствах Чалов сыграет в Нижнем Новгороде, но все же это интрига.

Футболист «Краснодара» Джон Кордоба
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар»: возвращение Кордобы

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо Мх

Вице-чемпионы России в первом туре оступились в Грозном, но больше поразили не результатом, а выбором стартового состава: Мурад Мусаев неожиданно решил переключиться на схему с тремя центральными защитниками, которая стала косвенной причиной увольнения его предшественника — Владимира Ивича. Причины ясны: матч за Суперкубок показал, что у «быков» громадные кадровые проблемы на флангах обороны, поэтому Мусаев обратился к непопулярной для «Краснодара» расстановке.

&laquo;Ахмат&raquo; и &laquo;Краснодар&raquo; сыграли вничью&nbsp;&mdash; 1:1. «Краснодар» ищет себя и снова не справился с «Ахматом»

В матче с махачкалинским «Динамо» черно-зеленые должны вернуться к 4-3-3. По данным «СЭ», левый защитник Оласа на неделе прибыл в расположение клуба, как и Кордоба. Финалист и один из лучших футболистов Кубка Америки немного отдохнул и может сыграть за «Краснодар» уже в воскресенье. В Грозном «быкам» не хватало колумбийца, так что болельщики ждут от него новых подвигов. Пока какой-нибудь топ-клуб не придет с предложением о трансфере.

«Ростов» в Самаре: будет месть за 1:5?

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
26 июл, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ростов

«Крылья Советов» крупно проиграли «Зениту» в первом туре и оказались на дне турнирной таблицы, но истинный уровень самарцев нам пока неизвестен — матч с «Ростовом» даст более четкий ответ на этот вопрос. Очевидно, что волжане не намерены уступать во второй домашней встрече на старте чемпионата. Желто-синие — хороший соперник для того, чтобы реабилитироваться. Почему? Год назад, в 3-м туре РПЛ, «Крылья» разгромили «Ростов» со счетом 5:1.

То поражение стало одним из самых болезненных в карьере Валерия Карпина — крупнее он уступал только «Зениту» в октябре 2019 года (1:6). В предматчевом интервью тренера «Ростова» наверняка спросят об этом, а он в фирменном стиле ответит, что подобные вещи имеют значение только для болельщиков и журналистов. Пусть так, но это все равно интрига!

Деян Станкович
Федор Чалов
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
17
29
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 0 1
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