Рассказываем историю артиста из Новомосковска.

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Дата рождения: 22 ноября 1991 года

Место рождения: Новомосковск (Тульская область)

Рост: 182 см

Детство и юность Ярослава Дронова

Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, родился 22 ноября 1991 года в Новомосковске (Тульская область) в музыкальной семье. Его отец Юрий Дронов играл на гитаре, а мать Людмила хорошо пела. Прабабушка солировала в Оренбургском хоре.

Ярослав рано начал выступать, впервые он вышел на сцену, когда ему было четыре года. Мальчик занимался в музыкальном коллективе «Ассорти». Будучи подростком, регулярно участвовал в областных, всероссийских и международных конкурсах.

С детства у Дронова была мечта — стать певцом. Поэтому он занимался в музыкальной школе, потом поступил в специализированный колледж по специальности «руководитель народного хора». В 2012-м молодой артист переехал в Москву. Здесь он поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных на факультет эстрадного пения.

В Новомосковске не все верили в успех талантливого земляка. Поддержка шла только от родителей.

«Нам говорили: «Ну да, мы были в Москве, там везде растяжки, где написано: «Мы вас ждем». Я отвечала: «Время покажет», — рассказывала Людмила Дронова в передаче «Малахов».

SHAMAN. Фото Global Look Press

Музыкальная карьера Шамана

Покорять столицу Ярослав Дронов начал с музыкальных проектов. В 2013-м он прошел кастинг на третий сезон шоу «Фактор А». Певец из Новомосковска был в команде у Романа Емельянова. Телезрителям артист запомнился исполнением известных хитов «Дельтаплан», «Полковнику никто не пишет» и «Аэропорты». Удача сопутствовала музыканту в начале его творческого пути. По итогам проекта Дронов занял третье место. Также ему досталась специальная награда от Аллы Пугачевой «Золотая звезда Аллы».

Через год он пробовал свои силы в проекте Первого канала «Голос». Во время слепого прослушивания к Дронову, который исполнил трек «Знаешь, моя душа рваная», повернулись Дима Билан и Пелагея. Певец выбрал в качестве наставника заслуженную артистку РФ.

На поединках Ярослав спел Seven Nation Army («Армия семи наций») группы The White Stripes. Его успешное исполнение отдельно выделил Александр Градский. С ним была солидарна и Пелагея, которая решила оставить его в своей команде. В нокаутах певец выступал с композицией «Боже, какой пустяк!» и легко вышел в четвертьфинал, обойдя остальных участников.

На следующем этапе артист снова смог всех удивить. Ярославу досталась народная песня «Когда молод был». Зрители и наставник отдали голоса за его выход в полуфинал. Здесь он представил на суд зрителей песню Валерия Кипелова «Я здесь». Музыкант смог дойти до финала, на решающем концерте Дронов спел «Песню о настоящем индейце» и «Не для меня придет весна». По итогам проекта он занял второе место.

После успеха на музыкальном шоу артист вошел в состав кавер-группы «Час Пик». Вместе с коллективом он объездил много российских городов. В 2017-м Дронов решил начать сольную карьеру. Именно в этот период он придумал себе новое сценическое имя — SHAMAN.

Сперва артист записывал каверы. Ролики он выкладывал в Сети, некоторые из них набирали миллионы просмотров. Например, кавер на песню «Танцы на стеклах» Макса Фадеева посмотрели более 50 миллионов человек. Помимо кавер-версий Дронов начал писать и собственные песни. В 2021-м он выпустил трек «Улетай», который стал настоящим хитом в TikTok.

Но всероссийскую известность ему принесли патриотичные треки. Сейчас SHAMAN выступает на концертах в поддержку президента РФ и бойцов СВО. Самые известные его композиции — «Встанем», «Я русский», «Исповедь» и «Мы».

«За 15 лет я написал 200 песен, и «Встанем» — первая именно такой тематики. Не знаю, что меня сподвигло, но вообще музыка — это голос Бога. Мы, музыканты, как проводники. Что сверху дается, то и поем. Пришло в голову слово «встанем» — и я понял, что из этого может получиться мощная песня», — рассказывал певец Андрею Малахову.

SHAMAN. Фото Global Look Press

Личная жизнь Шамана

32-летний певец дважды был женат. Его первой супругой стала преподавательница в музыкальной школе Марина Рощупкина. Она старше Дронова на шесть лет. У них есть общая дочь Варвара. Ярослав принимает активное участие в воспитании ребенка. Девочка тоже занимается музыкой. В 2022-м она стала лауреатом первой степени Международного конкурса-фестиваля «Жар-птица России». В браке пара была с 2012 по 2016 год. Разлад в семье певца произошел из-за того, что его избранница не смогла ужиться в Москве.

«В итоге Марина в Новомосковске проводила два-три месяца, а в Москву приезжала на семь — десять дней. Это все продолжалось около года», — рассказывал Дронов в интервью шоу «Алена, блин!».

Молодой артист чувствовал себя одиноко, поэтому принял решение подать на развод.

Второй женой музыканта стала бывшая супруга известного писателя Александра Цыпкина Елена Мартынова. Девушка старше артиста на 13 лет и работает топ-менеджером в одной из компаний сотовой связи. Мартынова окончила МГУ, после училась за границей. Пара поженилась в 2017-м.

«Когда я ей рассказываю о своих сумасшедших идеях, которые я для моих шоу придумываю: «А давай я сделаю это? А вот так никто не делал! А может, меня поджечь?», или еще что-нибудь, она говорит: «Стой, стой! Тебя несет! Подожди. Ты нужен мне живым и здоровым». Поэтому в этом плане она меня тормозит», — рассказывал артист в программе «Жизнь и судьба».

SHAMAN. Фото Global Look Press

SHAMAN сейчас

В 2023 году Ярослав Дронов посетил города России с концертной программой «Я русский». Также в 2023-м продюсерский центр Игоря Матвиенко поставил этнооперу «Князь Владимир». Главная роль досталась Дронову.

Исполнитель был доверенным лицом главы РФ Владимир Путина на президентских выборах в 2024-м. Зимой этого года SHAMAN стал голосом Международной выставки-форума «Россия», которая проходит на ВДНХ.

В марте артист выпустил композицию и клип «Реквием 22.03.24» о теракте в «Крокус Сити Холле». Музыкант заявил, что все вырученные средства от монетизации трека были направлены на помощь пострадавшим и семьям погибших.

В мае российский певец был награжден премией в номинации «Музыкальное искусство» за высокое мастерство при исполнении патриотических песен от Минобороны РФ.

SHAMAN. Фото Global Look Press

10 лучших песен Шамана по версии Яндекс.Музыки

«Я русский»

«Ты моя»

«Реквием 22.03.24»

«Моя Россия»

«Встанем»

«Мама»

«До самого неба»

«Сердце плачет и болит»

«Мой бой»

«Улетай»

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