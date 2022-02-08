Игрок хоккейной сборной России высказался о скандале с отдельным от других спортсменов перелетом из Москвы в Пекин

Нападающий сборной России Ткачев высказался о скандале с отдельным от других спортсменов перелетом из Москвы в Пекин

Форвард Владимир Ткачев заявил, что он и его партнеры не настаивали на том, чтобы не лететь с российскими представителями других видов спорта.

— Сборная вылетала из Новогорска со скандалом. Вы потребовали отдельный самолет, что вызвало возмущение со стороны других спортсменов.

— Мне кажется, что многие стали судить о ситуации, не до конца в ней разобравшись. Я и другие ребята полетели бы в Пекин со всеми спортсменами, никакой проблемы не было. Не мы, хоккеисты, потребовали отдельный рейс. Так решило руководство сборной, у них были свои мотивы.

Но не было такого, что кто-то из нас, узнав, что надо будет садиться в один самолет с другими спортсменами, начал скандалить. Хоккеисты не такие. Насколько я вообще слышал, отдельный рейс для нашей команды был запланирован заранее.

Впрочем, и я этой темой особо не интересовался, сужу только по тому, что читал. Игроки в такие дела вообще не вмешиваются.

— Я это понимаю. Но как вы отнеслись к реакции? Прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова обвинила вас в том, что вы зазнались. Конькобежец Руслан Захаров не хочет сидеть за одним столом с хоккеистами.

— Мне трудно комментировать чужую реакцию. Что же, каждый высказался как хотел. Просто еще раз хочу отметить, что не Владимир Ткачев или кто-то из моих партнеров настаивал на отдельном рейсе.