Итоги со «звездочкой». МОК продолжает манипулировать решением суда по делу Валиевой

Сегодня официальный представитель Международного олимпийского комитета сделал очень странное заявление.

В среду директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил на пресс-конференции в Пекине, что результаты турнира фигуристок-одиночниц на Играх-2022 до завершения расследования по делу россиянки Камилы Валиевой не будут считаться окончательными. Наша спортсменка допущена до соревнований решением Спортивного арбитражного суда (CAS) и лидирует после короткой программы. Однако МОК не скрывает, что ему категорически не нравится судебный вердикт. И делает все, чтобы продемонстрировать свое недовольство. Безусловный шедевр изворотливости организаторов соревнований — отказ от проведения церемонии награждения как на медальной площади, так и на стадионе.

Нарушение принципов fair play

«Результат Валиевой в Пекине будет считаться предварительным, и мы примем его под «звездочкой», — заявил Адамс. Понятно, что международные чиновники сейчас находятся под огромным давлением и отбиваются как могут. Однако их потуги «подстелить соломку» в этой ситуации выглядят просто дико. Хотя бы потому, что у МОК после вердикта выездной панели CAS нет никаких оснований заранее сомневаться в праве Камилы на медаль — ни юридических, ни моральных.

CAS — это высший орган для разрешения спортивных споров. Если все, кому не нравятся решения данной инстанции, начнут изворачиваться, манипулировать и приспосабливать официальную позицию арбитров к своим точкам зрения, то в мире спорта начнется хаос. А то, что сейчас делает МОК с решением по делу Валиевой, — это настоящее издевательство над Олимпийской хартией. Да, формально Международный комитет как общественная организация и главный организатор Игр вправе менять регламенты как ему взбредет в голову. Хоть вообще отменить все медальные розыгрыши и проводить Олимпиаду чисто для здоровья. Однако есть какие-то разумные границы, нахождение в которых отличает серьезную организацию от капризного ребенка, которому не дали любимую игрушку.

Более того, попытка поставить Валиеву на соревнованиях в особые условия — это как минимум нарушение принципа fair play. Ведь наша фигуристка невиновна до тех пор, пока не доказано обратное. И это ясно дал понять CAS.

МОК не умеет признавать поражения?

По большому счету, любые олимпийские результаты можно считать «со звездочкой», ведь МОК пересматривает их задним числом буквально пачками. В результате перепроверок допинг-проб после завершения Игр разных лет перераспределены уже почти сто наград. И такая практика нисколько не смущает олимпийских чиновников и не заставляет откладывать все медальные церемонии на десять лет, когда по всем возможным сомнениям истечет срок давности. Почему же ситуация с Валиевой дает право предпринимать особые действия, ломая все традиции и подвешивая огромное количество людей в состояние неопределенности?

Ведь теоретически существует множество вариантов завершения истории со спорной пробой Камилы. Всего полгода назад кандидата в сборную США по фигурному катанию Джессику Калаланг признали жертвой некачественной косметики и полностью оправдали. В 2018-м американская пловчиха Мэдисон Кокс сумела радикально снизить срок своего наказания, доказав, что примесь триметазидина содержалась в витаминном комплексе, который она употребляла (запрещенный препарат не указывался на этикетке).

В общем, вероятность того, что Валиева в конечном итоге будет оправдана, — огромна. Тем не менее МОК все равно уже сейчас задумывается о пересмотре итогов турнира одиночниц. Феноменальная «предусмотрительность»!

Судя по всему, проблема в том, что МОК, увы, не умеет признавать свои поражения. Те решения CAS, которые устраивают олимпийских чиновников, они ревностно выполняют. А те, что не нравятся, пытаются саботировать. Так было и в истории с оправданием Александра Легкова и большой группы российских спортсменов перед Олимпиадой в Пхенчхане, когда МОК в нарушение собственной Хартии пошел с апелляцией на CAS в федеральный суд Швейцарии.

Так происходит и сейчас. Формально все структуры, оспаривавшие отмену отстранения Валиевой (МОК, ISU и ВАДА), признали вердикт арбитража. Но при этом сделали все возможное, чтобы обернуть ситуацию в негативном для россиянки и ее окружения ключе.

Остатки здравого смысла

Но как же верховенство закона в спорте? А никак. Потому что нынешний поток различной неофициальной информации, которая продолжает публиковаться на Западе по ситуации с Валиевой, — это прямое нарушение этических и всех прочих норм, прописанных в Кодексе ВАДА. Сначала член исполкома МОК Денис Освальд на официальной пресс-конференции озвучивает версию, согласно которой «запрещенка» якобы попала в организм Валиевой в результате общения с дедушкой, принимающим кардиологические препараты.

Потом другое официальное лицо — глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт — спокойно комментирует слухи о том, что в пробе Камилы найдены еще два лекарства, L-карнитин и гипоксен. Заметьте, оба не входят в Запрещенный список, но все равно делается странный намек на виновность спортсменки. И это все в ситуации, когда еще даже не вскрыта проба Б и сохраняется шанс лабораторной ошибки.

Если подобное позволили бы себе наши спортивные чиновники, уверен, что их дела уже бы рассматривал CAS. Но в случае с Освальдом просто звучат «уточнения», а Тайгарту вообще, похоже, позволено нести в отношении России любую чушь под соусом «личного мнения». Понятно, что сейчас это горячая тема, и на ней можно ловить хайп. Как уже сделала американская бегунья Шакари Ричардсон, которая приплела к истории с Валиевой и свою ситуацию с наркотиками, и борьбу за права темнокожих.

Но, быть может, остались в нашем мире хотя бы остатки здравого смысла? Почему нельзя в данной ситуации обойтись без истерики и просто позволить РУСАДА спокойно разобраться в этой неоднозначной ситуации? Или МОК больше устраивает принимать алогичные решения в обход регламентам, решению CAS и этическим нормам?