Журналист The Athletic Лебрюн: «Главная надежда для игроков НХЛ в том, что Олимпиаду в Пекине отложат на год»

Журналист The Athletic Пьер Лебрюн опросил игроков и менеджеров клубов НХЛ о ситуации, в результате которой лига может не отпустить хоккеистов на Олимпиаду в Пекине.

«Главная надежда для игроков НХЛ заключается в том, что Олимпиаду в Пекине отложат на год из-за последней волны коронавируса, так же как Игры в Токио перенесли на год. Хотя МОК в начале декабря заявил, что это не вариант. Но две недели назад мир выглядел иначе», — написал Лебрюн.

По неподтвержденной информации, НХЛ совместно с профсоюзом игроков лиги в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.