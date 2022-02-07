Шипачев и Гусев — главные звезды сборной.

Отказники НХЛ и звезды КХЛ

Что объединяет Вадима Шипачева и Никиту Гусева? Лучшие в КХЛ по индивидуальному мастерству. Два олимпийских чемпиона. Два обладателя Кубка Гагарина. Два супербомбардира сильнейшей российской лиги. Две наши звезды, которые не прижились в НХЛ.

По разным причинам форварды не нашли себя за океаном. Если Шипачев зацепил только три матча в НХЛ, то Гусев продержался в Северной Америке намного дольше — два полноценных сезона. Никита вернулся в Россию в октябре 2021 года, когда не прошел просмотр в «Торонто». Ранее от олимпийского чемпиона отказались «Нью-Джерси» и «Флорида». Не получив предложений от других клубов, нападающий договорился со СКА, когда до Олимпиады в Пекине оставалось меньше пяти месяцев. Поступил так же, как и Шипачев четыре года назад. Вадим не поладил с «Вегасом», расторг контракт после ссылки в фарм-клуб и вернулся в КХЛ. Думаю, сейчас форвард ни о чем не жалеет. Шипачев обрел дзен в московском «Динамо» и держит в страхе всю лигу.

Поворотный момент в карьере Гусева — октябрь 2015 года. Молодого технаря, феерившего в кризисной «Югре», приметил СКА. Армейцы в те годы придерживались принципа «покупаем все, что блестит». За денежную компенсацию Никиту забрали в Санкт-Петербург, где форвард дополнил связку Шипачева и Дадонова, которая осиротела после отъезда Артемия Панарина в «Чикаго». Из первого парня на деревне Гусев превратился в звезду клуба — претендента на Кубок Гагарина. Никита не просто стал копией Панарина, но и освежил ведущее звено СКА и обошел по очкам предшественника. Переезд в Питер стал для Гусева трамплином в сборную и НХЛ.

Суперсвязка СКА

Объединил форвардов в одну тройку Сергей Зубов. Главный тренер СКА использовал задумку его предшественника Вячеслава Быкова и игравших вместе Шипачева и Дадонова поставил с Гусевым. Никита занял место Панарина на левом фланге. Два тонких распасовщика, способных подержать шайбу и найти хитрое продолжение атак, и элитный снайпер с превосходным броском идеально дополняли друг друга. Каждый мог поставить точку в комбинациях.

Разумеется, форварды собирались вместе, анализировали игровые ситуации, придумывали новые расстановки. В поисках «химии» доходило до разговоров на повышенных тонах.

— Даже кричим, бывает, друг на друга. В основном на Никиту. Что он не так делает? Да просто кричим, — рассказывал Вадим Шипачев.

Складывалась впечатление, что парни с детства играют вместе. Взаимопонимание было доведено до совершенства. Передачи — точно в клюшки, открывания и закаты под партнеров — в одном темпе. «Что делать с тройкой Шипачева?» — этот вопрос терзал всех тренеров лиги. Ответ находили единицы. Компактная оборона, когда соперников отодвигали к бортам, и коллективный отбор помогали остановить армейских монстров лишь эпизодично. Лидеры СКА доминировали с огромным запасом. Они обходили капканы соперников и придумывали новые схемы. А тех, кто отдавал Шипачеву и Ко свободный лед, безжалостно наказывали. Полностью выключить их было практически нереально — ведь опасность исходит от каждого форварда.

В сезоне-2016/17, когда СКА выиграл второй Кубок Гагарина, КХЛ признала тройку Гусев — Шипачев — Дадонов лучшей в лиге. В регулярке они наколотили 69 шайб, а после — продолжили кошмарить соперников в плей-офф. Чемпионство армейцев — большая заслуга ударной тройки. Космические 28,5 процента реализации большинства в регулярки. 26,9 — в плей-офф. Используемый тактический конверт запутывал защитников и предлагал множество вариантов для завершения атак.

Гусев с Шипачевым часто занимали место за воротами и искали оттуда адресатов для передачи. Или накатившего под щелчок партнера, или нападающего, который продолжал атаку хитрым пасом. Дадонов или наводил суету на пятаке, или освобождался для неожиданного броска.

— Это место очень хорошее для большинства, потому что оттуда исходит масса угрозы. Защитники отвлекаются на тебя и теряют из вида тех, кто за их спинами. Мы в СКА так уже играли как раз с Шипачевым, и для меня это комфортно, — объяснял Никита Гусев особенность игры за воротами.

Надежда сборной на ОИ

Клубная «химия» Шипачева и Гусева осталась в прошлом. Вадим перешел в «Динамо», Гусев продолжает звездить в СКА. Роднит форвардов попадание в основной состав сборной России на Олимпиаде.

Поставить в одну тройку Шипачева и Гусева — решение, не требующее мощного мозгового штурма. Форварды помнят, как зажигали вместе в СКА. Их связку использовали на «дожамновских» Евротурах. Сам Жамнов посмотрел их вместе на Кубке Первого канала в матче с чехами. Третьим (и далеко не лишним) поставили Михаила Григоренко. Результат — две шайбы от нападающего ЦСКА и по два ассиста у Гусева и Шипачева. Не считая запудренных мозгов чешских защитников, когда ударная тройка выходила в большинстве. Забили, правда, только в равных составах, зато прилично измотали оборону и вспомнили, как кружили головы соперникам в золотом СКА.

На тренировках сборной пробовали разные сочетания. Шипачева выпускали с Гусевым и Грицюком, а также с Галиевым и Григоренко. Сам Вадим признавался, что со Станиславом ему комфортнее: все-таки они играют вместе в «Динамо». Как по мне, даже если форварды начнут Олимпиаду порознь, в случае внештатной ситуации тренерам не останется выбора, кроме как положиться на их старую армейскую «химию». Третьим к ним напрашивается опять-таки Григоренко. Сейчас они тренируются именно в таком сочетании — скорее всего, на игру со Швейцарией и выйдут вместе.

09.02.2022 | Россия — Швейцария

В любом случае связка Шипачева и Гусева — джокер Алексея Жамнова. Как только что-то пойдет не по плану и от форвардов потребуется больше креатива, главный тренер должен достать его из рукава. Четыре года назад Никита спас Россию в финале с Германией, сравняв счет за 56 секунд до конца основного времени. В меньшинстве! А Шипачев угодил в запас после первого матча. И вот этот корейский антагонизм может помочь россиянам вернуться домой с золотыми медалями. Чем не идеальный сюжет для чемпионской истории?