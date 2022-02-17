Щербакова и Трусова сделали третий российский олимпийский дубль в истории
Для России этот золотой дубль стал третьим в истории Игр. В 2002 году золото и серебро нашей стране на играх в Солт-Лейк-Сити принесли Алексей Ягудин и Евгений Плющенко, а в 2018-м году призерами Пхенчхана стали Алина Загитова и Евгения Медведева. К сожалению, неудачный прокат Камилы Валиевой не позволил россиянкам оформить третий в истории фигурного катания хет-трик. Ранее полный подиум собирали только шведы Сальхов, Юханссон и Торен в 1908 году и американцы Х.Дженкинс, Робертсон и Д.Дженкинс в 1956-м.
Все дубли фигуристов-одиночников на Олимпиадах
|
Год
|
Город
|
Пол
|
Страна
|
Золото
|
Серебро
|
1908
|
Лондон
|
Мужчины
|
Швеция
|
Ульрих Сальхов
|
Рихард Юханссон
|
1920
|
Антверпен
|
Женщины
|
Швеция
|
Магда Юлин
|
Свеа Норен
|
1956
|
Кортина-д'Ампеццо
|
Мужчины
|
США
|
Хейз Дженкинс
|
Ронни Робертсон
|
1956
|
Кортина-д'Ампеццо
|
Женщины
|
США
|
Тэнли Олбрайт
|
Кэрол Хейсс
|
1998
|
Нагано
|
Женщины
|
США
|
Тара Липински
|
Мишель Кван
|
2002
|
Солт-Лейк-Сити
|
Мужчины
|
Россия
|
Алексей Ягудин
|
Евгений Плющенко
|
2018
|
Пхенчхан
|
Мужчины
|
Япония
|
Юдзуру Ханю
|
Сома Уно
|
2018
|
Пхенчхан
|
Женщины
|
Россия
|
Алина Загитова
|
Евгения Медведева
|
2022
|
Пекин
|
Женщины
|
Россия
|
Анна Щербакова
|
Александра Трусова
Российские девушки выиграли уже третью Олимпиаду подряд. До триумфа Щербаковой на высшую ступень пьедестала поднимались Аделина Сотникова в Сочи и Алина Загитова в Пхенчхане. Это повторение самой продолжительной серии доминирования одной страны в истории женского катания. В 1920-1930-х три золота подряд завоевала Соня Хени из Норвегии, а в 1980-х наступила эпоха сборной ГДР: в Лейк-Плэсиде не было равных Аннет Петч, а в Сараеве и Калгари — Катарине Витт. Правда, до абсолютного достижения еще далеко — в парном разряде представители нашей страны не отдавали первое место на 12 турнирах кряду.
Самые продолжительные серии побед одной страны в одном разряде на Олимпиадах
|
Разряд
|
Страна
|
Серия
|
Количество побед
|
Пары
|
СССР/СНГ/Россия
|
1964-2006
|
12
|
Мужчины
|
СНГ/Россия
|
1992-2006
|
5
|
Мужчины
|
Швеция
|
1908, 1920-1928
|
4
|
Мужчины
|
США
|
1948-1960
|
4
|
Танцы
|
СССР/СНГ/Россия
|
1988-1998
|
4
|
Женщины
|
Норвегия
|
1928-1936
|
3
|
Женщины
|
ГДР
|
1980-1988
|
3
|
Женщины
|
Россия
|
2014-2022
|
3
В XXI веке российские спортсменки не смогли попасть на подиум только в Ванкувере-2010. В 2002 и 2006 годах призером становилась Ирина Слуцкая, а на трех последних Олимпиадах россиянки взяли пять медалей из девяти.
Все олимпийские медали СССР/России в женском фигурном катании
|
Год
|
Город
|
Спортсменка
|
Медаль
|
1980
|
Лейк-Плэсид
|
Кира Иванова
|
Бронза
|
2002
|
Солт-Лейк-Сити
|
Ирина Слуцкая
|
Серебро
|
2006
|
Турин
|
Ирина Слуцкая
|
Бронза
|
2014
|
Сочи
|
Аделина Сотникова
|
Золото
|
2018
|
Пхенчхан
|
Алина Загитова
|
Золото
|
2018
|
Пхенчхан
|
Евгения Медведева
|
Серебро
|
2022
|
Пекин
|
Анна Щербакова
|
Золото
|
2002
|
Пекин
|
Александра Трусова
|
Серебро
В итоге чемпионку и вице-чемпионку Игр разделили всего 4,22 балла. С момента введения современной системы оценок только однажды лидеры финишировали плотнее. Четыре года назад Алина Загитова обогнала Евгению Медведеву на 1,31 балла. Самый большой разрыв пришелся на Олимпиаду в Ванкувере, где кореянка Ким Юн А разгромила соперниц во главе с японкой Мао Асадой, проигравшей 23,06 балла.
Отрывы в борьбе за золото Олимпийских игр у женщин
|
Год
|
Город
|
Чемпионка
|
Оценка
|
Вице-чемпионка
|
Оценка
|
Преимущество
|
2006
|
Турин
|
Сизука Аракава Япония
|
191,34
|
Саша Коэн США
|
183,36
|
7,98
|
2010
|
Ванкувер
|
Ким Юн А Корея
|
228,56
|
Мао Асада Япония
|
205,50
|
23,06
|
2014
|
Сочи
|
Аделина Сотникова Россия
|
224,59
|
Ким Юн А Корея
|
219,11
|
5,48
|
2018
|
Пхенчхан
|
Алина Загитова Россия
|
239,57
|
Евгения Медведева Россия
|
238,26
|
1,31
|
2022
|
Пекин
|
Анна Щербакова Россия
|
255,95
|
Александра Трусова Россия
|
251,73
|
4,22