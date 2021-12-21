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Журналист The Athletic Лебрюн: «Главная надежда для игроков НХЛ в том, что Олимпиаду в Пекине отложат на год»

18:53
Форма сборной Канады. Фото Twitter
Форма сборной Канады. Фото Twitter
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Журналист The Athletic Пьер Лебрюн опросил игроков и менеджеров клубов НХЛ о ситуации, в результате которой лига может не отпустить хоккеистов на Олимпиаду в Пекине.

«Главная надежда для игроков НХЛ заключается в том, что Олимпиаду в Пекине отложат на год из-за последней волны коронавируса, так же как Игры в Токио перенесли на год. Хотя МОК в начале декабря заявил, что это не вариант. Но две недели назад мир выглядел иначе», — написал Лебрюн.

По неподтвержденной информации, НХЛ совместно с профсоюзом игроков лиги в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора
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