Другие олимпийцы завидуют хоккеистам? Кажется, у футбольной сборной появились конкуренты по хейту

Скандал разгорелся из-за перелета хоккейной сборной на отдельном самолете.

Сегодня сборная России по хоккею прилетела в Пекин и завтра, 4 февраля, проведет первую тренировку в Китае. Еще до перелета вокруг команды разгорелся скандал: хоккеистов изначально хотели отправить на самолете со сборными по сноуборду, лыжному двоеборью, горным лыжам и конькобежному спорту, но в итоге хоккеисты отправились в Пекин на отдельном самолете.

Казалось бы, решение логичное, вот только договариваться об этом менеджменту сборной стоило заранее — такие вещи не откладываются на последний момент. По численности хоккейная делегация в разы превосходит остальные. Учитывая большое количество положительных тестов на ковид, в хоккейной сборной решили перестраховаться, и правильно делали — не раз говорилось о том, что в самолете велика вероятность подцепить вирус.

Сборная ОКР прибыла в Пекин. Рейс из Москвы приземлился в 9.14 по местному времени, все необходимые процедуры пройдены в течение двух с небольшим часов. После этого команда отправилась в олимпийскую деревню. На 4 февраля запланирована первая тренировка. — Хоккей России (@russiahockey) February 3, 2022

Такой ход нашел понимание не у всех спортсменов. Прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова сильно удивилась произошедшему: « Ладно бы еще Овечкин, Малкин и какие-то еще мощные энхаэловцы так сказали. У них все-таки статус. Но сейчас едут совсем другие ребята, много молодежи. И откуда там столько понтов, мне непонятно. Неправильно это. Окей, ты в хоккей играешь. Ну а кто-то на лыжах бегает. Все одно дело делают, почему им такие привилегии? Это неуважение к остальным ». Интересно, как могли повлиять на ситуацию игроки, если решение принимали менеджеры?

А олимпийский чемпион, конькобежец Руслан Захаров высказался еще жестче: « Пусть тогда выгонят стюардов, пилотов, пусть сами летят, не живут в Олимпийской деревне, не садятся со мной за одним столом. Какой там девиз у нас? Одна страна — одна команда. Вот они разрушили вчера этот девиз ».

При этом слова Захарова отдают лицемерием: « Мы тоже сейчас летели отдельным бортом, но это не потому что наша федерация его заказала. Мы почему-то сделали круг из Иркутска в Красноярск. Может, кто-то с нами тоже отказался лететь, я не знаю. Если федерация хочет, может хоть каждого отправить отдельным рейсом, но отказываться, аргументируя это тем, что не полетим со спортсменами своей страны из-за риска заразиться, это абсурд, мне кажется». То есть он сам летел отдельным рейсом, а решением хоккеистов недоволен. По логике Руслана, это его команда изначально нарушила девиз.

Мы привыкли к тому, как скептически в России относятся к футболистам — даже выход в четвертьфинал чемпионата мира не сбавил градус хейта. Видите ли, Акинфеев, Дзюба, Черчесов и остальные даже до медалей не дотянулись, а им дали звание заслуженных мастеров спорта. Возмущались волейболисты, борцы, гандбольный тренер Трефилов. Вот только в их видах и близко не было и нет такой конкуренции, а по популярности они уступают футболу катастрофически.

Сейчас под такой прессинг попали хоккеисты. Скоро вспомнят, сколько они получают. Да, игроков НХЛ на Олимпиаде нет, но, например, Вадим Шипачев с годовой зарплатой в 95 млн рублей (а ведь есть еще и бонусы) для конькобежцев и лыжников — из другой вселенной.