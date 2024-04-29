«Крылья Советов» — «Краснодар»: Карасев ошибочно удалил игрока «быков»

На 64-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Краснодар» судья Сергей Карасев ошибочно вынес второе предупреждение Сергею Волкову и удалил его с поля.

Арбитр решил, что краснодарец сорвал атаку Никиты Салтыкова, задержав его рукой.

Скриншот из трансляции. Фото Скриншот из трансляции

Волков действительно положил руку на левую руку соперника. Но действительно ли его действие можно считать задержкой, если самарец сохранил владение мячом, сделал еще три шага и только после этого решил остановиться? При этом Салтыков характерным жестом стал выпрашивать желтую карточку для Волкова, но за это, вопреки правилам, сам наказан не был.

Скриншот из трансляции. Фото Скриншот из трансляции

Скриншот из трансляции. Фото Скриншот из трансляции

Скриншот из трансляции. Фото Скриншот из трансляции

Перенесите этот момент в штрафную площадь. Назначил бы Карасев за такое действие Волкова 11-метровый удар? Нас все время учили, что второе предупреждение должно быть «железобетонным». Его можно считать таковым?

И еще. Обратите внимание на матч «Динамо» — «Зенит» (1:0). На 57-й минуте Андрей Мостовой сорвал атаку Николаса Маричаля. Зенитовец схватил соперника двумя руками и продолжительное время его удерживал. Павел Кукуян зафиксировал нарушение правил, но предупреждение не вынес.

Скриншот из трансляции. Фото Скриншот из трансляции

Сравните действия Волкова и Мостового и решите сами, какое из них по-настоящему заслуживало желтой карточки.