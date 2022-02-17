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Сегодня, 19:20

Щербакова и Трусова сделали третий российский олимпийский дубль в истории

Фигуристки Щербакова и Трусова сделали третий российский олимпийский дубль в истории
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Александра Трусова и Анна Щербакова.
Фото Getty Images
Анна Щербакова и Александра Трусова заняли два первых места в соревнованиях фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине.

Для России этот золотой дубль стал третьим в истории Игр. В 2002 году золото и серебро нашей стране на играх в Солт-Лейк-Сити принесли Алексей Ягудин и Евгений Плющенко, а в 2018-м году призерами Пхенчхана стали Алина Загитова и Евгения Медведева. К сожалению, неудачный прокат Камилы Валиевой не позволил россиянкам оформить третий в истории фигурного катания хет-трик. Ранее полный подиум собирали только шведы Сальхов, Юханссон и Торен в 1908 году и американцы Х.Дженкинс, Робертсон и Д.Дженкинс в 1956-м.

Все дубли фигуристов-одиночников на Олимпиадах

Год

Город

Пол

Страна

Золото

Серебро

1908

Лондон

Мужчины

Швеция

Ульрих Сальхов

Рихард Юханссон

1920

Антверпен

Женщины

Швеция

Магда Юлин

Свеа Норен

1956

Кортина-д'Ампеццо

Мужчины

США

Хейз Дженкинс

Ронни Робертсон

1956

Кортина-д'Ампеццо

Женщины

США

Тэнли Олбрайт

Кэрол Хейсс

1998

Нагано

Женщины

США

Тара Липински

Мишель Кван

2002

Солт-Лейк-Сити

Мужчины

Россия

Алексей Ягудин

Евгений Плющенко

2018

Пхенчхан

Мужчины

Япония

Юдзуру Ханю

Сома Уно

2018

Пхенчхан

Женщины

Россия

Алина Загитова

Евгения Медведева

2022

Пекин

Женщины

Россия

Анна Щербакова

Александра Трусова

Российские девушки выиграли уже третью Олимпиаду подряд. До триумфа Щербаковой на высшую ступень пьедестала поднимались Аделина Сотникова в Сочи и Алина Загитова в Пхенчхане. Это повторение самой продолжительной серии доминирования одной страны в истории женского катания. В 1920-1930-х три золота подряд завоевала Соня Хени из Норвегии, а в 1980-х наступила эпоха сборной ГДР: в Лейк-Плэсиде не было равных Аннет Петч, а в Сараеве и Калгари — Катарине Витт. Правда, до абсолютного достижения еще далеко — в парном разряде представители нашей страны не отдавали первое место на 12 турнирах кряду.

Самые продолжительные серии побед одной страны в одном разряде на Олимпиадах

Разряд

Страна

Серия

Количество побед

Пары

СССР/СНГ/Россия

1964-2006

12

Мужчины

СНГ/Россия

1992-2006

5

Мужчины

Швеция

1908, 1920-1928

4

Мужчины

США

1948-1960

4

Танцы

СССР/СНГ/Россия

1988-1998

4

Женщины

Норвегия

1928-1936

3

Женщины

ГДР

1980-1988

3

Женщины

Россия

2014-2022

3

В XXI веке российские спортсменки не смогли попасть на подиум только в Ванкувере-2010. В 2002 и 2006 годах призером становилась Ирина Слуцкая, а на трех последних Олимпиадах россиянки взяли пять медалей из девяти.

Все олимпийские медали СССР/России в женском фигурном катании

Год

Город

Спортсменка

Медаль

1980

Лейк-Плэсид

Кира Иванова

Бронза

2002

Солт-Лейк-Сити

Ирина Слуцкая

Серебро

2006

Турин

Ирина Слуцкая

Бронза

2014

Сочи

Аделина Сотникова

Золото

2018

Пхенчхан

Алина Загитова

Золото

2018

Пхенчхан

Евгения Медведева

Серебро

2022

Пекин

Анна Щербакова

Золото

2002

Пекин

Александра Трусова

Серебро

В итоге чемпионку и вице-чемпионку Игр разделили всего 4,22 балла. С момента введения современной системы оценок только однажды лидеры финишировали плотнее. Четыре года назад Алина Загитова обогнала Евгению Медведеву на 1,31 балла. Самый большой разрыв пришелся на Олимпиаду в Ванкувере, где кореянка Ким Юн А разгромила соперниц во главе с японкой Мао Асадой, проигравшей 23,06 балла.

Отрывы в борьбе за золото Олимпийских игр у женщин

Год

Город

Чемпионка

Оценка

Вице-чемпионка

Оценка

Преимущество

2006

Турин

Сизука Аракава Япония

191,34

Саша Коэн США

183,36

7,98

2010

Ванкувер

Ким Юн А Корея

228,56

Мао Асада Япония

205,50

23,06

2014

Сочи

Аделина Сотникова Россия

224,59

Ким Юн А Корея

219,11

5,48

2018

Пхенчхан

Алина Загитова Россия

239,57

Евгения Медведева Россия

238,26

1,31

2022

Пекин

Анна Щербакова Россия

255,95

Александра Трусова Россия

251,73

4,22
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
Анна Щербакова
2
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