Сборная России хочет играть в атакующий хоккей, но отказывается от второго бомбардира КХЛ. Как такое возможно?

Мутная история с Андреем Кузьменко.

В последнее время мы все чаще говорим о том, что средний уровень исполнителей КХЛ с каждым сезоном падает и в лиге совсем скоро не останется долгоиграющих звезд, а вместе с ними, соответственно, и ярких исполнителей для сборной России, способных нарисовать гол из ничего. Казалось, что нового Панарина или хотя бы Мозякина нет и не предвидится. Но тут в Санкт-Петербурге наконец-то зажегся воспитанник «Белых Медведей» Андрей Кузьменко, от которого несколько лет назад отказались в ЦСКА, получившем взамен работягу Сергея Калинина, и оказалось, что в лиге еще остались те самые гимаевские «мастерюги», которые умеют регулярно доставлять эстетическое удовольствие своими голами и нетривиальными решениями.

«В ЦСКА есть парень хороший — Кузьменко. А тут смотрю — его в ВХЛ отправили. Очень талантливый игрок, и вдруг в «вышке». Я бы ему посоветовал в НХЛ ехать, чем там сидеть. Мне кажется, у него в НХЛ очень хорошо получилось бы», — хвалил нападающего сам Никита Кучеров, когда тот попал в беспощадный круговорот армейской ротации.

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Причем в этом сезоне уроженец Якутска не только с 53 (20+33) очками в 45 матчах идет вторым в списке лучших бомбардиров КХЛ, уступая лишь Вадиму Шипачеву, и регулярно светится в хайлайтах со своими мини-шедеврами, но и, будучи незадрафтованным, успел попасть в рейтинг лучших свободных агентов следующего межсезонья от Sportsnet:

«Свободный агент из России, за которым стоит наблюдать в этом году, — это правый нападающий Андрей Кузьменко. Он идет на шестом месте в списке бомбардиров КХЛ (на момент публикации. — Прим. «СЭ»). Никогда не был задрафтован, в феврале ему исполнится 26 лет. К нему проявляют большой интерес», — писал один из главных инсайдеров Северной Америки Эллиотт Фридман.

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Что представляет собой Кузьменко? Это действительно классный праворукий технарь с очень неприятным броском, быстрыми руками и, возможно, лучшим дриблингом в лиге. Практически каждый раз, когда Андрей получает шайбу, кажется, будто она приклеена к крюку его клюшки. Те, кто смотрел серебряный для нашей молодежки МЧМ-2016, наверняка помнят, как он в Хельсинки кружил соперникам голову в углах за счет постоянных «улиток», но в итоге уехал с турнира без единого очка.

«Раньше у меня и правда была такая проблема. Я знал, что это мой плюс, и пытался его использовать по максимуму. Пока не обыграю человека — из угла не уеду. Но я терял силы, изнашивал себя. Из-за этого особой пользы команде уже не приносил. Теперь я чаще подниму голову, отыграюсь с партнером. Защитников, конечно, нужно обыгрывать. Но эти бесконечные «улитки» за воротами ушли в прошлое. Мне еще в 16 лет говорили: «Ну что ты там крутишься?» Теперь чаще лезу на пятак или играю на партнеров», — рассказывал о бесконечных «улитках» Кузьменко в интервью официальному сайту КХЛ.

И если раньше Кузьменко частенько передерживал шайбу и не замечал партнеров, то теперь при контроле он грешит намного реже и чаще поднимает голову.

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Из-за светлой головы, постоянной тяги к креативным решениям и роскошной техники его частенько сравнивают с Никитой Гусевой. Однако, в отличие от героя Пхенчхана, он и близко не выглядит статичным и обладает неплохим катанием, проводя большую часть времени «в посадке» на согнутых коленях, что помогает ему оставаться устойчивым на скорости.

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Изначально представить вариант, при котором тренерский штаб Алексея Жамнова сможет пройти мимо одного из лучших игровичков лиги, было сложно. Кузьменко проводит лучший сезон в карьере, практически не уходит со льда без набранных очков и уже точно созрел для своего шанса в НХЛ — как вообще можно не взять на Олимпиаду? Тем более что главный тренер сборной России незадолго до вылета в Пекин заверил журналистов, что его команда будет стараться играть в атакующий хоккей. А как в него играть без исполнителей соответствующего уровня?

Однако 23 января, когда ФХР в эфире программы «Время» объявила состав на олимпийский турнир, фамилию Кузьменко обнаружили только в списке запасных. После этого Жамнов вместе с новым генменеджером сборной Ильей Ковальчуком рассказывали, что невключение Кузьменко в итоговый список из 25 человек еще ничего не значит и у тренерского штаба есть время для маневров. Тем не менее даже его формальное отсутствие в основной заявке говорило о том, что тренерский штаб не сильно рассчитывает на нападающего СКА.

Из-за закрытых для любопытных глаз дверей Новогорска доносились новости о том, что лидер команды Романа Ротенберга оформил хет-трик в одной из двухсторонок. И самое смешное, что две из трех шайб он забросил с передач Александра Кадейкина — еще одного узника сборной, который незаслуженно остался в списке запасных. Вот только мощная двусторонка не помогла ему попасть в список 25 друзей Жамнова, и в Пекин второй бомбардир КХЛ полетел в качестве варианта на черный день.

