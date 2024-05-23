Шестой Евро Роналду, последний турнир Крооса, выбор Дешама: составы сборных на Евро 2024
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Группа A
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Группа B
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Группа C
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Группа D
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Группа E
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Группа F
Интересные факты о составах сборных Евро 2024
- Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду примет участие в шестом финальном турнире чемпионата Европы, 41-летний защитник Пепе — претендент на звание самого возрастного полевого игрока этого ЧЕ
- Полузащитник сборной Германии и «Реала» Тони Кроос объявил о решении завершить карьеру после домашнего Евро
- Юлиан Нагельсман не вызвал в сборную Германии Матса Хуммельса, Никласа Зюле и Юлиана Брандта из «Боруссии», Леона Горецку и Сержа Гнабри из «Баварии»
- Капитан сборной Хорватии Лука Модрич среди всех участников Евро по числу международных матчей уступает только Криштиану Роналду — 174 против 206 (на май 2024 года)
Заявки Евро 2024: кто в составе Германии, Франции и других сборных
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Германия
Главный тренер
Юлиан Нагельсманн
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Вратари
Оливер Бауман («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Штеген (Барселона)
Защитники
Вальдемар Антон («Штутгарт»), Йозуа Киммих («Бавария»), Беньямин Хенрикс («Лейпциг»), Робин Кох («Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия»), Джонатан Та («Байер»)
Полузащитники
Роберт Андрих («Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Грос («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Александар Павлович («Бавария»), Лерой Зане («Бавария»), Флориан Вирц (Байер)
Нападающие
Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия»), Кай Хаверц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»)
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Шотландия
Главный тренер
Стив Кларк
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Вратари
Ангус Ганн («Норвич»), Зендер Кларк, Крэйг Гордон (оба — «Хартс»), Лиэм Келли («Мазеруэлл»)
Защитники
Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Киран Тирни («Реал Сосьедад»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Райан Портеус («Уотфорд»), Лиэм Купер («Лидс»), Скотт Маккенна («Копенгаген»), Грант Хэнли («Норвич»), Грег Тэйлор, Энтони Ралстон (оба — «Селтик»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Росс Маккрори («Бристоль Сити»)
Полузащитники
Каллум Макгрегор («Селтик»), Райан Кристи («Борнмут»), Билли Гилмор («Брайтон»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Стюарт Армстронг («Саутгемптон») Райан Джек («Рейнджерс»)
Нападающие
Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс»), Че Адамс («Саутгемптон»), Лоуренс Шенкленд («Хартс»), Бен Доук («Ливерпуль»), Джеймс Форрест («Селтик»)
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Венгрия
Главный тренер
Марко Росси
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Вратари
Денеш Дибус («Ференцварош»), Петер Гулачи («РБ Лейпциг»), Петер Саппанош («Пакш»)
Защитники
Ботонд Балог («Парма»), Эндре Ботка («Ференцварош»), Мартон Дардаи («Герта»), Аттила Фиола («Фехервар»), Адам Ланг («Омония»), Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Аттила Салаи («Фрайбург»)
Полузащитники
Бендегуз Болла («Серветт»), Михай Ката (МТК), Милош Керкез («Борнмут»), Ласло Кляйнхайслер («Хайдук»), Адам Надь («Специя»), Жолт Надь («Академия Пушкаш»), Лоик Него («Гавр»), Ондраш Шефер («Унион»), Каллум Стайлз («Сандерленд»)
Нападающие
Мартин Адам («Ульсан»), Кевин Чобот («Уйпешт»), Даниель Гоздог («Филадельфия»), Кристофер Хорват («Кечкемет»), Роланд Шаллаи («Фрайбург»), Доминик Собослаи («Ливерпуль»), Барнабаш Варга («Ференцварош»)
Резерв
вратарь Балаж Тот («Фехервар»), полевые игроки Кристиан Листеш («Ференцварош»), Аттила Мочи («Ризеспор»), Залан Ванча («Ломмель»), Балинт Вечеи («Пакш»)
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Швейцария
Главный тренер
Мурат Якин
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Вратари
Ивон Мвого («Лорьян»), Грегор Кобель («Боруссия» Д), Марвин Келлер («Винтертур»), Паскаль Лорец («Люцерн»), Ян Зоммер («Интер»)
Защитники
Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Нико Эльведи («Боруссия» М), Сильван Видмер («Майнц»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Орель Аменда («Янг Бойз»), Улиссес Гарсия («Марсель»), Альбиан Хайдари («Лугано»), Кевин Мбабу («Аугсбург»), Брайан Око («Зальцбург»), Бечир Омерагич («Монпелье»), Рикардо Родригес («Торино»), Цедрик Цезигер («Вольфсбург»), Леонидас Стергиу («Штутгарт»)
