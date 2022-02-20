Жамнов: «Я хотел бы, чтобы не только к нашей сборной, но и ко всему российскому спорту было больше позитива»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, что доставляло национальной команде больше всего неприятностей на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

— На Олимпиаде было много обстоятельств: ковид, маски, агрессия по отношению к сборной. Что вам доставляло больше неприятностей?

— Я хотел бы, чтобы не только к нашей сборной, но и ко всему российскому спорту было больше позитива. Я ж не зря вам сказал несколько дней назад, что, когда разговариваешь с иностранными журналистами, у них больше позитива и вопросов чисто про спорт. У нас же ищут какие-то вещи, которые не надо искать.

— В других сборных тренера не меняют каждый год.

— Это уже не ко мне вопрос.

— Это просто чтоб вы понимали, почему такие вопросы.

— Я и вас прекрасно понимаю, но и вы поймите. Если я прихожу на пресс-конференцию, я готов с вами разговаривать, но на чисто хоккейные темы. Зачем вы задаете вопросы про какую-то гадалку? Это не моя компетенция. Не надо меня спрашивать, а почему игрок был на открытии без маски. Я что здесь могу сделать? Я отвечаю за спортивную составляющую. Вы меня спрашивайте про хоккей, а не спрашивайте, что происходит вне хоккея.

Сегодня, 20 февраля, сборная России потерпела поражение от команды Финляндии (1:2) в финале Олимпийских игр в Пекине.