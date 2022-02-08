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Сегодня, 14:00

Россия — Финляндия: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча женского хоккея ОИ

Женская сборная России 8 февраля сыграет с Финляндией на Олимпиаде в Пекине
Галина Глазко
женская сборная России.
Фото Reuters

Во вторник, 8 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай) состоится заключительный хоккейный матч группы А среди женщин Россия — Финляндия. Начнется игра в 16.10 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция встречи будет доступна в прямом эфире на matchtv.ru с 16.05.

Ранее сборная России обыграла Швейцарию (5:2), а также разгромно уступила США (0:5) и Канаде (1:6). Таким образом, россиянки занимают третье месте в группе А, имея в своем активе 3 очка.

Команда Финляндии уступила США (2:5), Канаде (1:11) и Швейцарии (2:3). Финские хоккеистки занимают последнее место без набранных очков.

Олимпийские игры стартовали 4 февраля и продлятся до 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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