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Судейство

Сегодня, 10:35

«Балтика» попросила ЭСК разобрать эпизод с победным голом «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
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Муми Нгамале (в центре) и футболисты «Динамо» празднуют победу над «Балтикой» (3:2).
Фото ФК «Динамо»

«Балтика» обратилась в ЭСК РФС по итогам матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3). Об этом «СЭ» сообщили в службе-коммуникаций РФС.

«Балтика» попросила разобрать момент с победным голом полузащитника «Динамо» Муми Нгамале.

На 90+9-й минуте матча главный арбитр не зафиксировал фол Фабиана Бальбуэны и засчитал гол Муми Нгамале. Видеоассистенты Роман Галимов и Алексей Амелин не вмешались в действия рефери.

«Динамо» после победы над «Балтикой» единолично возглавило турнирную таблицу РПЛ. У бело-голубых — 53 очка, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50.

Николя Муми Нгамале
РПЛ
РФС
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
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Кирилл Гоцук

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 23 1 4
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