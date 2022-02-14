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Сегодня, 15:20

Отмена церемонии награждения фигуристок — позор для МОК. Права Валиевой нарушены

МОК не будет вручать медали Олимпиады-2022 фигуристкам, если среди них будет Валиева
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Камила Валиева.
Фото Reuters
Обозреватель «СЭ» критикует позицию Международного олимпийского комитета, который решил не вручать медали призерам личного турнира фигуристок в случае, если среди них окажется Камила Валиева.

Возмутительно! Только что МОК словами своего официального представителя Марка Адамса заявляет по поводу решения CAS по Валиевой, что «сейчас никто не указывает на ОКР как на виновника ситуации», — и тут же вновь переходит в атаку на Россию. Атаку жесткую и предельно циничную.

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Как такое возможно, чтобы одна рука соглашалась с вердиктом выездной панели, а другая сразу же ставила Камилу в неравное положение по сравнению с другими участниками турнира одиночниц?! Уму непостижимо!

Если в решении не проводить церемонию награждения призеров командных соревнований еще можно проследить хоть какую-то толику логики — в конце концов, с момента окончания прокатов прошла целая неделя, и, например, мужчины-одиночники, первыми вступившие в борьбу в личных стартах, могли уже покинуть Пекин, то на каком основании Валиева не должна стоять на подиуме по итогам турнира женщин, совершенно непонятно. Непонятно с точки зрения порядочности и здравого смысла. У МОК и ВАДА с этим бывают проблемы.

Но на самом деле все объясняется просто: Международный олимпийский комитет не в состоянии с достоинством принять поражение в суде. И теперь банально мстит команде ОКР за принятый в его пользу вердикт выездной панели CAS. Выглядит мерзко и мелко. Именно недостойно.

Плюс ко всему Валиева представляет Россию. Вы можете представить себе, чтобы в аналогичной ситуации церемонию награждения не проводили, если бы в тройке оказалась американка? Британка? Немка? Француженка? Да кто угодно, кроме нашей соотечественницы? Мы в очередной раз имеем дело с грубым нарушением олимпийских принципов главным олимпийским же органом: равноправие для всех участников Игр, объединяющее начало соревнований, невмешательство в спорт политики. Увы, все последние Олимпиады свидетельствуют об обратном.

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Но что же делать 15-летнему гению фигурного катания в таких условиях? Выходить на лед, показывать класс и побеждать! Камила в своем юном возрасте за несколько дней уже пережила столько, сколько далеко не всегда испытывают люди с куда более длинными карьерами. Понятно, что церемония вручения медалей остается в памяти призеров на всю жизнь. Но ничего — не сомневаюсь, что Валиева достойно переживет этот абсурд. При поддержке всей огромной страны. Она уже олимпийская чемпионка, теперь нужно собраться и рвануть за вторым титулом.

Все в руках самой Камилы. Всем очевидно, что она абсолютно лучшая в своем виде спорта прямо сейчас и уже одна из лучших во всей истории фигурного катания.

Олимпиада
Камила Валиева
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