Полузащитники
Михел Эбишер, Ремо Фройлер (оба — «Болонья»), Уран Бислими, Ренато Штеффен (оба — «Лугано»), Гранит Джака («Байер»), Шердан Шакири («Чикаго Файр»), Филип Угринич, Жоэль Монтейру (оба — «Янг Бойз»), Денис Закария («Монако»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Ардон Джашари («Люцерн»), Стивен Цубер (АЕК), Фабиан Ридер («Ренн»), Венсан Сьерро («Тулуза»)
Нападающие
Ноа Окафор («Милан»), Зеки Амдуни («Бернли»), Анди Зекири («Генк»), Брель Эмболо («Монако»), Квандво Дуа («Лудогорец»), Дан Ндой («Болонья»)
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Испания
Главный тренер
Луис Де ла Фуэнте
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Вратари
пока не названы
Защитники
пока не названы
Полузащитники
пока не названы
Нападающие
пока не названы
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Хорватия
Главный тренер
Златко Далич
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Вратари
Доминик Ливакович («Фенербахче»), Ивица Ивушич («Пафос»), Недилько Лабрович («Риека»)
Защитники
Домагой Вида (АЕК), Йосип Юранович («Унион»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Борна Соса («Аякс»), Йосип Станишич («Байер»), Йосип Шутало («Аякс»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Марин Понграчич («Лечче»)
Полузащитники
Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марсело Брозович («Аль-Наср»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Майер («Вольфсбург»), Лука Иванушец («Фейеноорд»), Лука Сучич («РБ Зальцбург»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб)
Нападающие
Иван Перишич («Хайдук»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Марко Пьяца («Риека»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Риека»)
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Италия
Главный тренер
Лучано Спаллетти
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Вратари
пока не названы
Защитники
пока не названы
Полузащитники
пока не названы
Нападающие
пока не названы
|
Вратари
пока не названы
Защитники
пока не названы
Полузащитники
пока не названы
Нападающие
пока не названы
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Словения
Главный тренер
Матьяж Кек
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Вратари
Ян Облак («Атлетико»), Вид Белец (АПОЭЛ), Игор Векич («Вайле»), Матевж Видовшек («Олимпия» Любляна)
Защитники
Петар Стоянович («Сампдория»), Яка Бийол («Удинезе»), Миха Блажич («Лех»), Юре Балковец («Аланьяспор»), Жан Карничник («Целе»), Давид Брекало («Орландо Сити»), Эрик Янжа («Гурник» Забже), Ванья Дркушич («Сочи»), Жан Залетел («Виборг»)
Полузащитники
Ясмин Куртич («Зюдтироль»), Беньямин Вербич, Адам Гнезда-Черин (оба — «Панатинаикос»), Миха Зайц («Фенербахче»), Санди Ловрич («Удинезе»), Йон Горенц-Станкович, Томи Хорват (оба — «Штурм»), Тими Элшник («Олимпия» Любляна), Адриан Зелькович («Спартак» Трнава), Нино Жугель («Буде-Глимт»)
Нападающие
Йосип Иличич («Марибор»), Андраж Шпорар («Панатинаикос»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Лука Захович («Погонь»), Ян Млакар («Пиза»), Жан Целар («Лугано»), Жан Випотник («Бордо»)
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Дания
Главный тренер
Каспер Юльманн
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Вратари
пока не названы
Защитники
пока не названы
Полузащитники
пока не названы
Нападающие
пока не названы
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Сербия
Главный тренер
Драган Стойкович
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Вратари
Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»), Александар Йованович («Партизан»)
Защитники
Страхиня Павлович («Зальцбург»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Милош Велькович («Вердер»), Срджан Бабич («Спартак»), Урош Спаич («Црвена Звезда»), Страхиня Эракович («Зенит»), Неманья Стоич («Бачка Топола»), Ян-Карло Симич («Милан»)
Полузащитники
Саша Лукич («Фулхэм»), Неманья Гудель («Севилья»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич («Торино»), Саша Зделар (ЦСКА), Срджан Мияйлович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Душан Тадич (капитан, «Фенербахче»), Самед Баждар («Партизан»), Александар Чиркович («Бачка Топола»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Велько Бирманчевич («Спарта»), Филип Костич («Ювентус»), Филип Младенович («Панатинаикос»), Матия Глушчевич («Раднички» Крагуевац), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК), Неманья Радонич («Мальорка»)
Нападающие
