Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поздравил сборную Финляндии с победой на Олимпиаде (2:1), а также назвал сильные стороны финской команды.

— Хочу поздравить сборную Финляндии с победой на Олимпийских играх. Она довольна хорошо провела турнир. Что касается нашей сборной, то, наверное, что-то не получилось. В целом, команда билась до конца. Я благодарен всем игрокам, которые принимали участие на турнире — не только основным, но и запасным, которые были с нами всегда.

— Расскажите, что не получилось сегодня? Последние пять лет мы проигрываем финнам все важнейшие матчи.

— Это болезненный вопрос для всех нас. Сборная Финляндии — очень дисциплинированная команда, которая играет одной системой уже на протяжении нескольких лет. Она играет очень дисциплинированна в обороне и на контратаках. Взломать этот барьер не так просто, как кажется. Наверное, сегодня нам не хватило злости в атаке. Финны отдают периметр и стараются приостановить все на своем пятаке. Не хватило злости в завершающей стадии. Будем думать, как взламывать их.

— Если бы у вас была возможность собирать состав на Олимпиаду заново, поехали бы абсолютно те же хоккеисты?

— Все те, кто были в сборной, все достойные. Никаких вопросов по ним нет. Тяжело сейчас об этом говорить. Все были в одинаковой ситуации. Не было контрольных матчей, когда ты можешь больше посмотреть на каждую кандидатуру. Был только тренировочный процесс. Все ребята, которые были в обойме, все провели хороший турнир. Я поблагодарил каждого из них. И признателен им за ту работу, которую они проделали.