Большая победа России в суде: Валиевой разрешили выступать в личном турнире!

Чемпионка России и Европы по фигурному катанию Камила Валиева получила шанс завоевать второе олимпийское золото после трех дней неопределенности и семи часов слушаний в Спортивном арбитражном суде.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда разрешила фигуристке Камиле Валиевой выступать в личном турнире одиночниц, который стартует на Олимпиаде в Пекине 15 февраля. МОК, ВАДА и Международный союз конькобежцев (ISU) пытались оспорить отмену временного отстранения 15-летней россиянки после ее сомнительной допинг-пробы. Но суд встал на сторону нашей спортсменки, права которой отстаивали давние партнеры Олимпийского комитета России из швейцарской юридической компании Schellenberg Wittmer. Это одна из самых значительных побед отечественного спорта в Международном арбитраже — суд прислушался практически ко всем аргументам российской стороны, которые озвучивались в последние дни.

Ну и главный результат — справедливость и благоразумие восторжествовали. Самая яркая звезда нашей сборной получит возможность побороться за олимпийское золото, которого она достойна, как никто другой. Это важно в первую очередь для самой спортсменки, ведь в заявке сборной ОКР есть и другие одиночницы, претендующие на самые высокие места. Однако Камилу не бросили в трудный момент, боролись за нее до конца и в итоге отстояли перед лицом международных организаций. Конечно, сейчас никто не знает, как скажутся три ужасных дня на психологическом состоянии Валиевой. Но юная спортсменка в любом случае уже победительница — хотя бы потому, что прошла через все выпавшие на ее долю испытания и готова дальше выходить на лед ради своей олимпийской мечты.

История вопроса

В двух словах о том, как вообще возникла данная ситуация. Ровно неделю назад, 7 февраля, в день завершения командного турнира по фигурному катанию в Пекине, церемония награждения наших спортсменов золотыми медалями неожиданно была отложена со ссылкой на некие «юридические причины». Вскоре британский портал Inside the Games сообщил, что этими самыми причинами является сомнительная проба одиночницы Камилы Валиевой. Далее выяснилось, что неоднозначный тест спортсменка сдала на чемпионате России в Санкт-Петербурге 25 декабря. В ее пробе обнаружилось мизерное содержание кардиологического препарата триметазидина. При этом все тесты Валиевой, сданные на Олимпиаде, оказались чистыми.

Российское антидопинговое агентство, заказывавшее проверку на чемпионате России, следуя международным правилам, 8 февраля уведомило фигуристку о временном отстранении. Но в тот же день команда Валиевой подала апелляцию, и действующий при РУСАДА Независимый дисциплинарный антидопинговый комитет снял с Камилы временное отстранение. Это снова открывало россиянке дорогу на личный олимпийский турнир. Но МОК, ВАДА и ISU сразу же подали апелляцию на это решение в Спортивный арбитраж.

И вот в результате семичасового заседания три арбитра из Италии, США и Словении вынесли свой вердикт. Поскольку в тексте официального решения множество нюансов, а в ходе дискуссий накануне заседания высказано много разных аргументов, «СЭ» сделал небольшие пометки к переводу официального текста, опубликованного на сайте CAS.

О сроках рассмотрения дела

Читаем в решении CAS: «На основании очень ограниченных фактов дела и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов Коллегия постановила, что на Спортсменку не будет наложено временное отстранение».

Пояснение «СЭ»: суд признал, что семь дней, прошедшие с того момента, как стало известно о сомнительной допинг-пробе Валиевой, — слишком малый срок, чтобы делать какие-то масштабные выводы. За это время невозможно понять, как именно ненужный в фигурном катании триметазидин попал в организм спортсменки во время соревнований, да еще в таких странных концентрациях. Поэтому Коллегия (панель) сосредоточилась на чисто юридических вопросах. С другой стороны — совсем отказываться от решения по этому вопросу в CAS не могли, поскольку олимпийский турнир одиночниц должен стартовать 15 февраля, а Валиева значилась в списке его участниц.

