«У меня никогда не было мечты играть в НХЛ». Поговорили с Вячеславом Быковым о переезде в Швейцарию и местном хоккее

Сборная России сыграет свой первый матч на Олимпиаде именно со швейцарцами.

9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии откроется хоккейный олимпийский турнир среди мужчин. Команда Патрика Фишера полностью состоит из игроков местного чемпионата и в Пекине готова дать бой любому сопернику.

Прогресс швейцарского хоккея давно очевиден, а за последние 12 лет сборная страны дважды выходила в финал чемпионата мира. Отличный повод, чтобы поговорить с тренером Вячеславом Быковым, приводившим сборную России к победе на чемпионатах мира 2008 и 2009 годов. С девяностых он живет в Швейцарии и рассказал в интервью «СЭ» о причинах стремительного роста хоккея в стране.

О шансах на медали

— Как оцените перспективы сборной Швейцарии на Олимпиаде?

— Думаю, что у них есть все шансы на медали. Амбиции у команды хорошие. Швейцарский хоккей в последние годы стремительно прогрессирует и находится на довольно высоком уровне. Это очень интересная сборная, состав которой сбалансирован во всех линиях.

Если затронуть персоналии, то могу отметить голкипера Рето Берра, который выступает за «Фрибур», и неслучайно команда идет на первом месте. Высокий габаритный вратарь, очень подвижный и с хорошей реакцией. В обороне у швейцарцев есть ребята с опытом игры в НХЛ, а в атаке присутствуют техничные игроки, которые не избегают на площадке черновой работы. Сборная Швейцарии — очень мобильная команда. Недооценивать их ни в коем случае нельзя.

09.02.2022 | Россия — Швейцария

— Чем обусловлен такой мощный прогресс?

— Здесь большое внимание уделяется детско-юношескому хоккею. Сама по себе страна маленькая, но при этом она выдерживает конкуренцию с большими странами, где потенциал в количестве кадров намного выше. В Швейцарии стремятся в первую очередь к качеству. Активно используются новые технологии и делается немалый акцент на развитие тренерской деятельности. Приглашаются сюда и иностранные специалисты, которые могут поделиться интересным опытом. Все работает как один слаженный механизм.

Конечно, легионеры тоже выступают в чемпионате Швейцарии, но все они очень сильного уровня. Конкуренция огромная. Средний и невзрачный иностранец уже не сможет проявить себя здесь, потому что лига серьезно выросла. Зарубежный хоккеист должен быть сильнее местных игроков. Каждая команда имеет право на шесть лицензий, но в одном матче могут сыграть только четыре иностранца, независимо от амплуа.

— Состав сборной полностью состоит из игроков местного чемпионата. Это хороший показатель?

— Думаю, что да. В их случае он отражает уровень хоккея в стране. Если не брать во внимание НХЛ и Северную Америку, то немногие швейцарцы играют за рубежом. В основном большинство лиг обращают внимание на канадцев, американцев, шведов и так далее. В КХЛ их тоже не так много было. Вот Свен Андригетто на ум приходит, который выступал за «Авангард», и голкипер «Атланта» Мартин Гербер. Однако швейцарские игроки показывают хоккей хорошего качества, и спорить с этим трудно.

Швейцарский клуб в КХЛ

— Как думаете, потенциальное появление швейцарского клуба в КХЛ пошло бы на пользу сторонам?

— Сложно сказать. Возможно, это придало бы чемпионату какую-то пикантность, но швейцарцы сами по себе достаточно консервативны. Стараются развивать в первую очередь что-то свое. Здесь нужен четкий анализ, что это может дать и для чего это вообще нужно. С того времени, как я здесь выступал, хоккей в Швейцарии сильно изменился. Он стал намного профессиональнее.

Сейчас у каждого клуба впечатляющая инфраструктура, серьезные бюджеты. Хотя по сравнению с нашими клубами эти бюджеты находятся в средней позиции. Здесь, в отличие от России, инвестируются деньги, заработанные самими клубами. Каждый франк на счету. В Швейцарии строгое отношение и к финансам, и к спорту. Чемпионат функционирует в формате бизнес-модели, а лига зарабатывает сама на себя.

— Нападающий Грегори Хофманн покинул расположение «Коламбуса», уехал домой в Швейцарию, за что получил дисквалификацию. Этот поступок обсуждают на родине?

— Здесь редко ищут поводы для критики. В этом плане швейцарцы достаточно конструктивны и относятся с уважением к решению того или иного спортсмена. Никто не станет принижать достоинство игрока просто потому, что он не смог заиграть в НХЛ. Люди даже рады возвращению Хофманна, ведь форвард сыграет за сборную на Олимпиаде. Но, признаться, я удивлен, что у него не получилось за океаном.

— Почему так произошло?

— Причин может быть много. Иногда просто нужно попасть на правильных людей и терпеливо ждать свой шанс. Хофманн очень сильный хоккеист и по стилю игры чем-то напоминает советскую школу. У парня отличное катание и голевое чутье. При этом он может грамотно сыграть не только в завершающей фазе атаки, но и в обороне. Вот, например, Кевин Фиала попал туда, где ему позволили раскрыть свой потенциал. Задача тренера — не только тактически и психологически подготовить команду, но и еще раскрыть игрока. Если бы Фиала играл вместе с Хофманном, то потенциально это была бы суперсвязка.

— Что можете сказать про 38-летнего Андреса Амбюля, для которого Олимпиада в Пекине станет пятой в карьере?

— Меня не удивляет, что он до сих пор играет. Это очень мобильный и техничный игрок с огромным опытом выступлений в сборной. Андрес начинал свою карьеру в «Давосе». У них хорошая школа, которая славится собственными кадрами. Там очень большое внимание уделяют молодежи, создали свою академию. Она пользуется немалым успехом. Амбюль сейчас выполняет роль настоящего дядьки в команде и остается примером для более молодых игроков.

Приглашали комментатором

— Жители Швейцарии ждали Олимпиаду с нетерпением?

— Конечно. Здесь много спортсменов, которые представляют страну в различных видах спорта и составляют всем серьезную конкуренцию. На спортивном телевидении активно обсуждаются Игры в Пекине. Меня тоже пригласили на местный канал для того, чтобы в формате онлайн проанализировать некоторые хоккейные матчи. На постоянную должность комментатора, кстати, тоже звали, но в силу личных обстоятельств пришлось отказаться. У меня хорошие взаимоотношения с представителями СМИ во всех странах. Я всегда старался строить с ними конструктивный и профессиональный диалог. Эта сфера очень важна для популяризации хоккея и привлечения молодежи.

— Вы знакомы с Ральфом Крюгером? Человек, который умудрился не только поднять швейцарский хоккей, но еще и поработать в НХЛ, и в футбольной английской премьер-лиге.

— Конечно. У него, по-моему, здесь в лиге даже сын играет. Ральф — известный специалист, попробовал себя в разных ролях. Я был приятно удивлен, когда в Англии он стал директором «Саутгемптона». Менеджер как специалист должен уметь вести за собой и объединять людей одной целью. Ральф неплохо справляется с любыми обязанностями, потому что умеет трудиться в коллективе и строить взаимоотношения.

Важно, не то, где ты работаешь, а то, как ты это делаешь. Какое удовлетворение от этого получаешь и что можешь привнести. Мы очень хорошо ладили и с уважением относились друг к другу. В хоккее он всегда практиковал более североамериканский стиль. Я рад, что Ральф постоянно находит для себя новые вызовы.

— А сейчас хоккей какого плана практикуется в Швейцарии?

— Скорее унифицированный. Каких-то жестких рамок и границ теперь у него нет. К тому же, я думаю, мировой хоккей сам по себе эволюционировал и команды стали больше похожи друг на друга, играя в агрессивный тотальный хоккей с небольшими тактическими различиями. В чемпионате Швейцарии команды стараются действовать очень активно. После потери шайбы сразу работают агрессивно на отбор. Все реже мы видим откат до синей линии. Такой хоккей привлекает зрителей.

— Кевин Фиала рассказывал, что раньше на тренировках сборной Швейцарии вся команда много работала над блокировкой бросков и акцент делался только на оборону.

— Думаю, уже многое поменялось. Сейчас это гибкая, дисциплинированная и организованная команда, которая работает над всеми компонентами. Хотя, безусловно, играть в открытый хоккей с такими сборными, как Канада, США, Россия, очень тяжело. К тому же не у всех команд качество игроков позволяет так действовать. Поэтому иногда приходится играть более закрыто с тактической точки зрения. Этот навык тоже нужно иметь.

Команда должна четко понимать, за счет чего может составить конкуренцию тому или иному сопернику. Но швейцарцы могут играть в тотальный хоккей. Подбор игроков позволяет это делать. Матч с Россией будет очень интересным. Наша сборная прекрасно знает швейцарцев. Необходимо сразу войти в игровой ритм. Проходных матчей все равно не будет, так что работать придется с самого начала.

Не было мечты играть в НХЛ

— Не жалеете, что в свое время уехали не в НХЛ, а в Швейцарию?

— Я вырос на таких игроках, как Михайлов, Петров, Харламов, Капустин, Шалимов, Рагулин, Третьяк тот же. Скажу честно — у меня никогда не было запредельной мечты играть в НХЛ. Я вырос на других ценностях и ни о чем не жалею. Да, мы были задрафтованы «Квебеком» вместе с Андреем Хомутовым и Валерой Каменским. В Москву даже приезжали представители клуба. Несколько раз я с ними общался, но не почувствовал с их стороны искренней заинтересованности. В Швейцарии к тому же хоккей был близок к советской модели. Здесь старались играть коллективно.

— Можно сказать, что вместе с Андреем Хомутовым вы вывели хоккей в Швейцарии на новый уровень?

— У Пушкина было стихотворение: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Прекрасно понимаю его смысл, и поэтому не мне вам говорить про наш вклад в швейцарский хоккей. Я лучше поскромничаю и скажу, что мы старались научиться чему-то новому у них, а они — у нас. Было приятно передать лучшие традиции нашего советского хоккея.

— Вы до сих пор входите в попечительский совет «Фрибура»?