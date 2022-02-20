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Сегодня, 12:13

Тарасова резко высказалась о поражении сборной России по хоккею: «Нужно уметь выигрывать»

Тарасова высказалась о поражении России от Финляндии в финале Олимпиады

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение сборной России от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады.

«Они проиграли, какой это успех? Вы про футбол говорите что ли? Серебрянные медали, и что? Нужно уметь выигрывать на Олимпиаде», — сказала Тарасова «СЭ».

Единственную шайбу в составе российской команды забросил Михаил Григоренко в первом периоде, реализовав большинство.

Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом. До этого команда дважды становилась серебряным призером (1988, 2006).

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Татьяна Тарасова
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