Презумпция невиновности

Читаем в решении CAS: «Спортсменка — «Защищенное лицо» в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (ВАК). Антидопинговые правила РУСАДА и ВАК ничего не говорят о временном отстранении, налагаемом на «Защищенных лиц», в то время как в этих правилах содержатся конкретные положения о различных стандартах доказательств и о более слабых санкциях в случаях «Защищенных лиц».

Пояснение «СЭ»: поскольку Камила является несовершеннолетней, на нее распространяются особые правила Кодекса ВАДА, связанные с конфиденциальностью и защитой психологического здоровья юной спортсменки. Правила были нарушены в тот момент, когда инсайд о проблемах Камилы был опубликован в британском СМИ. После этого международные организации пошли на официальное подтверждение этой информации, усугубив нарушение Кодекса. О послаблениях в отношении временного отстранения несовершеннолетних законы ВАДА ничего не говорят, но в целом дух антидопинговых правил — в том, что все спорные ситуации должны трактоваться в пользу «Защищенных лиц». Так что, по мнению CAS, «презумпция виновности» в отношении Валиевой невозможна.

Олимпийская мечта

Читаем в решении CAS: «Коллегия учла основополагающие принципы справедливости, соразмерности, непоправимого вреда и относительный баланс интересов между тремя Заявителями и Спортсменкой, чей тест не дал положительного результата во время Олимпийских игр в Пекине и которая все еще подвергается дисциплинарной процедуре по существу после положительного антидопингового теста, проведенного в декабре 2021 года. В частности, Коллегия посчитала, что недопущение Спортсменки к выступлению на Олимпийских играх нанесло бы ей при этих обстоятельствах непоправимый ущерб».

Пояснение «СЭ»: речь о том, что выступление Валиевой в личном турнире одиночниц никак не нарушает права ее соперниц, поскольку в Пекине результаты ее допинг-пробы были отрицательными, а значит, она является «чистой спортсменкой». В такой ситуации лишение Камилы главного в карьере шанса стать олимпийской чемпионкой — это, по мнению судей, большее зло, чем ее отстранение «на всякий случай».

Позднее уведомление

Читаем в решении CAS: «Коллегия также подчеркнула, что возникли серьезные проблемы с несвоевременным уведомлением о результатах антидопингового теста Спортсменки, проведенного в декабре 2021 года. Это повлияло на способность Спортсменки выдвинуть определенные юридические требования в ее интересах, в то время как позднее уведомление произошло не по ее вине в середине зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине».

Пояснение «СЭ»: суд принял аргументы о том, что процесс тестирования Валиевой оказался чрезмерно затянут. Об этом, в частности, говорил в своих интервью глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он указывал на то, что проверка пробы Камилы вместо трех недель заняла шесть и из-за этого создалась вся эта ужасная ситуация. Спортсменка ехала на Олимпиаду и выступала в командном турнире, не зная, что у антидопинговых организаций к ней появились какие-то вопросы. Ну а затем фигуристка была вынуждена срочно доказывать, что «она не верблюд», не имея нормальных возможностей для защиты. Вина же в «позднем уведомлении» лежит исключительно на Стокгольмской лаборатории или на тех, кто транспортировал в Швецию пробы нашей спортсменки. В качестве оправдания шведские специалисты пытались сослаться на пандемийные трудности, но суд не принял эти аргументы.

***

В целом адвокаты Schellenberg Wittmer, которые четыре года назад добились оправдания большой группы наших спортсменов во главе с Александром Легковым в CAS, четко сработали и на этот раз, не оставив для оппонентов россиян вариантов для возражений в юридической плоскости. Хотя, конечно, вердикт суда никак не ограничивает радикальных западных «борцов за чистый спорт» от агрессивных высказываний в СМИ.