— Почему Андрей Кузьменко все еще не в основном составе? Он самый обсуждаемый игрок сборной.

— Может, поэтому его и не ставим? Чтобы был самым обсуждаемым. И вам будет о чем писать.

— Была информация, что в тренерском штабе считают, что якобы Кузьменко плохо играет без шайбы в зоне атаки.

— Когда есть такие вбросы, уточняйте у издания, которое это написало. Мы никакой информации не давали.

— Вы так не считаете?

— У нас есть рабочие моменты, работаем, тренируемся, отрабатываем тактические моменты. Кузьменко у нас в обойме. У нас еще есть время до заявки.

— Что ему не хватает сейчас, чтобы попасть в основной состав?

— У него был сомнительный тест, сейчас отрицательный, должно всего хватить, — рассказывал Жамнов несколько дней назад.

Сегодня Кузьменко весело и бодро катался с остальными запасными



Когда успел микротравму то? pic.twitter.com/TzqjiRXrWG — Семён Галькевич (@galkevich32) February 6, 2022

По прилете в Пекин Кузьменко сдал сомнительный тест. Однако чуть позже китайские ПЦР подтвердили у него отсутствие ковида, и 5 февраля он без каких-либо ограничений тренировался вместе с неиграющим составом. Но тут на авансцену вышел Илья Ковальчук и сообщил, что самый обсуждаемый игрок сборной покидает ее расположение из-за травмы.

Все это можно было бы принять за чистую монету, если бы Жамнов и Ковальчук сразу не скрывали бы травму Кузьменко, а сам Андрей катался бы с явным дискомфортом. Если ему так мешали играть повреждения, то зачем вообще его повезли с командой в Китай? Сообщается, что никакой травмы у форварда нет, появляется информация и о том, что Кузьменко уже 8 февраля готов будет сыграть за СКА в товарищеском матче с «Сочи».

09.02.2022 | Россия — Швейцария

Да и ответы Алексея Жамнова на вполне логичные вопросы после утренней тренировки в понедельник вряд ли заставят вас поверить в его травму:

— Скажу так: мы до конца рассматривали его в качестве игрока из списка основных 25 человек. По игровым критериям он нам подходил.

Допустим, гражданин Шевченко ведь не знает до конца всей ситуации — дает интервью и пишет свои комментарии, исходя из слухов. Я рад, что у него есть свой источник. Что якобы мы должны зайти с бейсбольной битой и сделать парню травму. Всех тонкостей он не знает.

— Вы ведь ни разу не упоминали о травмах Кузьменко во время предыдущих разговоров?

— Зачем упоминать о них? Это наша внутренняя кухня.

— Зачем его повезли в Пекин?

— У него вроде бы были улучшения. Повторюсь, мы рассчитывали на него до конца. Никто его не списывал со счетов. Смотрели его каждый день. Это решение было принято вчера.

— Не было шансов, что он восстановится по ходу Олимпиады?

— У нас достаточно ребят, которые тренируются здесь. Мы следим за ними. Тяжело сказать. Человек не может тренироваться на 100 процентов. Как мы можем рассчитывать на него?

Распутать клубок в этом мутном деле вполне мог бы и сам нападающий. Однако за все время пребывания в Пекине он не дал ни одного интервью и бегал от журналистов, будто боясь сболтнуть чего-нибудь лишнего. А саркастичный пост в Instagram от защитника СКА Игоря Ожиганова еще больше наталкивает на мысль, что никакого повреждения у Кузьменко нет. Если подумать, будут ли питерцы рисковать здоровьем лучшего бомбардира в товарищеском матче, зная о проблемах, которые, по словам людей из сборной, помешали бы ему сыграть на Олимпиаде?

Stories в адрес Андрея Кузьменко. Фото Instagram

Да, Кузьменко действительно далеко не лучший форвард СКА при игре в своей зоне — в этой регулярке армейцы пропустили 24 шайбы, когда Андрей находился на льду (больше него минусов (25) из нападающих питерцев словил только его партнер по звену Антон Бурдасов, которого отцепили еще задолго до вылета в Пекин). При этом, по данным InStat, на 24 пропущенных у него нет ни одной грубой голевой ошибки, а по коэффициенту полезности он и вовсе входит топ-15 игроков КХЛ (+15). Но мы ведь приехали на Олимпиаду играть в «атакующий хоккей», и, стало быть, нападающий с 50 очками за регулярку нам точно должен пригодиться.

И есть ощущение, что на эти вопросы отвечать должен не Жамнов, а его помощник и бывший главный тренер СКА Алексей Кудашов, которого называют теневым рулевым олимпийской сборной. Именно с идеологом нынешней сборной у Кузьменко отношения в Санкт-Петербурге складывались тяжелее всего. Среднее игровое время в 13 минут и отсутствие стабильного места в первых двух тройках в сезоне-2019/20 — тому подтверждение.

Есть ли у него право обижаться на сборную? Безусловно, да. Для того чтобы получить «отворот-поворот», ему пришлось больше месяца впустую прожить в условиях жесткого карантина. Поэтому не удивляйтесь, если через несколько месяцев уже сам Андрей нарисует себе травму и не захочет ехать на сбор перед чемпионатом мира.