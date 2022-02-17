Валиева уже в 13 лет удивляла внучку Пикассо и покоряла Тутберидзе. А еще ей предлагали перейти в танцы на льду

История становления сильнейшей одиночницы планеты.

Россиянка Камила Валиева достойно справляется со всеми сложностями, которые на нее свалились на Олимпиаде в Пекине, и оправдывает статус главного фаворита Игр-2022. Она уже выиграла командные соревнования в составе сборной Олимпийского комитета России, до победы в личных соревнованиях остался всего один прокат... Валиевой предрекали большое будущее с самого детства, ведь ее уникальная пластика и балетные данные сильно выделяли девочку на фоне сверстниц. Еще до первого международного старта о феномене Камилы говорили во всем мире. А слова восхищения фигуристке звучали даже от семьи Пабло Пикассо. Но долгое время эксперты сомневались, получится ли у восходящей звезды выучить сложные прыжки и добиться стабильности в технике.

Первые шаги делала в Казани у бывшего тренера команды Плющенко

Звездой мирового масштаба Валиева стала в Москве, но первые шаги в спорте делала в Казани. Родилась она в Московском районе столицы Татарстана. Из небольшой квартиры в старой хрущевке она каждый день ездила с мамой на тренировки в старый казанский Дворец спорта. «Спорт сарае» — как он называется по-татарски. На лед Камила вышла практически случайно. Врачи посоветовали родителям выбрать для ребенка секцию, чтобы укрепить здоровье девочки. Мама будущей фигуристки Алсу очень хотела отдать дочку в секцию по гимнастике, но в три с половиной года ей отказали — еще слишком рано. А вот для фигурного катания — в самый раз. В главной республиканской школе семью встретила тренер Ксения Иванова. Известный специалист, работавший в академии Евгения Плющенко, сейчас тренирующий в «Армии фигурного катания».

Иванова практически с первых занятий увидела в Валиевой особенную спортсменку. Она быстро схватывала сложные упражнения, обгоняла по развитию девочек на несколько лет старше. Но больше покорила Ксению пластичность и музыкальность подопечной. В интернете до сих пор есть видео одного из первых выступлений Валиевой на соревнованиях. В балетной пачке она показывает потрясающую артистичность и грацию. Тогда ей не было и восьми лет. Иванова как-то сказала родителям Камилы, глядя на ее хореографию: если бы не фигурное катание, то вашей дочке следовало бы пойти в балет! Впрочем, попытку развивать Валиеву как балерину Алсу также предпринимала. Непродолжительное время она тренировалась в одной из местных школ, а также все-таки пришла в секцию художественной гимнастики, когда подросла. Особых успехов ни в балете, ни в гимнастике не было, но важные для фигурного катания навыки она там получила.

Основу техники Камиле поставили тренеры «Москвича»

Уже к шести годам Валиева была лидером группы и главной надеждой Ивановой как тренера и всей казанской школы фигурного катания. Но продолжение карьеры было под угрозой, когда родители спортсменки по рабочей необходимости переехали в Москву. Освоиться в новом городе, пойти в первый класс — тут не до тренировок! Настояла на том, чтобы оставить Камилу в спорте, тренер Ксения. Она уже тогда понимала, что лишать девочку фигурного катания, как и фигурное катание — такой перспективной спортсменки, стало бы преступлением. Поэтому при содействии Ивановой Валиеву взяли в школу «Москвич», что на юге-востоке Москвы. Из этой школы в свое время вышли многие наши звезды: Виктория Волчкова, Ирина Слуцкая, Елена Соколова, Илья Авербух и Ирина Лобачева, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Елена Ильиных и Никита Кацалапов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. И многие другие.

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Но сейчас каток переживает не лучшие свои времена как в плане результатов, так и общего состояния инфраструктуры школы. Если вы будете в районе метро «Текстильщики», то взгляните на старый дворец спорта позднесоветской эпохи. Впрочем, и арена «Хрустальный» не выглядит впечатляюще, так что важнее не суперсовременный комплекс, а опыт и квалификация тренерского штаба. Начала трудиться с Валиевой в Москве Марина Кудрявцева, затем девочка отработала год у Игоря Лютикова и целых три года — под руководством Станислава Ковалева и Натальи Дубинской. Тренеры здорово о ней отзываются, в хорошем смысле сравнивая Валиеву с благодатным «пластилином», из которого можно слепить что угодно. Именно в «Москвиче» Камиле создали задел по технике, обучили всем тройным прыжкам. Эту базу затем Сергей Дудаков будет развивать уже в «Самбо-70» до уровня рекорда мира по сумме оценок.

Тутберидзе приняла Валиеву по совету Сергея Розанова

Уже в 11 лет о таланте Валиевой знали многие специалисты. Эксперты удивлялись, насколько плавно и нежно она скользит по льду, очаровывая каждым своим движением. Но в то же время возникали вопросы: не помешают ли полезные для хореографии данные освоению сложных технических элементов? Камиле даже предлагали попробовать себя в танцах на льду. Но ни тренер спортсменки, ни родители подобные предложения даже не рассматривали. И правильно делали. Валиева делала уверенные каскады тройных, собирала достойную для своих лет программу. Что не получалось по технике, неизменно добирала второй оценкой. Посмотрите хотя бы ее программу под песню татарской исполнительницы Саиды Мухаметзяновой. Которая затем найдет старую запись, и выбор музыки для программы станет началом для большой дружбы. Это не единственный случай, когда люди из творческой среды замечают и признают талант Камилы.

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Самая знаменитая программа Валиевой, окончательно сделавшая ее звездой — это «Девочка на шаре». В этом прокате Камила выражает на льду образы из одноименной картины Пабло Пикассо. По задумке хореографа группы Тутберидзе Даниила Глейхенгауза, девочка в начале проката должна словно ожить и попасть в реальный мир. А затем вернуться в мир картины. Прокат сильно впечатлил внучку Пикассо Диану, которая приглашала Камилу к себе домой. Образ родился практически сразу после того, как Этери Тутберидзе увидела Валиеву у себя на катке. Пригласил на просмотр Камилу Сергей Розанов, которому поставили задачу искать молодые таланты. Тутберидзе достаточно было трех минут, чтобы принять положительное решение, а уже спустя пару месяцев Этери называет Камилу одной из своих важнейших спортсменок. К концу первого сезона Валиева учит свой первый четверной, и на первый же юниорский старт выходит в статусе пусть невероятно юной, но уже большой звезды. Каковой она остается и по сей день.