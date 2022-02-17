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Сегодня, 19:45

«Результат мне не понравился, довольна пятью четверными». Трусова объяснила свои эмоции после проката

Фигуристка Александра Трусова объяснила свои эмоции после проката на Олимпиаде в Пекине
Дмитрий Кузнецов
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Сергей Федоров
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Первые слова серебряной призерки Олимпиады после гениального проката произвольной программы.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание
Женщины. Итог
1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95
2. Александра Трусова (Россия) — 251,73
3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13
4. Камила Валиева (Россия) — 224,09
5. Вакаба Хигути (Япония) — 214,44
6. Юй Йонг (Корея) — 213,09

Олимпийское золото Пекина-2022 среди одиночниц завоевала Анна Щербакова (255,95), серебро осталось за Александрой Трусовой (251,73), а бронзовая медаль — у японки Каори Сакамото (233,13). Главный фаворит турнира и победительница короткой программы Камила Валиева заняла четвертое место (224,09). После оглашения результатов в телевизионный эфир попали эмоции Трусовой: «Да не хочу я ничего! Ненавижу! Я ненавижу этот спорт!» В разговоре с журналистами российская фигуристка объяснила свои эмоции.

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Говорила про завершение карьеры на эмоциях

— Александра, что вы чувствуете сейчас?

— Я сделала пять четверных. Результат вы сами видели, сами все знаете.

— Вам понравился ваш результат?

— А вам?

— Не можем ответить за вас.

— Ладно, результат мне не понравился, довольна пятью четверными.

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— Вы после проката сказали, что никогда больше не выйдете на лед. Это правда?

— Увидите. Я говорила про завершение карьеры на эмоциях. Про чемпионат мира и все остальное я подумаю потом и решу, что делать дальше.

— Изменились ваши отношения с тренерами?

— Я ни к кому отношения не поменяла.

— Просто все видели ваш диалог в телеэфире.

— Я не виновата, что за мной ходили камеры.

Александра Трусова. Фото Getty Images
Александра Трусова. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Я была расстроенная

— Как оцените свой прокат?

— Посмотрите. Я сделала все, что могла. Довольна своими прокатами.

— Тогда почему вы плачете?

— Просто захотела. Я нахожусь тут три недели без мамы и собак. Сделала все, что могла, результатом я недовольна, поэтому была злая и расстроенная. Впервые откатала программу с пятью четверными. Рада этому.

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— Вы впервые исполнили программу с пятью четверными прыжками. Как решились на это?

— Мне опять предлагали после короткой убрать сальхов и катать с четырьмя четверными. Я ответила «нет», хотела прыгнуть пять. Настраивалась на это и рада, что все получилось на Олимпиаде.

— Что вы думаете о ситуации с Камилой Валиевой?

— Про Камилу я ничего отвечать не буду. Есть ко мне вопросы?

— Вы довольны, что церемония награждения состоится?

— Да, я рада этому. Будет приятно получить свою медаль!

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Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
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