Щербакова и Трусова сделали третий российский олимпийский дубль в истории

Для России этот золотой дубль стал третьим в истории Игр. В 2002 году золото и серебро нашей стране на играх в Солт-Лейк-Сити принесли Алексей Ягудин и Евгений Плющенко, а в 2018-м году призерами Пхенчхана стали Алина Загитова и Евгения Медведева. К сожалению, неудачный прокат Камилы Валиевой не позволил россиянкам оформить третий в истории фигурного катания хет-трик. Ранее полный подиум собирали только шведы Сальхов, Юханссон и Торен в 1908 году и американцы Х.Дженкинс, Робертсон и Д.Дженкинс в 1956-м.

Все дубли фигуристов-одиночников на Олимпиадах

Год Город Пол Страна Золото Серебро 1908 Лондон Мужчины Швеция Ульрих Сальхов Рихард Юханссон 1920 Антверпен Женщины Швеция Магда Юлин Свеа Норен 1956 Кортина-д'Ампеццо Мужчины США Хейз Дженкинс Ронни Робертсон 1956 Кортина-д'Ампеццо Женщины США Тэнли Олбрайт Кэрол Хейсс 1998 Нагано Женщины США Тара Липински Мишель Кван 2002 Солт-Лейк-Сити Мужчины Россия Алексей Ягудин Евгений Плющенко 2018 Пхенчхан Мужчины Япония Юдзуру Ханю Сома Уно 2018 Пхенчхан Женщины Россия Алина Загитова Евгения Медведева 2022 Пекин Женщины Россия Анна Щербакова Александра Трусова

Российские девушки выиграли уже третью Олимпиаду подряд. До триумфа Щербаковой на высшую ступень пьедестала поднимались Аделина Сотникова в Сочи и Алина Загитова в Пхенчхане. Это повторение самой продолжительной серии доминирования одной страны в истории женского катания. В 1920-1930-х три золота подряд завоевала Соня Хени из Норвегии, а в 1980-х наступила эпоха сборной ГДР: в Лейк-Плэсиде не было равных Аннет Петч, а в Сараеве и Калгари — Катарине Витт. Правда, до абсолютного достижения еще далеко — в парном разряде представители нашей страны не отдавали первое место на 12 турнирах кряду.

Самые продолжительные серии побед одной страны в одном разряде на Олимпиадах

Разряд Страна Серия Количество побед Пары СССР/СНГ/Россия 1964-2006 12 Мужчины СНГ/Россия 1992-2006 5 Мужчины Швеция 1908, 1920-1928 4 Мужчины США 1948-1960 4 Танцы СССР/СНГ/Россия 1988-1998 4 Женщины Норвегия 1928-1936 3 Женщины ГДР 1980-1988 3 Женщины Россия 2014-2022 3

В XXI веке российские спортсменки не смогли попасть на подиум только в Ванкувере-2010. В 2002 и 2006 годах призером становилась Ирина Слуцкая, а на трех последних Олимпиадах россиянки взяли пять медалей из девяти.

Все олимпийские медали СССР/России в женском фигурном катании

Год Город Спортсменка Медаль 1980 Лейк-Плэсид Кира Иванова Бронза 2002 Солт-Лейк-Сити Ирина Слуцкая Серебро 2006 Турин Ирина Слуцкая Бронза 2014 Сочи Аделина Сотникова Золото 2018 Пхенчхан Алина Загитова Золото 2018 Пхенчхан Евгения Медведева Серебро 2022 Пекин Анна Щербакова Золото 2002 Пекин Александра Трусова Серебро

В итоге чемпионку и вице-чемпионку Игр разделили всего 4,22 балла. С момента введения современной системы оценок только однажды лидеры финишировали плотнее. Четыре года назад Алина Загитова обогнала Евгению Медведеву на 1,31 балла. Самый большой разрыв пришелся на Олимпиаду в Ванкувере, где кореянка Ким Юн А разгромила соперниц во главе с японкой Мао Асадой, проигравшей 23,06 балла.

Отрывы в борьбе за золото Олимпийских игр у женщин