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Сегодня, 21:00

Искреннюю любовь к КХЛ уже не вернуть. Лига дискредитировала себя

КХЛ приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат
Михаил Зислис
Обозреватель
КХЛ приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Регулярный чемпионат не будет доигран.

Отыскать положительный момент можно в любом решении, за исключением вердикта о смертной казни. В этом плане у КХЛ не все печально. Плей-офф, самая лучшая часть сезона, будет проведен в полном объеме. Осталось дождаться формальности — утверждения вынесенного предложения советом директоров лиги. Однако после новостей последних недель ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов.

Относиться к лиге как к серьезной и хотя бы частично самостоятельной организации у меня совсем не получается.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

Противоречивые шаги, путаные объяснения, игнорирование собственного регламента — полный «джентльменский набор», с которым нечего делать в приличном обществе. Полное отсутствие уважения к собственному продукту дискредитирует лигу хуже всего. Это прямой путь к ее девальвации в глазах клубов, игроков, зрителей, спонсоров. Их сейчас предали. Как, например, четко объяснить нынешнюю позицию минскому «Динамо», которое лишилось восьми домашних матчей? Про болельщиков, покупавших абонементы и ходивших на игры, несмотря на все ограничения, забыли совсем.

Сложно понять, что происходит за кулисами и какой очередной сюжет придумает руководство КХЛ. Больше всего раздражают отсутствие последовательности, а также время и порядок принятия ключевых решений. Им предшествуют не самые приятные слухи о том, что за всем стоит пара человек, которым президент лиги Алексей Морозов ничего не может возразить.

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Последний матч до олимпийской паузы был проведен 14 января, когда почти все команды получили выходные. Неужели понадобилось целых три недели для того, чтобы сформулировать внятное предложение о том, каким образом будет продолжен сезон?

Объяснение, опубликованное сегодня на официальном сайте лиги, местами отдает издевательством над здравым смыслом. Лично мне бросился в глаза следующий кусок: «Продолжающаяся пандемия, существует риск заражения игроков в оставшихся матчах регулярного чемпионата, так как предстояло бы совершить перелеты в разные города». Всего несколько дней назад хоккеисты, о здоровье которых так заботится лига, радовали в собственных соцсетях свежим видом, отдыхая на роскошных пляжах Мальдив и Дубая.

Еще одна примечательная новость вышла на сайте КХЛ чуть раньше. Она с воодушевлением встречена в Уфе и с жутким разочарованием в Казани. Спустя три месяца лига отменила собственное решение о «технаре» для «Салавата Юлаева» по итогам несостоявшегося матча с «Трактором». Глубоко сомневаюсь, что функционерам потребовалось столько времени, чтобы окончательно разобраться в не самой тяжелой ситуации. Дело не в «восстановлении попранной справедливости». Хитрый финт позволил уфимцам подняться на третье место на «Востоке» и ускользнуть от противостояния в первом раунде с «Авангардом». Встречаться с крепкой «Сибирью» куда лучше, чем бодаться с действующим обладателем Кубка Гагарина.

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Еще хуже выглядит этот расклад, если, как меня уверяют авторитетные собеседники, задачу столкнуть лбами «Ак Барс» и «Авангард» решал совсем не «Салават», а люди покруче, обладающие административным ресурсом. Полгода назад отнесся бы к такому предположению как бреду безумца. Череда последних решений заставляет считать этот расклад вполне реалистичным. Видели и не такое. Наверное, привыкнуть и смириться можно со всем. Искренней любви к КХЛ уже не вернешь. Это главный вывод из произошедшего. Нет уверенности в том, что люди, держащиеся за свои кресла, хоть немного это осознают.

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1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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Барыс – Авангард
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Металлург – Автомобилист
 - : -
22.02 19:00
Ак Барс – Локомотив
 - : -
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Нефтехимик – Сал. Юлаев
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Северсталь – Сочи
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Динамо Мн – Торпедо
 - : -
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Динамо М – СКА
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