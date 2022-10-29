Авербух призвал не критиковать Трусову за ошибку на «Гран-при России»

Хореограф Илья Авербух заявил, что не стоит критиковать серебряного призера олимпийских игр Александру Трусову за ошибку на втором этапе «Гран-при России» в Сочи.

«Сегодня утром я говорил, кто является теневым фаворитом — это Петросян, потому что чудес не бывает, так быстро набрать форму, которую мы привыкли видеть от Трусовой, достаточно сложно. Точно в этом нет никакой вины Светланы Соколовской, это просто сложный вход в сезон, мы все очень любим Сашу и желаем, чтобы как можно быстрее она вернула свои кондиции. Поэтому я считаю, что Сашу нужно поддержать, ждем произвольной программы. Переход к другому тренеру, поиск новой мотивации, взросление — достаточно сложная история. Никому не рекомендовал бы критиковать, а говорить слова поддержки», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Трусова впервые выступила под руководством тренера Светланы Соколовской после ухода от Этери Тутберидзе. Фигуристка набрала 70,20 балла за свое выступление и заняла второе место.