Александар Митрович («Аль-Хиляль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петар Ратков («Зальцбург»), Михайло Иванович («Войводина»)
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Англия
Главный тренер
Гарет Саутгейт
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Вратари
Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Джеймс Траффорд («Бернли»)
Защитники
Джеррэд Брэнтуэйт («Эвертон»), Льюис Данк («Брайтон»), Джо Гомес, Джарелл Куанса (оба — «Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»)
Полузащитники
Трент Александер-Арнольд, Кертис Джонс (оба — «Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал», Испания), Конор Галлахер («Челси»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»)
Нападающие
Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — «Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Гарри Кейн («Бавария», Германия), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Иван Тони («Брентфорд»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»)
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Польша
Главный тренер
Михал Пробеж
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Вратари
пока не названы
Защитники
пока не названы
Полузащитники
пока не названы
Нападающие
пока не названы
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Нидерланды
Главный тренер
Роналд Куман
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Вратари
Барт Вербрюгген («Брайтон»), Марк Флеккен («Брентфорд»), Юстин Бейло («Фейеноорд»), Ник Олей («Спарта» Роттердам)
Защитники
Маттейс де Лигт («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Джереми Фримпонг («Байер»), Дэйли Блинд («Жирона»), Стефан де Врей, Дензел Думфрис (оба — «Интер»), Лутсхарел Гертрюйда («Фейеноорд»), Иан Матсен («Боруссия» Д), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»)
Полузащитники
Джорджиньо Вейналдум («Аль-Иттифак»), Мартен де Рон, Тен Копмейнерс (оба — «Аталанта»), Коди Гакпо, Райан Гравенберх (оба — «Ливерпуль»), Френки де Йонг («Барселона»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Йерди Схаутен, Йоэй Верман (оба — ПСВ), Тейани Рейндерс («Милан»), Дониэлл Мален («Боруссия» Д), Квинтен Тимбер («Фейеноорд»), Стевен Бергвейн («Аякс»)
Нападающие
Мемфис Депай («Атлетико»), Ваут Вегорст («Хоффенхайм»), Брайан Бробби («Аякс»)
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Австрия
Главный тренер
Ральф Рангник
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Вратари
Никлас Хедль («Рапид»), Тобиас Лаваль (ЛАСК), Хайнц Линднер («Юнион»), Патрик Пенц («Брондбю»)
Защитники
Флавиус Данилюк («Зальцбург»), Кевин Дансо («Ланс»), Штефан Лайнер, Максимилиан Вебер (оба — «Боруссия» М), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене («Майнц»), Стефан Пош («Болонья»), Леопольд Кверфельд («Рапид»), Гернот Траунер («Фейеноорд»)
Полузащитники
Тьерно Балло («Вольфсберг»), Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд (оба — «Лейпциг»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Марко Грюлль, Маттиас Зайдль (оба — «Рапид»), Флориан Кайнц («Кельн»), Конрад Лаймер («Бавария»), Александер Прасс («Штурм»), Марсель Забитцер («Боруссия» Д), Романо Шмид («Вердер»), Патрик Виммер («Вольфсбург»)
Нападающие
Марко Арнаутович («Интер»), Максимилиан Энтруп («Хартберг»), Михаэль Грегорич («Фрайбург»), Андреас Вайманн («Вест Бромвич»)
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Франция
Главный тренер
Дидье Дешам
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Вратари
Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»)
Защитники
Жонатан Клосс («Марсель»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Ферлан Менди («Реал»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»)
Полузащитники
Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени (оба — «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Нголо Канте («Аль-Наср»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»)
Нападающие
Кингсли Коман («Бавария»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле, Брэдли Барколя, Рандаль Коло-Муани, Килиан Мбаппе (все — «ПСЖ»), Маркус Тюрам («Интер»), Оливье Жиру («Милан»)
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Бельгия
Главный тренер
Доменико Тедеско
|
Вратари
пока не названы
Защитники
пока не названы
Полузащитники
пока не названы
Нападающие
пока не названы
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Словакия
Главный тренер
Франческо Кальцона
|
Вратари
пока не названы
Защитники
пока не названы
Полузащитники
пока не названы
Нападающие
пока не названы
|
Румыния
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
|
Вратари
пока не названы
Защитники
пока не названы
Полузащитники
пока не названы
Нападающие
пока не названы
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Украина
