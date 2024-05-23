Metaratings: Федотов заинтересован в сохранении Заболотного в ЦСКА, стороны ведут переговоры

ЦСКА активно ведет переговоры с нападающим Антоном Заболотным о подписании нового контракта, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, в сохранении 32-летнего игрока заинтересован главный тренер московского клуба Владимир Федотов.

Заболотный является воспитанником академии ЦСКА, но за основную команду армейцев он дебютировал только в 2021 году после перехода из «Сочи». Всего за москвичей форвард провел 103 матча, в которых отметился 22 голами и 11 результативными передачами.

По итогам 29 туров сезона-2023/24 ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 45 очков.