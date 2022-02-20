Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Таблицы (женщины)
Календарь (женщины)
Статистика (женщины)
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 12:15

Жамнов: «Я хотел бы, чтобы не только к нашей сборной, но и ко всему российскому спорту было больше позитива»

Жамнов рассказал, что доставляло сборной России больше всего неприятностей на Олимпиаде
Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, что доставляло национальной команде больше всего неприятностей на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

— На Олимпиаде было много обстоятельств: ковид, маски, агрессия по отношению к сборной. Что вам доставляло больше неприятностей?
— Я хотел бы, чтобы не только к нашей сборной, но и ко всему российскому спорту было больше позитива. Я ж не зря вам сказал несколько дней назад, что, когда разговариваешь с иностранными журналистами, у них больше позитива и вопросов чисто про спорт. У нас же ищут какие-то вещи, которые не надо искать.

— В других сборных тренера не меняют каждый год.
— Это уже не ко мне вопрос.

— Это просто чтоб вы понимали, почему такие вопросы.
— Я и вас прекрасно понимаю, но и вы поймите. Если я прихожу на пресс-конференцию, я готов с вами разговаривать, но на чисто хоккейные темы. Зачем вы задаете вопросы про какую-то гадалку? Это не моя компетенция. Не надо меня спрашивать, а почему игрок был на открытии без маски. Я что здесь могу сделать? Я отвечаю за спортивную составляющую. Вы меня спрашивайте про хоккей, а не спрашивайте, что происходит вне хоккея.

Сегодня, 20 февраля, сборная России потерпела поражение от команды Финляндии (1:2) в финале Олимпийских игр в Пекине.

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
4
1
Читайте также
Серебро — это достойный результат. Но такой хоккей — все-таки не наш путь
Вратарь Федотов – главный герой хоккейной сборной России на Играх-2022. Он родился в Финляндии, тренировался со спецназом США и привел сборную России к серебру
Реклама
Материалы сюжета: НХЛ отказалась от Олимпиады-2022, КХЛ раньше встала на паузу перед Пекином: главное по теме
Каменский: «Это победа всего нашего хоккея и всей нашей страны. Желаю удачи России в полуфинале Олимпиады!»
Нападающий сборной России Грицюк прокомментировал победу над Данией в четвертьфинале Олимпиады
Шипачев — о победе над Данией: «Сегодня играли лучше. Рад, что прошли дальше»
Бобровский о вратарях в сборную России из НХЛ: «Точно не ошибешься с выбором»
Бобровский — об отказе НХЛ от Игр в Пекине: «Такая Олимпиада — совсем не то мероприятие, о котором мы мечтали мальчишками»
«Бросить все даже ради такой большой мечты, как Олимпиада, — это не про меня». Интервью Бобровского
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Тарасова резко высказалась о поражении сборной России по хоккею: «Нужно уметь выигрывать»
«Я не люблю серебро, но это начало чего-то большого». Ковальчук подвел итоги Олимпиады в Пекине
Аномальная Олимпиада. Самые странные Игры в истории, но самые удачные для команды ОКР
Ковальчук заявил, что у него закончился контракт со сборной России
Капитан сборной России Шипачев рассказал об эмоциях после поражения в финале с Финляндией
Шайба за ленточкой, воля финнов и золото в чужих руках: боль поражения России в финале Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова резко высказалась о поражении сборной России по хоккею: «Нужно уметь выигрывать»

Жамнов — о поражении Финляндии: «Ребята бились до конца, надо им отдать должное за это»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости