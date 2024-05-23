Источник: «Краснодар» отказался зимой продавать Сафонова в «Спартак» за 15 миллионов евро

«Спартак» в минувшее зимнее трансферное окно предпринял попытку приобрести вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации инсайдера, красно-белые предлагали «быкам» 15 миллионов евро за переход 25-летнего россиянина. Однако южане ответили отказом.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» изучает возможность приобретения Сафонова. При этом парижане пока не сделали официального предложения о трансфере.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 18 миллионов евро.