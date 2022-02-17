Валиева, Трусова и Щербакова будут козырять четверными. Их соперницам почти нечем ответить

Чего ждать от произвольной программы женщин.

В четверг станет известно имя новой олимпийской чемпионки по фигурному катанию. Однако контент, с которым спортсменки будут бороться за медали, до сих пор не обнародован. Тем не менее благодаря журналистам, которые присутствуют в Пекине на тренировках, можно примерно понять, чего ждать от женщин в произвольной программе. Воспользуемся заметками аналитика по фигурному катанию Джеки Вонга.

Японки — без четверных

Каори Сакамото

Элементы ультра-си: нет

Лучшие баллы: 150,29 за произвольную программу, 228,07 по сумме

Каори Сакамото занимает третью строчку после короткой программы. Но ее проблема в том, что в ее арсенале элементов ультра-си нет. Ее наивысший балл в эру нового судейства (после сезона-2018/19) — 150,29 за произвольную программу и 228,07 по сумме. Понятно, что такие баллы для наших фигуристок более чем досягаемы.

Каори Сакамото. Фото Getty Images

На тренировке 16 февраля она прыгала такие элементы: двойной аксель, тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной флип + тройной тулуп, «бабочка» и падение с акселя, двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп, тройной лутц — один из которых был с неверного ребра, — тройной флип со степ-аутом. Ничего суперсложного.

Вакаба Хигучи

Элементы ультра-си: тройной аксель

Лучшие баллы: 141,04 за произвольную, 207,46 по сумме

А вот ее соотечественница Вакаба Хигучи (5-е место) в короткой программе исполнила тройной аксель (правда, ошиблась на других элементах). Тем не менее, скорее всего, японка будет вставлять данный прыжок ультра-си в произвольную программу. На тренировках были как удачные попытки трикселя, так и «бабочки», и степ-ауты.

Вакаба Хигучи. Фото Getty Images

Также фигуристка тренировала тройной лутц (на нем тоже были ошибки — «бабочка» и степ-аут), каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип и достаточно интересный каскад — тройной риттбергер + двойной тулуп + двойной риттбергер. В общем, ей есть чем удивить. Однако ее лучшие оценки за произвольную и по сумме баллов даже ниже, чем у Сакамото: 141,04 и 207,46 соответственно.

Лью и Ен Ю разминают аксель

Алиса Лью

Элементы ультра-си: тройной аксель, четверной лутц (не исполнялся с 2020 года)

Лучшие баллы: 144,93 за произвольную, 219,24 по сумме

Главная надежда сборной США Алиса Лью в короткой программе обошлась без тройного акселя и стала лишь восьмой. Но на тренировках фигуристка его активно разминала. Однако на тренировке за день до произвольной программы у нее было несколько попыток удачного тройного акселя, но чаще всего — падения, недокруты или «бабочки». Также Алиса тренировала каскады лутц + тулуп и лутц + ойлер + сальхов.

Алиса Лью. Фото Getty Images

В арсенале Лью был и четверной лутц, который она приземляла в программах с тройным акселем. Но на тренировках его журналисты не увидели. Да и в прокатах не было уже давно — последний раз аж в 2020 году. Лучшие баллы Алисы за произвольную программу — 144,93, по сумме — 219,24.

Ен Ю

Элементы ультра-си: тройной аксель

Лучшие баллы: 149,68 за произвольную, 223,23 по сумме

Еще одна спортсменка, способная удивить элементом ультра-си, — это кореянка Ен Ю (6-е место). Однако чистых попыток тройного акселя за сутки до прокатов у нее не было — падения, недокруты, «бабочки». Фигуристка также разминала комбинацию двойной аксель + тройной тулуп, каскад лутц + ойлер + сальхов, тройные лутц, флип и риттбергер.

Ен Ю. Фото Getty Images

Но сомнений в том, что кореянка пойдет на элемент ультра-си в произвольной программе, почти не остается. Иначе как соревноваться с остальными? Ее лучшие баллы — 149,68 (произвольная) и 223,23 по сумме.

Россиянки пойдут ва-банк?

Камила Валиева

Элементы ультра-си: тройной аксель, четверной тулуп, четверной сальхов

Лучшие баллы: 185,28 за произвольную, 272,71 по сумме

Прогнозировать, что именно будут исполнять российские фигуристки, наверное, проще всего. Занимающая первую строчку после короткой программы Камила Валиева на большинстве тренировок в Пекине исполняет примерно один и тот же контент в прогонах произвольной программы: четверной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов и четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

На тренировках 16-го числа у действующей чемпионки не возникло практически никаких проблем. Разве что один раз случился степ-аут на четверном тулупе. Но какая разница, когда все остальное было исполнено чистейшим образом. Очевидно, что Камила в отличной форме. Остается лишь пожелать ей справиться с тяжелейшим давлением, что свалилось на нее.

Полностью прокат на тренировке выглядел следующим образом: четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп + тройной тулуп, тройной риттбергер, четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц.

Анна Щербакова

Элементы ультра-си: четверной лутц, четверной флип

Лучшие баллы: 168,37 за произвольную,241,65 по сумме

Для Анны Щербаковой данный сезон складывается не очень удачно. Четверные прыжки идут плохо, но трехкратная чемпионка России продолжает бороться и доказывать, что не зря выступает за сборную. На тренировках у нее не все идеально: четверной флип не получался или был с недокрутами, были падения с четверного лутца.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тем не менее сдаваться Анна не намерена. Несмотря на все неудачи с квадами, фигуристка исполнила сложнейший каскад четверной флип + тройной тулуп. Также чемпионка мира прыгала каскад тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной риттбергер, упала с тройного флипа и завершила выступление под музыку каскадом тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. И все это — с учетом того, что четыре дня назад Щербакова сменила коньки, о чем сама рассказывала вчера в микст-зоне.

Александра Трусова

Элементы ультра-си: четверные тулуп, флип, лутц, сальхов, тройной аксель (не прыгала чисто на соревнованиях)

Лучшие баллы: 166,62 за произвольную, 241,02 по сумме

Русская Ракета не очень удачно провела тренировку перед произвольной программой. В прогоне под музыку она упала с четверного флипа, сделала «бабочку» на четверном сальхове (исполнила двойной прыжок), сделала четверной тулуп со степ-аутом, чисто двойной аксель и каскад четверной лутц + тройной тулуп, упала с четверного лутца и чисто сделала каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но свежа в памяти история, как на чемпионате Европы-2020 — последнем в доковидную эпоху — тренировки у девочек не шли никак. Тем не менее все три были с медалями. Понятно, что сопоставлять Олимпиаду и первенство Европы не стоит, но тем не менее. За Сашей будет интереснее всего наблюдать с точки зрения контента произвольной. Сколько четверных она запланирует?

Понятно, что ее мечта — это пять квадов. Но пойдет ли она на такой риск на Олимпиаде? А если да — то получится ли? Трусова — фигуристка, обладающая сильнейшим характером и волей к сложнейшему контенту. И так хочется, чтобы у нее все получилось.

Вечернюю тренировку все россиянки решили пропустить. Пожелаем им набраться сил и покорить мир своими сложнейшими программами. И, конечно же, занять призовые места.