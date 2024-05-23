Шестой Евро Роналду, последний турнир Крооса, выбор Дешама: составы сборных на Евро 2024

Все заявки участников финального турнира чемпионата Европы в Германии.

Интересные факты о составах сборных Евро 2024

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду примет участие в шестом финальном турнире чемпионата Европы, 41-летний защитник Пепе — претендент на звание самого возрастного полевого игрока этого ЧЕ

Полузащитник сборной Германии и «Реала» Тони Кроос объявил о решении завершить карьеру после домашнего Евро

Юлиан Нагельсман не вызвал в сборную Германии Матса Хуммельса, Никласа Зюле и Юлиана Брандта из «Боруссии», Леона Горецку и Сержа Гнабри из «Баварии»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич среди всех участников Евро по числу международных матчей уступает только Криштиану Роналду — 174 против 206 (на май 2024 года)

Заявки Евро 2024: кто в составе Германии, Франции и других сборных

Евро 2024: даты и группы, формат и сетка плей-офф, заявки и регламент

Чемпионат Европы по футболу 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи примут 10 городов и 10 стадионов.

В финальном турнире Евро-2024 участвуют 24 сборные, в групповой стадии они разделены на шесть квартетов (четыре команды в группе). Плей-офф имеет зафиксированную сетку от 1/8 финала до финала, в первом раунде сыграют 16 сборных — по две лучшие в каждой группе и четыре из шести команд с третьих мест.

По регламенту ЧЕ-2024 в заявке каждой сборной на финальный турнир может быть от 23 до 26 футболистов (три из них — вратари). Крайний срок подачи списка — 23:59 6 июня по центрально-европейскому летнему времени (UTC+2, 00:59 7 июня по московскому времени). В турнире могут принять участие только внесенные в поданный состав футболисты.

Любой футболист из заявки может быть заменен на другого до стартового матча сборной на чемпионате Европы в случае травмы или болезни (требуется подтверждение врача команды и согласование медицинского комитета УЕФА). Если вратарь получит травму или заболеет после первой игры своей команды на турнире, он все равно может быть заменен, даже если доступны другие голкиперы из состава. Исключенные из заявки на ЧЕ футболисты не могут быть повторно внесены в нее.

В заявку на любой матч Евро-2024 каждая сборная может внести не более 23 игроков (11 — стартовый состав, 12 — запасные).

В мае национальные команды сразу называют окончательные составы или сначала — предварительные, расширенные варианты с возможным разделением на основную заявку и резерв.

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