Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, чего не хватило национальной команде для победы на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

— Когда выходишь в финал, всегда есть шанс выиграть. Не хватило немного терпения в атаке, злости. Надо лезть на ворота. Прекрасно понимали, как финны будут играть — что отдадут периметр, а пятак будут полностью защищать. Добавить особо нечего. Ребята бились. Все, что могли, они оставили на льду. Чуть-чуть не хватило эмоций — много их оставили в матче со шведами. Ребята бились до конца, надо им отдать должное за это.

— Мы видели яркий хоккей от сборной на Кубке Первого канала. Что сделать, чтобы тот хоккей вернулся на чемпионате мира?

— Во-первых, нельзя сравнивать Кубок Первого канала и Олимпийские игры. Другая ответственность у игроков. Кубок Первого канала — подготовительный этап. У ребят нет такого давления. Во-вторых, здесь команды играли на канадских площадках, был другой хоккей. Большая плотность, нет много времени для развития атаки. Весь турнир все строилось на пасе через борт при входе в зону. Раскатов я здесь особо не увидел. Хоккей был упрощен, и надо было просто работать. Мы подстраивались под хоккей, который был здесь. Конечно, хотели, чтобы было больше голов. Но как сложилось, так сложилось. Сейчас искать причины не вижу смысла. Пройдет время, мы проанализируем все с тренерским штабом, и будет более понятная картинка.

— Чтобы играть в более творческий хоккей на канадских площадках, не хватило мастерства игроков?

— Почему? Мастерство есть. Здесь другая плотность, больше борьбы. Надо выигрывать нейтральные шайбы. Из этих нюансов складываются победы. Если ты проигрываешь в каком-то компоненте, тяжело победить. Когда мы могли видеть, чтобы сборные Дании и Словакии бились со всеми на равных? Хоккей выравнивается в других странах. Сейчас нет проходных матчей. Игра меняется, становится быстрее, агрессивнее.

— Но в НХЛ на таких же площадках мы видим больше творчества.

— Они давно играют на таких площадках, уже адаптировались. Олимпиада показывает, что хоккей чуть-чуть меняется.

— Со временем зрелищность придет?

— Конечно, придет.

— Что помешало Вадиму Шипачеву?

— Я не знаю. Может быть, это и помешало, что игра была другая. Не было столько свободного пространства и времени на принятие решений. Вадим был капитаном как в раздевалке, так и на лавке. Может быть, у него не сложилась игра. Но у нас была команда. Переходить на личности я не буду.

Сегодня, 20 февраля, сборная России потерпела поражение от команды Финляндии (1:2) в финале Олимпийских игр в Пекине.