«Я и другие хоккеисты не настаивали на отдельном рейсе в Пекин». Интервью с игроком сборной России перед стартом Олимпиады

Нападающий сборной России Ткачев заявил, что он и другие хоккеисты не настаивали на отдельном рейсе в Пекин

Владимир Ткачев — об атмосфере сборной за день до первого матча, подготовке и решении КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат.

Разве можно ходить на другие соревнования?

— Как вы проводите свой день в Пекине?

— Первое время была акклиматизация. Она еще и не закончилась до конца, но дальше будет легче. Но когда прилетели, было тяжеловато. Пытались быстрее подстроиться под местное время, не спать днем, где-то перетерпеть, чтобы вечером засыпать без всяких медикаментов. А так все обычно: тренируемся, питаемся, гуляем, чтобы подышать свежим воздухом. Занимаемся тем же самым, что делали в Новогорске. Только теперь переехали на новое место.

— Есть какие-то ограничения, о которых особо напоминали?

— Только о том, что маски нельзя снимать. И напомнили, что ежедневно надо сдавать тест. Но больше никаких ограничений. Да тут особо и не требуется о чем-то дополнительно напоминать. Мы же на закрытой территории, свободы и так никакой нет.

— Вы правильно маски носите?

— Да, да, и все стараются соблюдать порядок. Никто не спускает ее с носа, не носит на подбородке. В этом смысле команда дисциплинированная, даже на улице все гуляют в масках.

— Тяжело же в маске гулять.

— А что делать? Если такие правила, то надо их соблюдать. Да и быстро к этому привыкаешь.

— Видитесь ли вы со спортсменами из других команд или стран?

— Я встречал Антона Ландера, Атте Охтамаа. Недавно столкнулся со своим одноклубником Романом Виллом из сборной Чехии. В основном встречи происходят в столовой. Поздороваемся, перебросимся парой слов, на этом все. Нет такого, что мы договариваемся где-то посидеть.

— Сборная Швеции по хоккею в полном составе отправилась на конькобежный спорт и увидела, как представитель их страны выигрывает золото. Вы-то что все в деревне сидите?

— А можно куда-то поехать?

— Насколько я знаю, можно. Мы же все в одном «пузыре», никаких запретов нет.

— Я и не знал. Нам не запрещали отдельно куда-то ходить, но никто и не говорил, что можно посещать другие спортивные соревнования. Единственная проблема в том, что и времени на это нет. В один день у нас было две тренировки. Да даже если одна, то стараешься восстановиться, подготовиться к занятию. И ехать куда-то совершенно не хочется. Но я буду иметь в виду.

— Я сходил на конькобежный спорт. И пусть разыгрывали медали на скучных 5000 метрах, мне понравилось.

— С удовольствием бы посмотрел соревнования по фристайлу. Очень хочется вживую увидеть соревнования по керлингу. По телевизору смотрел, правила знаю, но с трибун никогда не наблюдал за матчами. Любопытно побывать на прыжках с трамплина. Но это вопрос времени. Было бы больше свободы, я бы почаще на соревнования выбирался.

Я и мои партнеры не настаивали на отдельном рейсе в Пекин

— Очень удивился, когда вы провели две тренировки за один день в Пекине. Перед самым стартом турнира нагрузки надо отпускать, а у вас все по-прежнему?

— Только из-за того, что вечером мы планировали сыграть с какой-то сборной. Утром скорее раскатка была. А вечером сначала отрабатывали большинство, а затем провели двусторонку. Но это исключение из правил.

— Два раза ездили на арену. Это же время.

— А тут недолго ехать. Десять, максимум пятнадцать минут.

— Сборная вылетала из Новогорска со скандалом. Вы потребовали отдельный самолет, что вызвало возмущение со стороны других спортсменов.

— Мне кажется, что многие стали судить о ситуации, не до конца в ней разобравшись. Я и другие ребята полетели бы в Пекин со всеми спортсменами, никакой проблемы не было. Не мы, хоккеисты, потребовали отдельный рейс. Так решило руководство сборной, у них были свои мотивы. Но не было такого, что кто-то из нас, узнав, что надо будет садиться в один самолет с другими спортсменами, начал скандалить. Хоккеисты не такие. Насколько я вообще слышал, отдельный рейс для нашей команды был запланирован заранее. Впрочем, и я этой темой особо не интересовался, сужу только по тому, что читал. Игроки в такие дела вообще не вмешиваются.

— Я это понимаю. Но как вы отнеслись к реакции? Прыгунья с трамплина Ирина Авакумова обвинила вас в том, что вы зазнались. Конькобежец Руслан Захаров не хочет сидеть за одним столом с хоккеистами.

— Мне трудно комментировать чужую реакцию. Что же, каждый высказался как хотел. Просто еще раз хочу отметить, что не Владимир Ткачев или кто-то из моих партнеров настаивал на отдельном рейсе.

— Еще сборную критиковали за то, что она закрылась. Никаких новостей из Новогорска, приходилось пользоваться источниками. Все это немного смущало, ведь национальная команда играет для болельщиков всей страны. А у нас приходили новости типа «красные обыграли белых».

— Конечно, я все это видел, слышал, читал. Но какая у меня задача на этом сборе была? Выходить на лед, тренироваться, пробиваться в состав команды. И я каждый день, что в Новогорске, что в Пекине, думаю только об этом. Никаких других мыслей. То, что происходит вокруг, не должно никак влиять на мою работу.

— И не влияло?

— Да о каких-то новостях вокруг сборной мы сами узнавали только из СМИ. У нас ничего такого не обсуждается в раздевалке, все игроки больше думают о хоккее, о том, чтобы победить всех соперников и взять золотые медали. Иногда кажется, что пресса раздувает из мухи слона, но, впрочем, не мне об этом судить. У каждого своя работа. Моя — играть в хоккей.

Владимир Ткачев, Сергей Федоров, Кирилл Марченко. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Жаль, что нас лишили возможности выиграть Кубок континента

— Рассказывают, что первая часть сбора в Новогорске была очень тяжелой. Тренеры предложили максимальные нагрузки. Это правда?

— Тренировки были действительно непростыми, но каждый переносил их по-разному. Не забывайте, что кто-то только-только переболел, у каких-то ребят был очень большой перерыв в занятиях. Я не столкнулся на тренировках с тем, что сильно бы меня поразило. Когда долго не катаешься, то в любом случае тяжело первое время. Это надо перетерпеть. Плюс до Олимпиады оставалось совсем немного времени, нужно было набрать форму, а она приходит только через интенсивные тренировки.

— На последней полноценной двусторонке вы выходили с Павлом Карнауховым и Дмитрием Воронковым (за два дня до матча Владимира перевели к Сергею Андронову, Андрею Чибисову и Артуру Каюмову. — Прим. А.Ш.). Так было всегда?

— Так, практически все сборы мы провели в таком сочетании.

— И вы на краю?

— Бывало, что я и в клубе выступал с краю, но это никогда не было системой, не буду скрывать, но в центре играть гораздо удобнее. Но в сборной свои требования. Не скажу, что у меня какие-то серьезные сложности в связи с переводом на фланг. К каким-то моментам надо просто привыкнуть. Но мне с каждым разом все легче и легче. Нам тренерский штаб все объясняет, мы на тренировках отрабатываем нюансы. Небольшая сложность в том, что в нашем звене иногда было четыре форварда. Это немного сбивало.

— Много ли в сборной вещей, к которым надо привыкать? Имеются в виду именно хоккейные моменты?

— Различий много, но они не какие-то глобальные. Просто надо запомнить определенные моменты. Мы, например, иначе встречаем соперника, у нас другие раскаты. И таких нюансов много. Как только к этому привыкнем, так будет гораздо легче.

— Вас выпускают четвертым форвардом на большинство. В «Тракторе» такое было?

— Постоянно. И в «Ак Барсе» я выходил четвертым, так что никаких проблем с этим не было.

— Пока мы в Пекине, в КХЛ завершили сезон. И новый подсчет очков лишил «Трактор» Кубка континента. Вы расстроились?

— Хм, мне часто задают вопрос — хотели бы выиграть регулярку или конференцию? Конечно, хотел бы. Почему нет? Да, это не самый главный титул, у челябинцев другие задачи, но награды — это приятно и здорово. Жаль, что нас лишили кубка, но ничего не поделать.

— А как вы отнеслись к решению не доигрывать турнир?

— Об этом говорили, к этому готовились. Разочарованными остались те клубы, которые могли бы еще побороться за место в плей-офф.

— Разочарованы и некоторые хоккеисты, которые не получат бонусов, хотя кому-то оставалось набрать один-два балла.

— Я знаю про такие ситуации. Меня это не коснулось, но у кого-то вопросы возникали. Нестандартная ситуация. Наверное, это просто форс-мажор, так и надо относиться к таким событиям.

— Не будете против, если сразу из Пекина вас привезут в Новогорск готовиться к чемпионату мира?

— А выходной будет?

— Нельзя. Вы же в «пузыре».

— А в «пузыре» можно выходной сделать?

— Нет, никаких выходных, впереди чемпионат мира.

— Я понимаю, о чем вы говорите. Но хоккеисты просто подчиняются тем правилам, которые есть.