Главный тренер
Сергей Ребров
|
Вратари
Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика»), Андрей Лунин («Реал» Мадрид)
Защитники
Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко (все — «Шахтер»), Богдан Михайличенко («Полесье»), Максим Таловеров (ЛАСК), Илья Забарный («Борнмут»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Александр Сваток («Днепр-1»)
Полузащитники
Сергей Сидорчук («Вестерло»), Тарас Степаненко, Георгий Судаков (оба — «Шахтер»), Руслан Малиновский («Дженоа»), Михаил Мудрик («Челси»), Владимир Бражко, Николай Шапаренко (оба — «Динамо» Киев), Виктор Цыганков («Жирона»), Александр Зинченко («Арсенал»)
Нападающие
Андрей Ярмоленко («Динамо» Киев), Роман Яремчук («Валенсия»), Артем Довбик («Жирона»), Александр Зубков («Шахтер»), Владислав Ванат («Динамо» Киев)
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Турция
Главный тренер
Винченцо Монтелла
|
Вратари
пока не названы
Защитники
пока не названы
Полузащитники
пока не названы
Нападающие
пока не названы
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Грузия
Главный тренер
Вилли Саньоль
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Вратари
Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Георгий Лория («Динамо» Тбилиси), Лука Гугешашвили («Карабах»)
Защитники
Соломон Кверквелия («Аль-Ахдуд»), Георгий Гвелесиани («Персеполис»), Гурам Кашия («Слован»), Джимми Табидзе («Панетоликос»), Лаша Двали (АПОЭЛ), Лука Лочошвили («Кремонезе»), Отар Какабадзе («Краковия»), Георгий Гочолеишвили («Шахтер»)
Полузащитники
Георгий Чакветадзе («Уотфорд»), Анзор Меквабишвили («Крайова»), Джаба Канкава («Слован»), Отар Китеишвили («Штурм»), Ника Квеквескири («Лех»), Георгий Кочорашвили («Леванте»), Сандро Алтунашвили («Вольфсбергер»), Леван Шенгелия («Панетоликос»), Георгий Цитаишвили («Динамо» Батуми), Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед»)
Нападающие
Жорж Микутадзе («Метц»), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ»), Георгий Квилитая (АПОЭЛ), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Зурико Давиташвили («Бордо»)
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Португалия
Главный тренер
Роберто Мартинес
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Вратари
Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»)
Защитники
Антониу Силва («Бенфика»), Данило Перейра, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ»), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона»), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»)
Полузащитники
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Палинья («Фулхэм»), Отавио («Аль-Наср»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Витинья («ПСЖ»)
Нападающие
Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Жоау Феликс («Барселона»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Рафаэл Леау («Милан»)
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Чехия
Главный тренер
Иван Гашек
|
Вратари
пока не названы
Защитники
пока не названы
Полузащитники
пока не названы
Нападающие
пока не названы
Евро 2024: даты и группы, формат и сетка плей-офф, заявки и регламент
Чемпионат Европы по футболу 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи примут 10 городов и 10 стадионов.
В финальном турнире Евро-2024 участвуют 24 сборные, в групповой стадии они разделены на шесть квартетов (четыре команды в группе). Плей-офф имеет зафиксированную сетку от 1/8 финала до финала, в первом раунде сыграют 16 сборных — по две лучшие в каждой группе и четыре из шести команд с третьих мест.
По регламенту ЧЕ-2024 в заявке каждой сборной на финальный турнир может быть от 23 до 26 футболистов (три из них — вратари). Крайний срок подачи списка — 23:59 6 июня по центрально-европейскому летнему времени (UTC+2, 00:59 7 июня по московскому времени). В турнире могут принять участие только внесенные в поданный состав футболисты.
Любой футболист из заявки может быть заменен на другого до стартового матча сборной на чемпионате Европы в случае травмы или болезни (требуется подтверждение врача команды и согласование медицинского комитета УЕФА). Если вратарь получит травму или заболеет после первой игры своей команды на турнире, он все равно может быть заменен, даже если доступны другие голкиперы из состава. Исключенные из заявки на ЧЕ футболисты не могут быть повторно внесены в нее.
В заявку на любой матч Евро-2024 каждая сборная может внести не более 23 игроков (11 — стартовый состав, 12 — запасные).
В мае национальные команды сразу называют окончательные составы или сначала — предварительные, расширенные варианты с возможным разделением на основную заявку и резерв.
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