«Крылья Советов» — «Краснодар»: Карасев ошибочно удалил игрока «быков»
На 64-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Краснодар» судья Сергей Карасев ошибочно вынес второе предупреждение Сергею Волкову и удалил его с поля.
Арбитр решил, что краснодарец сорвал атаку Никиты Салтыкова, задержав его рукой.
Волков действительно положил руку на левую руку соперника. Но действительно ли его действие можно считать задержкой, если самарец сохранил владение мячом, сделал еще три шага и только после этого решил остановиться? При этом Салтыков характерным жестом стал выпрашивать желтую карточку для Волкова, но за это, вопреки правилам, сам наказан не был.
Перенесите этот момент в штрафную площадь. Назначил бы Карасев за такое действие Волкова 11-метровый удар? Нас все время учили, что второе предупреждение должно быть «железобетонным». Его можно считать таковым?
И еще. Обратите внимание на матч «Динамо» — «Зенит» (1:0). На 57-й минуте Андрей Мостовой сорвал атаку Николаса Маричаля. Зенитовец схватил соперника двумя руками и продолжительное время его удерживал. Павел Кукуян зафиксировал нарушение правил, но предупреждение не вынес.
Сравните действия Волкова и Мостового и решите сами, какое из них по-настоящему заслуживало желтой карточки.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
13
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
14
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
15
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|1 : 0
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|3 : 1
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|0 : 0
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3