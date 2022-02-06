Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» отреагировал на выступление Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Как можно оценить прокат Камилы, которая вновь была близка к мировым рекордам. Конечно же, это было просто шикарный прокат, без каких-либо вопросов. Она все исполнила четко, нежно, очень уверенно. Браво, Камила!», — сказал Ягудин «СЭ».

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась короткая программа у женщин в командном турнире фигурного катания.

Лучший результат показала Камила Валиева (90,18 балла), второе место у японки Вакабы Хигути (74,73), замкнула тройку лучших канадка Мадлен Скизас (69,60).

Победа Валиевой принесла 10 очков. Таким образом, у России теперь 36 очков, она обошла США на два балла. На третьей строчке Япония с 29 очками.