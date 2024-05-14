«Балтика» попросила ЭСК разобрать эпизод с победным голом «Динамо»

«Балтика» обратилась в ЭСК РФС по итогам матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3). Об этом «СЭ» сообщили в службе-коммуникаций РФС.

«Балтика» попросила разобрать момент с победным голом полузащитника «Динамо» Муми Нгамале.

На 90+9-й минуте матча главный арбитр не зафиксировал фол Фабиана Бальбуэны и засчитал гол Муми Нгамале. Видеоассистенты Роман Галимов и Алексей Амелин не вмешались в действия рефери.

«Динамо» после победы над «Балтикой» единолично возглавило турнирную таблицу РПЛ. У бело-голубых — 53 очка, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50.