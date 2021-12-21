Журналист The Athletic Лебрюн: «Главная надежда для игроков НХЛ в том, что Олимпиаду в Пекине отложат на год»
18:53
Журналист The Athletic Пьер Лебрюн опросил игроков и менеджеров клубов НХЛ о ситуации, в результате которой лига может не отпустить хоккеистов на Олимпиаду в Пекине.
«Главная надежда для игроков НХЛ заключается в том, что Олимпиаду в Пекине отложат на год из-за последней волны коронавируса, так же как Игры в Токио перенесли на год. Хотя МОК в начале декабря заявил, что это не вариант. Но две недели назад мир выглядел иначе», — написал Лебрюн.
По неподтвержденной информации, НХЛ совместно с профсоюзом игроков лиги в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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