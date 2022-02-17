А судьи кто? Рассказываем о трех арбитрах CAS, которые поддержали Валиеву

Фабио Юдика, Джеффри Бенц и Весна Бергант Ракочевич отклонили апелляцию МОК, ВАДА и ISU, благодаря чему Камила Валиева имеет шанс на второе олимпийское золото.

В понедельник выездная коллегия Спортивного арбитражного суда (CAS) встала на сторону фигуристки Камилы Валиевой и разрешила 15-летней россиянке участвовать в турнире одиночниц на Олимпиаде-2022. Сейчас некоторые западные политики и СМИ критикуют этот вердикт, а МОК вообще сделал все возможное и невозможное, чтобы бросить тень на это решение. Но, как бы то ни было, вердикт CAS от 14 февраля — одна из самых ярких побед в истории нашей страны в спортивном арбитраже. И самое время вспомнить имена тех людей, которые выносили данное решение.

В отличие от обычных заседаний CAS, где состав коллегии для каждого слушания выбирают две противоборствующие стороны и руководство суда, во временной панели перед делом Валиевой все три арбитра были назначены централизовано. И это назначение получилось очень удачным: опытнейший судья из Италии Фабио Юдика, американец Джеффри Бенц, который в прошлом сам был неплохим фигуристом, и словенка Весна Бергант Ракочевич, которая как женщина наверняка тонко чувствовала нюансы странной истории с несовершеннолетней спортсменкой. Расскажем чуть подробнее о каждом из этой тройки.

Сицилиец из Милана

Фамилия у Фабио — сицилийская и довольно редкая, она уходит корнями в город Катания. А вот родился будущий юрист 20 августа 1966 года во Франции — в Париже. С 26 июля 1994 года Юдика внесен в реестр Коллегии адвокатов Милана. У Фабио своя частная юридическая практика (на пару с юристом-женщиной по фамилии Карбоне), а офис расположен в центре Милана — недалеко от здания Главного городского суда.

Офис Фабио Юдики расположен в центре Милана.

В кругу юристов, занимающихся спортивным правом, Фабио Юдика — фигура известная. Недаром в 2019 году Ассоциация спортивных юристов отметила его своей профессиональной наградой — в один, кстати, год с Пьерфилиппо Капелло, сыном бывшего тренера сборной России по футболу Фабио. Юдика — один из отцов-основателей юридической интернет-платформы, посвященной спортивному праву, которая даже выпускала еще в прошлом году свой собственный электронный журнал. А еще в продаже можно найти учебник по спортивному праву за авторством Юдики по цене 59 евро: там целых 864 страницы!

С МОК Фабио сотрудничает с 2012 года: он считается специалистом широкого спортивного профиля. Впрочем, не только спортивного, недаром же он уже много лет является внештатным профессором на кафедре юриспруденции одного из ведущих университетов Милана. Судя по всему, его лекции по коммерческому праву пользуются популярностью, иначе бывшие студенты вряд ли бы продавали их (пусть и за небольшие деньги: 7-8 евро) студентам нынешним.

Судя по послужному списку Юдики, он в разные годы имел в арбитраже дело с различными видами спорта — от плавания до футбола. Нельзя сказать, что его фамилия часто всплывает в итальянских СМИ, но итальянские спортивные журналисты периодически обращаются к нему за комментариями по спортивно-юридической тематике. А чаще всего его фамилия мелькала в тот давний уже период, когда знаменитый Кристиан Вьери пытался засудить миланский «Интер» (тогда еще имени Массимо Моратти) за слежку, которую вел за ним клуб. Интересы «Интера» представлял тогда в том числе и Фабио Юдика.

Фигурист и горнолыжница

Еще один член выездной панели CAS, принимавший решение по делу Валиевой, может считать себя бывшим коллегой Камилы. В 1987 году Джеффри Бенц вместо со своей сестрой Дженнифер стал чемпионом США в танцах на льду среди юниоров. На следующий год дуэт принял участие во взрослом первенстве страны, но успеха не добился, и Дженнифер завершила карьеру. А вот Джеффри продолжал выступления как одиночник еще два сезона и даже стартовал на нескольких международных соревнованиях — разумеется, не на топ-уровне. В 1993-м Бенц окончил юридический факультет Техасского университета и начал работу как адвокат. С 2001 по 2006 год он был главным юрисконсультом Олимпийского комитета США.

Уже в качестве арбитра CAS Бенц отметился в резонансом деле Марии Шараповой. Напомню, что у нашей звездной теннисистки случилась неприятность с мельдонием, она, следуя совету своих адвокатов, созвала пресс-конференцию и призналась, что по ошибке принимала этот препарат уже после запрета. Международная теннисная федерация была жестока и дисквалифицировала Марию на полтора года (при том, что большинство участников той мельдониевой истории весной 2016 года вообще не были наказаны). Шарапова подала апелляцию в CAS и выбрала Бенца в качестве своего назначенца в коллегию. Результат слушаний, как это часто бывает в арбитраже, оказался компромиссным. Наказание снизили до 15 месяцев, но и оправдывать Марию не стали.

Третья судья, Весна Бергант Ракочевич из Словении, — серьезный ученый и судья с 20-летним стажем. Она доктор юридических наук, вице-президент Высшей судебной палаты в Любляне и профессор местного университета. Когда-то Весна была горнолыжницей и входила в состав молодежной сборной своей страны. По-серьезному с российскими спортсменами и организациями Ракочевич в судах не пересекалась.

Мы не знаем, кто из судей как голосовал по делу Валиевой. Обычно такая информация не разглашается. Однако очевидно, что ни к квалификации арбитров, ни к их независимости никаких вопросов быть не может, они просто качественно выполнили свою работу.