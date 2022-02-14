CAS объяснил решение по делу Валиевой: полный текст пресс-релиза

Причины решения по делу Валиевой в пресс-релизе на сайте CAS.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU по делу Камилы Валиевой, таким образом, российская фигуристка допущена до участия в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Такое решение в понедельник, 14 февраля, объявила выездная панель CAS в Пекине. Заседание по делу с участием заинтересованных сторон прошло в формате онлайн во второй половине воскресенья и завершилось поздно ночью по пекинскому времени.

Причины данного решения были опубликованы в пресс-релизе на сайте CAS:

«Выездная коллегия Спортивного арбитражного суда отказывается вводить временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой.

Пекин. 14 февраля 2022 года. Выездная коллегия Спортивного арбитражного суда вынесла решение по арбитражным процедурам, касающимся российской фигуристки Камилы Валиевой (Спортсменка): обращения Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU) отклонены.

Эти три Заявителя оспорили решение Дисциплинарной антидопинговой комиссии РУСАДА, принятое 9 февраля 2022 года (оспариваемое решение). Это решение отменило временное отстранение, наложенное на Камилу Валиеву после обнаружения в предоставленном ею образце запрещенного вещества триметазидина, что позволило ей продолжить участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Их обращения были получены Выездной коллегией Спортивного арбитражного суда в Пекине в пятницу, 11 февраля 2022 года, и в субботу, 12 февраля 2022 года (по пекинскому времени).

Три дела

CAS OG 22/08 Международный олимпийский комитет (МОК) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА)

CAS OG 22/09 Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Камилы Валиевой

CAS OG 22/10 Международный союз конькобежцев (ISU) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Камилы Валиевой и Олимпийского комитета России (ОКР)

рассматривались вместе одной и той же коллегией судей:

президент господин Фабио Иудика, Италия

судьи господин Джеффри Бенз, США, доктор Весна Бергант Ракочевич, Словения.

Слушание состоялось с помощью видеоконференции из временных офисов суда в Пекине с 08.34 13 февраля 2022 года до 02.10 14 февраля 2022 года.

Коллегия суда назвала следующие причины своего решения:

1. Подтверждена юрисдикция Выездной коллегии Спортивного арбитражного суда по этому вопросу и отклонены предварительные возражения, высказанные на этот счет Спортсменкой и ОКР.

2. На основании очень ограниченных фактов дела и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов Коллегия постановила, что на Спортсменку не будет наложено временное отстранение в связи со следующими исключительными обстоятельствами:

а) Спортсменка — Защищенное лицо в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (ВАК);

b) Антидопинговые правила РУСАДА и ВАК ничего не говорят о временном отстранении, налагаемом на Защищенных лиц, в то время как в этих правилах содержатся конкретные положения о различных стандартах доказательств и о более слабых санкциях в случаях Защищенных лиц;

c) Коллегия учла основополагающие принципы справедливости, соразмерности, непоправимого вреда и относительный баланс интересов между тремя Заявителями и Спортсменкой, чей тест не дал положительного результата во время Олимпийских игр в Пекине и которая все еще подвергается дисциплинарной процедуре по существу после положительного антидопингового теста, проведенного в декабре 2021 года. В частности, Коллегия посчитала, что недопущение Спортсменки к выступлению на Олимпийских играх нанесло бы ей при этих обстоятельствах непоправимый ущерб;

d) Коллегия также подчеркнула, что возникли серьезные проблемы с несвоевременным уведомлением о результатах антидопингового теста Спортсменки, проведенного в декабре 2021 года. Это повлияло на способность Спортсменки выдвинуть определенные юридические требования в ее интересах, в то время как позднее уведомление произошло не по ее вине в середине зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

3. В заключение Коллегия определила, что решение об отмене временного отстранения было правомерным.

Задачей Выездной коллегии Спортивного арбитражного суда было рассмотрение узкого вопроса о том, следует ли налагать временное отстранение на спортсмена. Коллегия не должна была ни выносить решение по существу данного дела, ни рассматривать правовые последствия, касающиеся результатов командного турнира по фигурному катанию, поскольку такие вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств".

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

8 февраля на Олимпийских играх-2022 была отложена церемония награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию. Эти соревнования 7 февраля выиграла сборная России, Валиева представила в их рамках короткую и произвольную программы.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в CAS.

В понедельник, 14 февраля, выездная панель CAS в Пекине отклонила обращение МОК, ВАДА и ISU — решение принято с учетом статуса 15-летней Валиевой как «защищенной персоны» и особого подхода к ним. В CAS также обратили внимание на слишком позднее уведомление о результатах декабрьского допинг-теста фигуристки. При этом в рамках этого дела не рассматривали вопросов, связанных с результатами командного турнира фигуристов.

Валиева сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную — 17 февраля.