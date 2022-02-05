Искреннюю любовь к КХЛ уже не вернуть. Лига дискредитировала себя

Регулярный чемпионат не будет доигран.

Отыскать положительный момент можно в любом решении, за исключением вердикта о смертной казни. В этом плане у КХЛ не все печально. Плей-офф, самая лучшая часть сезона, будет проведен в полном объеме. Осталось дождаться формальности — утверждения вынесенного предложения советом директоров лиги. Однако после новостей последних недель ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов.

Относиться к лиге как к серьезной и хотя бы частично самостоятельной организации у меня совсем не получается.

Противоречивые шаги, путаные объяснения, игнорирование собственного регламента — полный «джентльменский набор», с которым нечего делать в приличном обществе. Полное отсутствие уважения к собственному продукту дискредитирует лигу хуже всего. Это прямой путь к ее девальвации в глазах клубов, игроков, зрителей, спонсоров. Их сейчас предали. Как, например, четко объяснить нынешнюю позицию минскому «Динамо», которое лишилось восьми домашних матчей? Про болельщиков, покупавших абонементы и ходивших на игры, несмотря на все ограничения, забыли совсем.

Сложно понять, что происходит за кулисами и какой очередной сюжет придумает руководство КХЛ. Больше всего раздражают отсутствие последовательности, а также время и порядок принятия ключевых решений. Им предшествуют не самые приятные слухи о том, что за всем стоит пара человек, которым президент лиги Алексей Морозов ничего не может возразить.

Последний матч до олимпийской паузы был проведен 14 января, когда почти все команды получили выходные. Неужели понадобилось целых три недели для того, чтобы сформулировать внятное предложение о том, каким образом будет продолжен сезон?

Объяснение, опубликованное сегодня на официальном сайте лиги, местами отдает издевательством над здравым смыслом. Лично мне бросился в глаза следующий кусок: «Продолжающаяся пандемия, существует риск заражения игроков в оставшихся матчах регулярного чемпионата, так как предстояло бы совершить перелеты в разные города». Всего несколько дней назад хоккеисты, о здоровье которых так заботится лига, радовали в собственных соцсетях свежим видом, отдыхая на роскошных пляжах Мальдив и Дубая.

Еще одна примечательная новость вышла на сайте КХЛ чуть раньше. Она с воодушевлением встречена в Уфе и с жутким разочарованием — в Казани. Спустя три месяца лига отменила собственное решение о «технаре» для «Салавата Юлаева» по итогам несостоявшегося матча с «Трактором». Глубоко сомневаюсь, что функционерам потребовалось столько времени, чтобы окончательно разобраться в не самой тяжелой ситуации. Дело не в «восстановлении попранной справедливости». Хитрый финт позволил уфимцам подняться на третье место на «Востоке» и ускользнуть от противостояния в первом раунде с «Авангардом». Встречаться с крепкой «Сибирью» куда лучше, чем бодаться с действующим обладателем Кубка Гагарина.

Еще хуже выглядит этот расклад, если, как меня уверяют авторитетные собеседники, задачу столкнуть лбами «Ак Барс» и «Авангард» решал совсем не «Салават», а люди покруче, обладающие административным ресурсом. Полгода назад отнесся бы к такому предположению как бреду безумца. Череда последних решений заставляет считать этот расклад вполне реалистичным. Видели и не такое. Наверное, привыкнуть и смириться можно со всем. Искренней любви к КХЛ уже не вернешь. Это главный вывод из произошедшего. Нет уверенности в том, что люди, держащиеся за свои кресла, хоть немного это осознают.